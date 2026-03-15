LIVE! Gasperini: “L’espulsione di Wesley è un episodio pesante, il Como lo cerca spesso. Non è un gran momento. Malen resta? Chiedetelo alla società…”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Como-Roma, gara valida per la 29ª giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.
GASPERINI A DAZN
Partita girata intorno al 60esimo, anche l’espulsione di Wesley…
“Ho già visto tutto, inutile commentare questo andamento del calcio sulle simulazioni. Questo purtroppo è un episodio pesante, come quello del pareggio, loro fanno bene questi tagli. E poi l’episodio di Malen. Non è un gran momento, noi ci mettiamo del nostro, sono episodi troppo eclatanti per passare inosservati”.
La preoccupa che tranne Malen non siete pericolosi e che non ci sono altre armi? Dipendete troppo da Malen…
“Dipendiamo anche bene, perchè fa tanti gol. Lui ha sempre queste situazioni nette ogni partite, vuol dire che la squadra lavora bene. La squadra ha fatto la sua partita, nel secondo tempo stavamo facendo meglio, poi il Como ha messo giocatori importanti. La vera difficoltà è stata l’inferiorità numerica, prima non eravamo in difficoltà”.
Ora c’è una gara da dentro o fuori…
“Questi sono ragazzi straordinari, dobbiamo stare bene e recuperare al meglio alcuni giocatori che stanno uscendo dagli acciacchi. Se riusciamo ad avere il nostro blocco, torneremo a fare risultati. Giovedì è una partita importante, non abbiamo tempo per piangerci addosso…”
Come sta Celik?
“Problema al polpaccio, speriamo sia solo un principio di cambi. Può fare più ruoli, speriamo possa recuperare”.
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GASPERINI A SKY SPORT
C’è una partita fino al 59′: poi c’è una lettura difensiva sbagliata, un assist sbagliato da Malen e un secondo giallo a Wesley un po’ avventato. Ci dice la sua?
“Sono tre situazioni tutte importanti, le prime due non siamo riusciti noi. Nella prima probabilmente in difesa c’è stata un po’ di fatica, stiamo recuperando i giocatori ma hanno avuto parecchi acciacchi e quando gli avversari mette gente fresca e di valore in attacco un po’ subiamo. Una situazione in cui dovevamo fare meglio. Quella di Malen è stata un peccato, poteva riportarci in vantaggio. Su Wesley preferisco sorvolare”.
Possiamo far rivedere l’episodio di Wesley…
“Fatela rivedere… Questo non è niente. Ci sono altre immagini dove si vede che chiaramente non entra neanche, si sposta addirittura. La partita cambia, giocare in 10… Non è la prima volta che il Como ha di queste situazioni, sono situazioni anche molto cercate. Un po’ troppo. Questo è diventato il calcio, lo abbiamo detto tante volte e non è il caso di entrare nel merito da parte nostra, oggi che siamo coinvolti. Ho parlato in altri momenti, oggi non entro nel merito”.
La preparazione della gara?
“Questi ragazzi stanno dando il massimo anche in situazioni di difficoltà. El Shaarawy è stato fuori 40 giorni, Hermoso idem. Non posso rimproverare nulla. Non ci sta girando bene, a Genova c’era un rigore clamoroso per noi per poter vincere la partita. Giovedì sappiamo di avere una partita importantissima, poi il Lecce e la sosta. Speriamo di raccogliere quello che non siamo riusciti a raccogliere nelle ultime giornate”.
Il suo rammarico più grande è quello di doversi adattare?
“Stavano entrando Venturino e Vaz e avrei fatto questi cambi. A Roma ho dovuto adattarmi molto di più, non sempre ho potuto fare questo anche da altre parti. C’è stata difficoltà a reperire i giocatori ma ci siamo adattati bene nelle altre partite. Siamo ancora dentro ai nostri obiettivi, dobbiamo pensare a giovedì. Questi ragazzi sono straordinari per attaccamento. Abbiamo anche tanti giovani e in queste situazioni peccano un po’ ma adesso pensiamo a giovedì che sarà un’altra partita importante”.
GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
Nelle ultime giornate gli episodi stanno incidendo…
“Sono abbastanza evidenti, non sono io a dover entrare in merito ad altri discorsi. Mi dispiace perché usciamo da due partite dove il limite tra la vittoria e la sconfitta era molto sottile, però chiaramente poi il risultato finale è questo, dobbiamo guardare avanti”.
Malen resterà o tornerà all’Aston Villa?
“Non lo so, chiedetelo alla società a maggio o giugno. Deciderà la società cosa fare con Malen. La Roma ha un riscatto, quando lo eserciterà vedremo”.
Come si riparte ora?
“Questi ragazzi reagiscono sempre. Lo hanno fatto dopo Genova e dopo Bologna. In questo momento dobbiamo recuperare la condizione, El Shaarawy ed Hermoso erano fuori da tanto, poi abbiamo delle squalifiche che a turno pesano. Ma finché siamo stati in undici la partita è stata equilibrata e abbiamo avuto occasioni”.
