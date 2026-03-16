COMO UN MACIGNO

Un’altra sconfitta. La decima stagionale. Tante, forse troppe per ambire alla Champions. Ma questa è forse quella più pesante e dolorosa. La Roma cade 2-1 a Como nello scontro diretto per il quarto posto e vede complicarsi terribilmente il suo obiettivo. Il kappaò del Sinigaglia è l’ennesimo segnale di un momento che ormai è sotto gli occhi di tutti. La squadra di Gasperini non riesce più a vincere e la classifica, inevitabilmente, presenta il conto.
Il paradosso è che la Roma aveva iniziato la gara nel modo migliore. Rigore conquistato da El Shaarawy e trasformato da Malen, vantaggio immediato e partita apparentemente in discesa. Ma è stato un fuoco di paglia. Dopo quel gol i giallorossi si sono praticamente spenti: affanno nel gestire e soprattutto nessuna pericolosità offensiva. Di fatto, da quel momento in poi, la Roma non ha più tirato in porta.
Il Como è apparso decisamente più in forma. Più lucido, più coraggioso, più convinto. E nella ripresa ha trovato il modo di ribaltare la partita. Paradossalmente nel momento in cui la Roma sembrava aver ripreso il controllo della gara è arrivato l’episodio che ha cambiato il match: una disattenzione difensiva di Hermoso che ha spalancato la porta a Douvikas, bravo a sorprendere Svilar sul primo palo. Un gol che ha ridato fiducia ai lariani e tolto definitivamente certezze ai giallorossi.
Ma il vero momento chiave della partita è stata l’espulsione di Wesley. Una decisione palesemente sbagliata dall’arbitro Massa: il secondo giallo al brasiliano per un presunto fallo su Diao non c’era. Il VAR non interviene e la Roma resta in dieci. A quel punto, con una squadra già in evidente difficoltà, la partita si è di fatto chiusa lì.
LEGGI ANCHE – Gasperini: “L’espulsione di Wesley è un episodio pesante. Malen resta? Chiedetelo alla società…”
Il Como ha sentito l’odore del sangue, ha alzato il ritmo e ha colpito ancora. Il 2-1 è la logica conseguenza di un’inerzia ormai tutta dalla parte dei padroni di casa. La Roma, invece, non ha avuto più la forza di reagire. I cambi di Gasperini non hanno spostato nulla e questo non sorprende più di tanto: l’emergenza offensiva è totale. Tolto Malen, la Roma oggi non ha più frecce nel proprio arco. Le contromosse del tecnico sono diventate tentativi obbligati più che soluzioni reali.
Il risultato è una classifica che ora fa male. La Roma scivola al sesto posto, a tre lunghezze dal Como e a due dalla Juventus di Spalletti. E inevitabilmente torna alla mente quella notte dell’Olimpico contro i bianconeri, il famoso 3-3 incassato nel recupero. Quel colpo di testa di Gatti, arrivato quando la partita sembrava ormai vinta, è stata una vera sliding door della stagione. Da un potenziale +7 sulla Juventus, che avrebbe rappresentato un mattone pesantissimo nella corsa al quarto posto, la Roma si ritrova oggi a inseguire.
Il campionato si è improvvisamente complicato, forse più del previsto. Non è ancora finita, ma la strada verso la Champions è diventata terribilmente in salita. Ecco perché, in questo momento, lo sguardo inevitabilmente si sposta sull’Europa. Giovedì all’Olimpico arriva il Bologna per il ritorno degli ottavi di Europa League. Una partita da dentro o fuori. E forse, alla luce di quello che sta succedendo in campionato, anche qualcosa di più: una porta da tenere spalancata.
Perché se la Roma vuole continuare a inseguire quella Champions che da anni resta una chimera, potrebbe essere proprio l’Europa la strada più concreta per provarci davvero. Adesso non c’è più tempo per rimpianti. C’è solo da raccogliere i cocci e ripartire. Subito.
LEGGI ANCHE – Como-Roma 2-1: le pagelle
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Con tanta amarezza offro una riflessione che già so inutile: nell’ ottica del complotto pro Juve…non era meglio che Como – Roma finisse col pareggio?
Magari il Comò, società più ricca della A, avrebbe qualcosa da dire in merito, o magari Cesc ha effettivamente istruito i suoi alla simulazione compulsiva, o magari Manu Koné ha giocato da schifo o Soulé è troppo importante per noi…o magari Cristante non può fare il regista.
O tutte queste cose insieme.
finita la corsa.
senza tecnica (dybala e soulè) lì dietro l’ottimo Malen siamo il nulla.
ora vediamo di passare magari il turno giovedi.
