Il teorema di Di Canio: “Torti contro la Roma? Malen andava espulso, è pari e patta…” – VIDEO

19
431

Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio e oggi opinionista di Sky Sport, è tornato sugli episodi arbitrali che hanno coinvolto la Roma nelle ultime settimane, esponendo un suo personale “teorema” sulle decisioni prese durante le partite dei giallorossi.

Secondo l’ex calciatore, alcuni errori arbitrali tenderebbero in qualche modo a compensarsi, come accaduto – a suo dire – nella gara di Marassi contro il Genoa. Queste le sue parole: C’era il rigore sul tiro di Koné, perché Malinovskyi ha stoppato la palla con la mano. Ma nessuno ha mai parlato dell‘espulsione che ci doveva essere su Malen, il quale fa una sforbiciata e dà un calcio in testa pericolosissimo a Ostigard.

L’attaccante è stato solo ammonito. Quindi è pari e patta. Se è pericoloso entrare sulla caviglia, è grave anche dare un calcio in piena sforbiciata in testa a uno…”.

LEGGI ANCHE – Di Canio: “Malen? Nessuno se l’è mai filato e ora fanno paragoni scomodi con Vialli…”

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteRoma-Bologna, l’appello dei tifosi: “Portate una bandiera, coloriamo tutto lo stadio”
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

19 Commenti

  1. Lei gesticola troppo con le mani … lei è minaccioso sempre… calciatore mediocre… mai da nazionale… e a Sky lo pagano pure ! 🤣🤣🤣🤣

    • adoro questo crapa pelata, guarda tutte le partite della Roma e si ricorda tutte le azioni.

  2. Di Canio lascia perdere. Se c’è qualcuno da espellere sei tu da tutte le TV italiane per i motivi che conosci benissimo

  4. Ma perché non sta zitto e ringrazia il cielo che ancora guadagna soldi con il calcio senza capire un cavolo?
    Anti romanista nato….

  5. Ma questo dopo la topica sui salmonari parla ancora?

    Malen manco lo vede il giocatore del Genoa, tanto che nessuno del Genoa si è azzardato a protestare chiedendo il rosso che sarebbe stato ridicolo.
    E’ gioco pericolo e quindi giallo, rosso sarebbe stato in caso di calcio volontario, ma pure 4 giornate allora.

    Però lì è meno grave di ieri: a Genova avremmo potuto e dovuto vincere comuqnue,
    ieri l’espulsione inventata lo scandaloso silenzio del VAR chiudono la partita.

  11. ahahahahah…..a Di Ca’….ormai potrai dire tutto quello che ti pare contro la Roma ….ma il pezzo di quando ti metti le mani in faccia dal rosicamento non ha prezzo …rimarrà nella storia….

  12. ma lo fanno ancora parlare, possibile che su questo sito facciamo parlare quersto gufo frlla miseria, mandatelo sui siti formellesi e basta

  13. Sky deve avere rispetto per i tifosi della Roma, che pagano l’abbonamento come i tifosi delle altre squadre e devono sentire le farneticazioni sempre a senso unico contro la Roma di questo squallido personaggio. DEVONO AVERE RISPETTO. Ma tanto nessuno farà nulla, e questo continuerà a dire c., nel silenzio totale, come sempre, della società. Mettetelo seconda voce per la partita col bologna a questo punto…oppure marchegiani, oppure orsi

  17. lui è uno dei motivi per il quale disdico Sky…… uno che vuole fare l’esperto di calcio uno che ha giocato nella Lazio al massimo può andare a pasce le pecore.

  19. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome