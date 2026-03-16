Roma-Bologna, l’appello dei tifosi: “Portate una bandiera, coloriamo tutto lo stadio”

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Lo Stadio Olimpico si prepara a vivere una serata di grande passione in vista della sfida tra Roma e Bologna del 19 marzo 2026. Per l’occasione, la tifoseria giallorossa ha diffuso un messaggio rivolto a tutti i romanisti con l’obiettivo di caricare l’ambiente e preparare una coreografia capace di coinvolgere l’intero stadio.

Nel comunicato, i tifosi sottolineano il peso della partita, considerata una tappa fondamentale della stagione. L’intento è chiaro: far sentire il fattore campo e ricordare agli avversari cosa significa giocare davanti al pubblico dell’Olimpico.

L’invito è rivolto a tutti i sostenitori presenti allo stadio – dalla Curva Nord ai Distinti Nord, passando per la Tribuna Tevere e la Monte Mario – chiamati a partecipare attivamente allo spettacolo portando con sé bandiere giallorosse. L’obiettivo è colorare l’impianto e creare un’atmosfera travolgente, capace di spingere la squadra verso la vittoria e trasformare ancora una volta l’Olimpico in una bolgia giallorossa.

Il comunicato: “Romanisti! Giovedì ci attende un’altra sfida importante: contro il Bologna ci giochiamo una parte fondamentale della stagione. È il momento di tornare a far capire agli avversari cosa significa il fattore campo e cosa vuol dire venire a giocare all’Olimpico. Realizzeremo l’ennesimo spettacolo e ogni tifoso sarà protagonista… Invitiamo quindi tutti i tifosi che assisteranno alla partita in Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Tevere e Monte Mario a portare la propria bandiera. Insieme alla coreografia che verrà realizzata in Curva Sud e Distinti Sud coloreremo tutto lo stadio e spingeremo la Roma verso la vittoria“.

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Redazione GR.net

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3 Commenti

  1. i giocatori devono portare le ….palle…..i tifosi ci sono sempre…..ci ha preso a pallonate il Como, che annamo a fa in coppa.

  3. si e’ vero il Como ci ha preso a pallonate ma con un solo attaccante e 4 fermi in infermeria non vedo cosa si poteva far di piu’ non credo che Gasperini seppur molto preparato poteva impostare la partita in altro modo.
    Ora la coppa poi sosta e ritorno campionato speriamo che almeno Soule sia recuperabile.
    Come prima stagione di Gasperini aspettiamo la fine e chi di dovere dovrà rispondere alla tifoseria.

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