❤️🧡💛
La Champions è una chimera anche dalla porta di accesso europea.
Questa squadra, in debito di ossigeno negli uomini chiave che finora hanno tirato la carretta e, come ormai accade da innumerevoli stagioni priva di vere alternative in panchina, anche ammesso riesca a superare il Bologna, non può di certo ambire alla finale, soprattutto considerato che nei turni successivi dovrà affrontare squadre di un certo rilievo come l’Aston Villa.
Quindi mi sa proprio che ci si deve rassegnare purtroppo all’ennesima stagione fallimentare.
Una squadra finita. Rischiamo seriamente il settimo posto, obbiettivo massimo la Conference. Fallimento di tutti, non si salva nessuno, neanche noi tifosi che ancora diamo credibilità a questa società e questi giocatori. Anche l’ allenatore è da ritenere responsabile, fase difensiva imbarazzante. Senza qualificazione ad una qualsiasi coppa europea non si può salvare nessuno.
squadretta che si spegne sempre a questo punto della stagione formata da gente incerottata sul viale del tramonto e altri clamorosamente sopravvalutati e questo è quanto.
forza Roma 💛❤️
cosa dovrebbe cambiare in coppa? puoi passare con il bologna forse, ma poi con aston villa e porto ci sarebbe la resa dei conti. La stagione è finita 2 settimane fa. il progetto avviato da ranieri è naufragato. il prossimo anno che si fa? o si mettono 150 milioni sul mercato, oppure a marzo 2027 diremo le stesse cose.
Ma avete visto che differenza di rosa. Il Como fa entrare Douvikas e Diao nel secondo tempo. E poi sono tutti giovani che corrono a duecento all’ora e con tecnica.
Non ho visto nessuna differenza di rosa, nemmeno al netto delle nostre innumerevoli assenze. Ho visto differenze di allenatori, arbitraggio scandaloso e decisivo, stanchezza post partita di Giovedì… e la sconfitta è servita.
il dato di fatto è che dal 2018 arriviamo sempre 5/6/7 cambiano allenatori e Ds ma questo è, se costruisci le squadre con giocatori in scadenza prestiti e giocatori rotti non può essere diversamente
Se dai guardiola a questa Rosa arrivi Massimo 5°
Il processo del lunedì: società pessima! Sir Claudio sa bene come raccontare le fregnacce parandosi il Q. DS una delusione totale ma protetto senza soldi chi può comprare? Vaz e sciagure varie . Allenatore: credevo potesse esprimersi meglio sul piano del gioco ma l’aggressività dei tempi dell’Atalanta nessuna traccia o giusto qualche piccolo sprazzo . Squadra ? Ma che roba è? Oggi avremmo dovuto essere più forti della Roma 2001 ed invece siamo lontani anni luce da quella squadra. Giudizio 2.
Forza Roma!
ogni allenatore che ha protetto I senatori del 6° posto ha poi pagato con un esonero.
vero.
eh ma l’importante è fare lo stadio
Lo dicevo da quest’ estate che una società ambiziosa sarebbe andata a prendere Allegri non Gasperini che ha dato il meglio di sé in provincia
Dirò una cosa probabilmente poco gradita ma che secondo me è un elemento utile per capire perché dopo 6 anni di gestione Friedkin quasi sicuramente non andremo nuovamente in Champions League.
Ebbene la scelta di Ranieri come consulente, consigliere, raccordo con l’allenatore e non so cosa altro.
Io dissi all’epoca che avevo molti dubbi, perché per 40 anni Ranieri ha fatto solo l’allenatore e non il Dirigente, e forse avevo ragione; quale è stata l’unica vera scelta importante sulla quale ha potuto incidere la parola di Ranieri? La scelta del DS, ebbene è stata una scelta sbagliata che ha portato conseguenze disastrose; Dovbyk per esempio era assolutamente da sostituire lo avevano capito tutti, è trascorsa tutta l’estate e Massara è riuscito a trovare solamente uno come Ferguson che aveva passato l’ultimo anno in infermeria, e tutto questo per l’attacco di un allenatore che fa dei gol il suo verbo. Massara poi non era una prima scelta anche questo era risaputo, aveva fatto sempre l’ombra prima di Sabatini poi di Maldini, ma nella a.s. Roma come è risaputo non è che ci siano tutti questi conoscitori di calcio, quindi il solo Ranieri poteva dare un giudizio da “esperto”, ebbene la scelta di Ranieri e quindi di Massara a mio parere sono state sbagliate. In tutte le Società è a partire dai dirigenti che si costruisce il castello, ma nella Roma non sono mai state costruite basi solide.
