Roma-Bologna, l’appello dei tifosi: “Portate una bandiera, coloriamo tutto lo stadio”

Lo Stadio Olimpico si prepara a vivere una serata di grande passione in vista della sfida tra Roma e Bologna del 19 marzo 2026. Per l’occasione, la tifoseria giallorossa ha diffuso un messaggio rivolto a tutti i romanisti con l’obiettivo di caricare l’ambiente e preparare una coreografia capace di coinvolgere l’intero stadio.

Nel comunicato, i tifosi sottolineano il peso della partita, considerata una tappa fondamentale della stagione. L’intento è chiaro: far sentire il fattore campo e ricordare agli avversari cosa significa giocare davanti al pubblico dell’Olimpico.

L’invito è rivolto a tutti i sostenitori presenti allo stadio – dalla Curva Nord ai Distinti Nord, passando per la Tribuna Tevere e la Monte Mario – chiamati a partecipare attivamente allo spettacolo portando con sé bandiere giallorosse. L’obiettivo è colorare l’impianto e creare un’atmosfera travolgente, capace di spingere la squadra verso la vittoria e trasformare ancora una volta l’Olimpico in una bolgia giallorossa.

Il comunicato: “Romanisti! Giovedì ci attende un’altra sfida importante: contro il Bologna ci giochiamo una parte fondamentale della stagione. È il momento di tornare a far capire agli avversari cosa significa il fattore campo e cosa vuol dire venire a giocare all’Olimpico. Realizzeremo l’ennesimo spettacolo e ogni tifoso sarà protagonista… Invitiamo quindi tutti i tifosi che assisteranno alla partita in Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Tevere e Monte Mario a portare la propria bandiera. Insieme alla coreografia che verrà realizzata in Curva Sud e Distinti Sud coloreremo tutto lo stadio e spingeremo la Roma verso la vittoria“.

Redazione GR.net