Roma molto passiva…
“Il Como è una squadra forte. Non so cosa vi aspettavate, ma il primo gol è frutto dell’aggressività e le occasioni di Malen e Pellegrini erano clamorose. Partita non facile, il Como è indubbiamente una squadra di valore. Rispetto l’analisi ma avevamo un avversario forte di fronte. Noi avevamo tanti giocatori in difficoltà, nella ripresa sono entrati dei giocatori del Como che hanno dato una accelerata. Noi non siamo nelle migliori condizioni, dobbiamo riprenderci”.
Il Como vi ha sorpreso?
“Il Como aveva già fatto questa difesa a tre, ma ha più alternative nel modo di giocare. Ramon si inseriva per i lanci lunghi del portiere, ma siamo riusciti a gestirla bene. Non siamo stati bravi tecnicamente a creare di più, però abbiamo gestito bene il vantaggio e nel secondo tempo potevamo fare un po’ meglio. Ha cambiato tutto l’espulsione. In 10 e con giocatori così bravi e veloci è stata una sofferenza”.
Continua…
Redazione GR.net
Sono un estimatore di Gasp e da molto tempo non ho scritto cose troppo negative sulla società e la squadra. Fino alla gara contro la Juventus facevamo una stagione piuttosto ottima anche se avevamo perso troppe volte seconde me…
Ma ci sono state 4 gare (Juve, Genoa, Bologna, Como) dove abbiamo buttato la stagione…gli arbitri non hanno aiutato (solitamente) ma Gasp mi sta deludendo. Fa delle scelte clamorose come insistere con Celik o Tsimikas (o pure Hermoso che non sta bene, si vede).
È ovvio che Ghilardi è molto più forte ultimamente e che dire di Ziółkowski molto forte anche lui (ci aveva salvato in Europa League, ricordiamolo) ma che Gasp non vede…Contro la Juve col suo ingresso (prima che Gasp cambiava idea) avremmo vinto, ne sono sicuro…
Gasp si lamenta del mercato ma sbaglia totalmente pure lui.
Sono molto deluso, molto di più delle ultime stagione, perché con Gasp, gli investimenti (tipo Wesley) e anche la buona partenza, ci credevo davvero questa volta…
Credo che aldilà degli errori dell’allenatore, che ci sono stati, se una società come il Como regala a Fabregas quella panchina ed a Gasperini hanno regalato Bailey, Fergusson, Zaragoza e Vaz forse qualche domanda ce la dovremmo porre.
Se in questi ultimi 5 anni sono andati in Champions Lazio, Napoli, Bologna e forse Como, mentre noi siamo scesi in Conference qualche domanda ce la dovremmo porre.
È vero Pupone che ci credevamo quest’anno ma dopo il mercato di gennaio non ci ho creduto più e non è colpa di Gasperini.
Se Gasp dice che forse Malen non lo riscattiamo dovrebbe spingere i tifosi a chiedere informazioni a Trigoria.
ultimamente a Gasperini gli si imputa la gestione dei cambi, ma sinceramente non so con quale coraggio andare a battere su una cosa del genere visti tutti gli infortuni che abbiamo. purtroppo la qualità della rosa è appena sufficiente, o comunque è corta a prescindere e sicuramente non pronta per andare in Champions.
cerchiamo di restare uniti e di chiudere la stagione nel miglior modo possibile.
io sto con gasp!!
Pure io sto con il mio allenatore la squadra sta facendo quello che può troppi pochi giocatori a disposizione….poi leggo i commenti e mi rendo conto che molti si grogiolano sparando sulla squadra in evidente difficoltà…io non sono fatto così e ne vado fiero.
Sempre Forza Roma e adesso va gridato forte
Quali infortuni Jkc? Dybala, Dobvik e Ferguson? C’è solo Soulè al momento che fa testo ma sulla destra ne abbiamo 4! Celik, Rensch, Wesley e Venturino. Sulla sinistra abbiamo Tsimikas, Elsha che oggi ha procurato il rigore, gli hanno comprato Zaragoza che non lo fa giocare e Angelino? I difensori centrali non mancano, i centrocampisti c’è l’imbarazzo della scelta… Cosa manca? Te lo devo dire io? Meglio di no.
Scandalosa espulsione e manca il giallo al giocatore del Como che ha procurato il rigore e dopo ha fatto fallo su vaz lanciato a rete sarebbe stato il secondo giallo. La settimana scorsa negato rigore netto sul tiro di Kone e invertito il fallo laterale sul gol di vitinha
I piani alti hanno programmato l’omicidio perfetto.
Questo uomo ha una squadra incompleta. E come lui, tutti gli altri prima, negli anni, questa società non è stata in grado di allestire una squadra per competere per i primi 4 posti, nonostante le vagonate di soldi spesi, ergo, i DS della ROMA sono stati una sciagura e credo che massara ad oggi sia il peggiore.