La Mia Roma:
Svilar
Mancini-Ndicka-Ghilardi
Rensch-Koné-Cristante-Wesley
Soulé – Pisilli
Malen
Celik e Pellegrini in tribuna
Da un lato ci sono il rigore a Genova e l’espulsione di ieri (il VAR doveva intervenire per errata ammonizione) che sono episodi inspiegabili, o meglio spiegabilissimi: questo è il campionato di Moggi, Bastoni e Rocchi, la Serie A ha perso ogni credibilità e questo ha portato all’implosione del movimento calcistico, cosa che chi se ne approfitta non capì nei primi anni 2000.
Poi però c’è l’altra faccia della medaglia. Ieri abbiamo segnato su un episodio, altrimenti siamo stati suonati come tamburi dal primo all’ultimo minuto. Basta il primo tempo per vedere due squadre con atteggiamenti e possibilità diverse. La sconfitta di ieri è maturata PRIMA del fischio d’inizio, è la sconfitta del progetto, anzi “der progggetto” Fridchins. Perché se lo metti a confronto col progetto Suwarso(s) è scontato che hai perso.
Abbiamo fatto un tiro in porta, dopo è ovvio che pure una rimessa laterale invertita (come a Genova) ti fa la differenza. In Champions viaggiano al ritmo di 4 goals a partita e noi facciamo un calcio penoso, zero triangoli, zero schemi, zero corsa, giocatori strapagati e strapippe conclamate tipo Zimicas.
Vogliamo parlare dei cambi a cui hanno attinto ieri i due allenatori? Ce lo risparmiamo, per carità di Patria, perché manco sulla Croce Rossa si spara così.
L’esito, quindi, è scontato, ed è quello che si era già previsto a metà Agosto.
Gia da un po’ la Roma è un disastro, salvata da Malen ed affossata dalla stessa difesa che ci ha portati tra le prime tre.
Come sempre manca il carattere e manca tecnica.
Ora serve battere il Bologna, fare la sosta, allenarsi, recuperare Soulè.
Mancano 9 partite, 27 punti. Il passo davanti non è mostruoso, tutto si puo fare.
Per me il vero punto è: quanto ha inciso Gasp sulla Roma?
Se siamo lì per la difesa, mica poi troppo.
Senza Malen semplicemente NON segnamo.
Sempre SOLO colpa della società?
FRS
siamo agli inizi di un percorso
squadre anche di mezza classifica dimostrano gioco schemi non mollano,certamente non hanno giocatori migliori di quelli della Roma .Accampare scuse perchè ci manca sempre un’altro campione non serve alla causa,non abbiamo gioco carattere voglia,chi doveva dare una fisionomia alla squadra è mancato parlano rimonte subite e le10 sconfitte .Quando si è in vantaggio anche di due gol se chi di competenza da le indicazioni del caso sostituisce chi va sostituito il risultato resta ANOSTRO FAVORE.
Diciamo le cose come stanno sono anni che si va avanti cosi’ Non so voi, ma io Sono arcistufo di vedere in campo giocatori che guadagnano stipendi milionari e non s’impegnano Salvo poi dire: “alla prossima faremo meglio” Juve e Como erano due partite dove si dovevano tirare fuori gli attributi, invece è accaduto tutto il contrario. Occorre una pulizia adeguata all’interno dello spogliatoio, fino a che la Società non si libererà di alcuni elementi inutili non cambierà mai nulla Certe mammolette in campo non voglio piu’ vederle. Due paroline sull’arbitro: (preciso) “Nessuna scusante, la partita l’abbiamo persa per demerito nostro” ma un arbitro che espelle un giocatore x “sbaglio” è davvero grossa. Secondo Calvarese il brasiliano fa di tutto x evitare il fallo quindi trattasi di una simulazione bella e buona (parole sue non mie) Il Var non interviene e Wesley viene espulso ingiustamente. Mi auguro solo che sia stato un errore in “buona fede”, altrimenti Massa sarebbe da prendere a calci Domanda: Perchè la Presidenza su episodi cosi’ eclatanti non interviene? Troppo silente!
Anche senza inferiorità numerica il Como ci aveva preso a Pallonate, abbiamo segnato grazie al rigore, ed sono 3 partite che i portieri avversari non fanno una parata, ma se volete continuare a prendervela col Var e con l’ allenatore di turno, come fate ormai da anni , accomodatevi. Oppure, potreste svegliarvi e finalmente ammettere che questa è una squadra costruita male e gestita peggio.
se per rinforzarti compri Vaz, Venturino e Zaragoza, vuol dire che non hai ambizioni da Champions
Cristante ha i suoi limiti tecnici ma è un giocatore che merita rosa ci sta, però non può giocarle tutte senza un ricambio.
