LIVE! Gasperini: “L’espulsione di Wesley è un episodio pesante, il Como lo cerca spesso. Non è un gran momento. Malen resta? Chiedetelo alla società…”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Como-Roma, gara valida per la 29ª giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GASPERINI A DAZN

Partita girata intorno al 60esimo, anche l’espulsione di Wesley…

“Ho già visto tutto, inutile commentare questo andamento del calcio sulle simulazioni. Questo purtroppo è un episodio pesante, come quello del pareggio, loro fanno bene questi tagli. E poi l’episodio di Malen. Non è un gran momento, noi ci mettiamo del nostro, sono episodi troppo eclatanti per passare inosservati”.

La preoccupa che tranne Malen non siete pericolosi e che non ci sono altre armi? Dipendete troppo da Malen…

“Dipendiamo anche bene, perchè fa tanti gol. Lui ha sempre queste situazioni nette ogni partite, vuol dire che la squadra lavora bene. La squadra ha fatto la sua partita, nel secondo tempo stavamo facendo meglio, poi il Como ha messo giocatori importanti. La vera difficoltà è stata l’inferiorità numerica, prima non eravamo in difficoltà”.

Ora c’è una gara da dentro o fuori…

“Questi sono ragazzi straordinari, dobbiamo stare bene e recuperare al meglio alcuni giocatori che stanno uscendo dagli acciacchi. Se riusciamo ad avere il nostro blocco, torneremo a fare risultati. Giovedì è una partita importante, non abbiamo tempo per piangerci addosso…”

Come sta Celik?

“Problema al polpaccio, speriamo sia solo un principio di cambi. Può fare più ruoli, speriamo possa recuperare”.

GASPERINI A SKY SPORT

C’è una partita fino al 59′: poi c’è una lettura difensiva sbagliata, un assist sbagliato da Malen e un secondo giallo a Wesley un po’ avventato. Ci dice la sua?

“Sono tre situazioni tutte importanti, le prime due non siamo riusciti noi. Nella prima probabilmente in difesa c’è stata un po’ di fatica, stiamo recuperando i giocatori ma hanno avuto parecchi acciacchi e quando gli avversari mette gente fresca e di valore in attacco un po’ subiamo. Una situazione in cui dovevamo fare meglio. Quella di Malen è stata un peccato, poteva riportarci in vantaggio. Su Wesley preferisco sorvolare”.

Possiamo far rivedere l’episodio di Wesley…

“Fatela rivedere… Questo non è niente. Ci sono altre immagini dove si vede che chiaramente non entra neanche, si sposta addirittura. La partita cambia, giocare in 10… Non è la prima volta che il Como ha di queste situazioni, sono situazioni anche molto cercate. Un po’ troppo. Questo è diventato il calcio, lo abbiamo detto tante volte e non è il caso di entrare nel merito da parte nostra, oggi che siamo coinvolti. Ho parlato in altri momenti, oggi non entro nel merito”.

La preparazione della gara?

“Questi ragazzi stanno dando il massimo anche in situazioni di difficoltà. El Shaarawy è stato fuori 40 giorni, Hermoso idem. Non posso rimproverare nulla. Non ci sta girando bene, a Genova c’era un rigore clamoroso per noi per poter vincere la partita. Giovedì sappiamo di avere una partita importantissima, poi il Lecce e la sosta. Speriamo di raccogliere quello che non siamo riusciti a raccogliere nelle ultime giornate”.

Il suo rammarico più grande è quello di doversi adattare?

“Stavano entrando Venturino e Vaz e avrei fatto questi cambi. A Roma ho dovuto adattarmi molto di più, non sempre ho potuto fare questo anche da altre parti. C’è stata difficoltà a reperire i giocatori ma ci siamo adattati bene nelle altre partite. Siamo ancora dentro ai nostri obiettivi, dobbiamo pensare a giovedì. Questi ragazzi sono straordinari per attaccamento. Abbiamo anche tanti giovani e in queste situazioni peccano un po’ ma adesso pensiamo a giovedì che sarà un’altra partita importante”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Nelle ultime giornate gli episodi stanno incidendo…

“Sono abbastanza evidenti, non sono io a dover entrare in merito ad altri discorsi. Mi dispiace perché usciamo da due partite dove il limite tra la vittoria e la sconfitta era molto sottile, però chiaramente poi il risultato finale è questo, dobbiamo guardare avanti”.

Malen resterà o tornerà all’Aston Villa?

“Non lo so, chiedetelo alla società a maggio o giugno. Deciderà la società cosa fare con Malen. La Roma ha un riscatto, quando lo eserciterà vedremo”.

Come si riparte ora?

“Questi ragazzi reagiscono sempre. Lo hanno fatto dopo Genova e dopo Bologna. In questo momento dobbiamo recuperare la condizione, El Shaarawy ed Hermoso erano fuori da tanto, poi abbiamo delle squalifiche che a turno pesano. Ma finché siamo stati in undici la partita è stata equilibrata e abbiamo avuto occasioni”.

Roma molto passiva…

“Il Como è una squadra forte. Non so cosa vi aspettavate, ma il primo gol è frutto dell’aggressività e le occasioni di Malen e Pellegrini erano clamorose. Partita non facile, il Como è indubbiamente una squadra di valore. Rispetto l’analisi ma avevamo un avversario forte di fronte. Noi avevamo tanti giocatori in difficoltà, nella ripresa sono entrati dei giocatori del Como che hanno dato una accelerata. Noi non siamo nelle migliori condizioni, dobbiamo riprenderci”.

Il Como vi ha sorpreso?

“Il Como aveva già fatto questa difesa a tre, ma ha più alternative nel modo di giocare. Ramon si inseriva per i lanci lunghi del portiere, ma siamo riusciti a gestirla bene. Non siamo stati bravi tecnicamente a creare di più, però abbiamo gestito bene il vantaggio e nel secondo tempo potevamo fare un po’ meglio. Ha cambiato tutto l’espulsione. In 10 e con giocatori così bravi e veloci è stata una sofferenza”.

Continua…

Redazione GR.net