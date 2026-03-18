Roma, bivio Bologna: il futuro di Gasperini passa dall’Europa

Il presente pesa, ma il futuro incombe. La Roma si gioca molto più di una partita contro il Bologna: in palio non c’è soltanto l’accesso ai quarti di Europa League, ma anche una parte consistente della programmazione che verrà, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera.

Gasperini è concentrato sull’immediato, ma ha già chiaro che servirà un confronto approfondito anche sul domani. Un passaggio che coinvolgerà la proprietà e il management, con la presenza di Claudio Ranieri e Frederic Massara.

La partita contro il Bologna rappresenta uno snodo chiave. L’Europa League, infatti, è diventata la via più diretta per raggiungere la Champions, e l’esito della sfida influenzerà inevitabilmente le valutazioni sul lavoro svolto finora. Un’eventuale eliminazione aprirebbe riflessioni più ampie, mentre il passaggio del turno restituirebbe stabilità e margini per pianificare con maggiore serenità.

Sul tavolo c’è anche la costruzione della Roma del futuro. L’idea è quella di intervenire in modo deciso: servono almeno 8-9 rinforzi per alzare il livello della rosa, a fronte di circa dieci possibili uscite tra fine contratto e prestiti. Una rivoluzione significativa, con alcuni acquisti che saranno inevitabili per coprire ruoli scoperti.

In questo senso, il confronto diretto con la proprietà diventa fondamentale. Gian Piero Gasperini vuole definire con maggiore chiarezza le linee guida del mercato, evitando situazioni già vissute e puntando su profili realmente funzionali al progetto tecnico. Il risultato contro il Bologna, quindi, non inciderà solo sul cammino europeo, ma anche sulla direzione che prenderà la Roma nei prossimi mesi. Un crocevia che va oltre i novanta minuti e che può orientare scelte, equilibri e strategie.

Fonte: Corriere della Sera