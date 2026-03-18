Roma-Bologna, l’appello della Sud: “È un’adunata, dobbiamo stordirli” – FOTO!

Il clima attorno a Roma-Bologna è già rovente. A poche ore dalla sfida del 19 marzo, la Curva Sud ha chiamato a raccolta il popolo giallorosso con un messaggio diretto e senza sfumature: serve il contributo di tutti.

L’obiettivo è chiaro: trasformare lo stadio Stadio Olimpico in un fattore determinante, capace di spingere la squadra per tutti i novanta minuti e oltre. Il messaggio è diretto fin dalle prime righe: “Siamo alle porte di un’altra battaglia in cui serve ogni singolo romanista”. Un invito che non lascia spazio a interpretazioni e che punta a coinvolgere l’intero stadio Stadio Olimpico.

La richiesta è quella di un sostegno continuo e totale: “Serve la voce per 90 minuti e oltre… serve sventolare le bandierine per 90 minuti e oltre… servono la passione e la fede per 90 minuti e oltre”. Parole che fotografano l’obiettivo della Curva: creare un’atmosfera costante, capace di accompagnare la squadra senza pause.

Il passaggio centrale del comunicato alza ulteriormente i toni: “È un’adunata! Nessuno può tirarsi indietro, nessuno può fare meno di chi ha accanto”. Un richiamo all’unità e alla responsabilità collettiva, con l’idea di trasformare il sostegno in un elemento concreto della partita.

Infine, l’indicazione su come affrontare la sfida anche sugli spalti: “Dobbiamo stordirli con i nostri cori, dobbiamo disorientarli con il continuo sventolare dei nostri colori”. L’obiettivo è chiaro: rendere l’Olimpico un fattore determinante, capace di incidere sull’andamento del match.

In una fase delicata della stagione, il contributo del pubblico può diventare decisivo. La risposta dei tifosi sarà uno degli elementi da osservare in una serata che promette intensità dentro e fuori dal campo.

Redazione GR.net