Tra gli undici titolari di oggi io terrei solo 4 giocatori. Ma tanto il prossimo anno sarà la stessa storia. Sarà sempre cosi
se l’accesso alla champions te lo giochi a discapito della rube in champions diventa impossibile andarci, vedrete come anche il como dalla prossima sarà penalizzato dagli arbitri.
intanto ieri a Udine partita da ufficio inchiesta pare che i giocatori dell’Udinese a termine gara non abbiano fatto neanche la doccia in quanto erano completamente asciutti da sudore.
sostituzioni cervellotiche leva malen mette vaz è un mese che celik fa solo danni, pisilli in panchina… e tanto altro ancora.
avrei fatto la stessa cosa in 10 , giovedì ci giochiamo tantissimo
Il Como ha giocatori piu’ forti dei nostri, inutile attaccarsi agli episodi se non cambiamo DS, il quale parla solo inutilmente e mai degli arbitraggi scandalosi che comunque stiamo subendo.
Delle squadre di Gasperini nell’ultimo mese non si vede nulla. Si diceva che ci aveva messo poco a trasmettere le sue idee, ma ultimamente la Roma è in regressione totale e soprattutto non azzecca un cambio. Oggi El Shaarawy è stato l’unico pericoloso, sostituirlo con Rensch per poi spostare Wesley è stato alquanto cervellotico. Kone andava tolto a fine primo tempo ed è rimasto fino alla fine. Poche idee però confuse
Giovedì riscatto e si passa.
Gasperini vede il baratro e qundi non si piange addosso e sprona la squadra perchè la partita di Giovedì è la più importante dell’anno, se superiamo il turno e recuperiamo giocatori in coppa ce la possiamo giocare e lasciare vivo un obiettivo fino a fine stagione ed è importantissimo, poi vincerlo è un altro discorso.
Il campionato credo, cominci a capirlo pure Gasperini, difficilmente ci darà la Champions perchè con questo Como e questa Juve non ci sono speranze, viaggiano forte , sono le due squadre più in forma e purtroppo erano le nostre dirette avversarie . Ci ha distrutto il pareggio contro la Juve.
Non so chi sia, né che nome abbia, ma ii queste ultime partite ho avuto la sensazione che il vice di Gasperini, spesso consultato dal mister, non ne azzecchi una.
Quanto meno dovrebbe consigliarlo a non fare certe sostituzioni strampalate, invece mi dà l’impressione che ci metta del suo (in peggio).
Gasp, dopo due sessioni di mercato, in cui contano soprattutto i mancati acquisti e le mancate cessioni, è comprensibile che trapeli che ti senti un pesce fuor d’acqua. Sei un grande allenatore; ma, per stare ad alti livelli, hai bisogno di un preciso tipo di giocatori. Chiunque se ne rende conto. Non è colpa tua: persino un Mou in fase discendente aveva le sue buone ragioni, di fronte alla pochezza e alla contraddittorietà dell’azione societaria…
Se nelle partite decisive sei costretto a schierare Zaragoza Vaz El Shaarawy e Venturino la colpa non è certo del mister
Volevo fare una precisazione. Siccome ormai i commneti che inneggiano a Ranieri (che ha tutta la mia stima), che dice che stia facendo meglio di Gasperini si sprecano. Bene, quest’anno dopo 29 giornate abbiamo 51 punti, l’anno scorso alla 29° giornata con Ranieri avevamo 49 punti. Quindi ad oggi Gasperini sta facendo meglio. Quindi lasciatelo in pace, che col materiale a disposizione sta già facendo un mezzo miracolo.
Questo Como e un altra meteora come il Bologna, si qualificano per la Champions League e poi vengono subito buttate fuori dalla Champions League stessa risultato solo fare cassa, vedi il Bologna.
La prossima settimana ritorno con il Bologna partita ostica ,con molte più probabilità per noi .
Daje Roma c e ancora tempo per recuperare in Champions League.
ormai è tardi hai perso i punti importanti già da molto tempo
e pure quest’anno….
passano gli anni, tanti, troppi, mi sarei davvero rotto li cosiddetti…non ne posso più!
Eppure, oggi più ieri e dell’altro ieri, c’è una cosa che è davvero insopportabile, leggere di quanti si entusiasmino a vedere ancora scendere in campo con la maglia della nostra Roma taluni giocatori, in giornate come quella appena trascorsa, ne conto almeno una decina che non potrebbero indossare neppure per prova quella di squadre come il Como! Alcuni dei nostri giocatori sono per davvero di un livello da squadra da retrocessione, tanto che il divario con la gran parte delle squadre delle attuali squadre di Champions sarebbe addirittura di 6-7-8- gol a zero…e se tanto mi da tanto….
Una rosa da nulla cosmico…. Ad essere generoso abbiamo 5/6 giocatori decorosi….poi se il mister si gira verso la panchina vede il nulla….nessun cambio all’altezza……venturino e vai non sono giocatori da mercato di gennaio,ci servivano giocatori pronti come Malén….un’altra stagione finita a marzo
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.