Kone lo stesso.
Se non hai ricambi all’altezza, se non ci sono Dybala e Soule la paghi.
Celik resta scarso. Tsimikas è peggio.
La batteria dei centrali è forse la zona migliore della squadra, ma non stiamo parlando di piedi fatati in impostazione.
Pellegrini potrebbe anche funzionare in una squadra più forte. . ma non è il giocatore che fa la differenza in positivo.
gasp? non lo so.
Penso però che la squadra di Ranieri lo scorso anno certe partite non le avrebbe perse. lascia il tempo che trova lo so. ma il como gioca meglio della Roma.
anche quest’anno la Champions la giocano altri
questa squadra anche il EL non andrà lontano
Vorrei ricordare ai più pessimisti ergo anche a me stesso che la Roma gioca in attacco con Cristante e Pellegrini e nello specifico di ieri quel che resta di El sharawi. Poi parliamoci chiaro molti hanno le gomme sgonfie Konè se non sta al massimo fisicamente è un giocatore normale, Cristante e Pellegrini sono quelli che sono, Svilar nel 2026 è un po’ meno del solito, Mancini è fritto, El Anaoui è rimasto in Marocco, Vaz un’incognita, Zaragoza inadeguato, Celik è tornato lui. Gli unici performanti sono Ndica Pisilli e Malen (ieri egoista). Angelino, Dybala, Soulè, Ferguson e Dovbyk per quanto non tutti così determinanti mancano eccome se non altro perchè avrebbero fatto rifiatare gli altri. Aggiungiamoci che nel momento clou l’arbitri t’ ammazzano come a Genova e ieri ecco che la frittata è fatta. Il succo è che siamo al giorno della marmotta :sesto posto.
Ok le decisioni sbagliate degli arbitri che incidono, ma è palese la pochezza tecnica e caratteriale della rosa. Ti presenti con quell atteggiamento in partite come Udine, Cagliari e Torino all’andata in casa, non riesci a vincere gli scontri diretti neanche andando per ben 2 volte in vantaggio o quando sei sopra di 2 goal. Gasperini avrà le sue colpe, ma se sono anni che cambiamo allenatore e non si va in Champions, saranno i giocatori? la caratura generale dei nostri giocatori non è da Champions, quando l’ossatura della squadra è ancora composta da Mancini, Cristante e Pellegrini che a parte la conferma vinta non hanno mai fatto la Champions dove vuoi andare? prendi Tsimikas che è ridicolo allora mi tengo Aliassime che è mio, Paredes definito paracarro è un incontrista/regista, è il giocatore che manca a centrocampo. Qui ancora speriamo in Dybala zoppo. A Roma la maggior parte dei tifosi sembra schizofrenica, per partito preso si difendono certi giocatori e si criticano altri. La squadra è questa, quando i risultati sono altalenanti da anni e non vai in Champions, a parte Juric sono i giocatori. Immaginate Cristante, Nea, Kone e Pisilli a rincorrere Valverde in Champions, che ci ha surclassato il centrocampo del Como, immaginate Mancini che per anni le sue nefandezze difensive sono state coperte da Smalling, Ibanez e Ndicka avere a che fare con attaccanti in Champions quando non riesci a marcare gente in serie A. Sento dire dei giovani del Como, ma da quando è arrivato Vaz soli critiche, a Roma porti sconosciuti fate un macello.
Stiamo calmi , le critiche sono giuste ma , se mi davi il rigore a Genova e non espelli Wesley , cioè niente di più di ciò che era giusto , forse parleremmo diversamente. E qui mi sembra di vedere un film già visto , titolo ; salvate il soldato Rubentus con il suo brand . Registi : Gravina , Rocchi. , AiA . Poi , se , andiamo a vedere il Como che 3 anni fa era in serie B , quanto ha speso per costruire questa squadra e cosa più importante quanti acquisti ha sbagliato ? Noi , andando a ritroso , da Monchi a Petrachi, Pinto , Ghisolfi e ora Massara quanto è stato speso e quanti acquisti sono stati sbagliati ?
Credo pochissimo che siamo in grado di vincere l’Europa League, ancor meno vedendo il nostro gioco, la nostra infermeria, l’impossibilità di investire e le paure e megalomanie dell’allenatore.
Ma è il leit motiv da diversi anni e seguito a ritenere che il meraviglioso ponentino abbia qualche colpa 🤣🤣
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.