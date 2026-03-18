Roma, bivio Bologna: il futuro di Gasperini passa dall’Europa

Il presente pesa, ma il futuro incombe. La Roma si gioca molto più di una partita contro il Bologna: in palio non c’è soltanto l’accesso ai quarti di Europa League, ma anche una parte consistente della programmazione che verrà, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera.
Gasperini è concentrato sull’immediato, ma ha già chiaro che servirà un confronto approfondito anche sul domani. Un passaggio che coinvolgerà la proprietà e il management, con la presenza di Claudio Ranieri e Frederic Massara.
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La partita contro il Bologna rappresenta uno snodo chiave. L’Europa League, infatti, è diventata la via più diretta per raggiungere la Champions, e l’esito della sfida influenzerà inevitabilmente le valutazioni sul lavoro svolto finora. Un’eventuale eliminazione aprirebbe riflessioni più ampie, mentre il passaggio del turno restituirebbe stabilità e margini per pianificare con maggiore serenità.
Sul tavolo c’è anche la costruzione della Roma del futuro. L’idea è quella di intervenire in modo deciso: servono almeno 8-9 rinforzi per alzare il livello della rosa, a fronte di circa dieci possibili uscite tra fine contratto e prestiti. Una rivoluzione significativa, con alcuni acquisti che saranno inevitabili per coprire ruoli scoperti.
In questo senso, il confronto diretto con la proprietà diventa fondamentale. Gian Piero Gasperini vuole definire con maggiore chiarezza le linee guida del mercato, evitando situazioni già vissute e puntando su profili realmente funzionali al progetto tecnico. Il risultato contro il Bologna, quindi, non inciderà solo sul cammino europeo, ma anche sulla direzione che prenderà la Roma nei prossimi mesi. Un crocevia che va oltre i novanta minuti e che può orientare scelte, equilibri e strategie.
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Fonte: Corriere della Sera
vi prego non cominciate
i cicli a Roma durano 1 anno? 😅
a me piace anche se ho sempre pensato che non sia il top, ma parlare di una conferma in base ai risultati del primo anno (sciagurato per mercato ed infortuni) è da pazzi.
❤️🧡💛
credo che capito con chi ha a che fare sarà lui a mollare la Roma in 9 mesi non sono riusciti a prendergli un esterno sinistro valido
Gasperini non si tocca, casomai dev’essere Massara a stare sotto esame. Ma possibile che i giornali non scrivono lecome stanno le cose? 2 mercati ridicoli e la società ancora lo tiene lì. Ma Ranieri che fine ha fatto? Diceva che il problema dei proprietari è che non parlano, e da un anno a sta parte non parla più nemmeno lui…Ma è mai possibile che ogni anno succedono sempre le stesse cose? E da dentro non riescono a trovare le cause? Non ci voglio credere.
Il giorno che ci sarà un presidente che da carta bianca ad un allenatore forte per 6-7 anni. La Roma tornerà grande. Se invece si punta al “diventare ricco velocemente” saremo poveri per sempre. (Arteta-Arsenal 7 Anni, Klopp Liverpool 7+ Anni, Guardiola City 7+ anni)
è una sensazione, ma questa estate uno tra gasperini o massara cambia aria.
A Roma cambieremo presidenti, Dirigenti e allenatori. Ma guai a buttare fuori giocatori mediocri e senatori. no no.
Gasperini non mi fa impazzire, ma sta facendo un buon lavoro. In ogni caso non si può costruire nulla di buono se ogni anno mettiamo in discussione allenatore e DS.
Siamo tifosi della Roma, non di Gasperini o di Massara.
La Roma col Bologna passa il turno il problema sarà il turno successivo quando ci troveremo di fronte ad una squadra ben più forte del Bologna, inoltre io credo che il futuro di Gasperini passerà dal tipo di mercato che la società intende fare a giugno
Secondo me è l unico che deve rimanere .
Se cambi 8-9 giocatori e Massara li porta del livello di quelli che ha preso quest’anno si va in B.
sicuro basta vedere i nomi che girano e si capisce che aria tira
Svilar ; ndicka, hermoso, mancini, ghilardi, ziolkosky; wesley, kone, angelino(?) pisilli; malen soule. La base c è. Ora bisogna cominciare a sbolognarsi i pesi morti. Gasperini poco può fare se apparte da frustante dagli altri non ottiene nulla
messa così sembra una punizione per fallimento come se la colpa fosse la sua. gli mancano i giocatori, non dico i campioni, ma almeno adeguati
ora pretendere che la roma debba vincere la coppa uefa per andare in champions a 3 turni dalla fine, mi sembra alquanto insensato.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.