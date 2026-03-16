Il teorema di Di Canio: “Torti contro la Roma? Malen andava espulso, è pari e patta…” – VIDEO

Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio e oggi opinionista di Sky Sport, è tornato sugli episodi arbitrali che hanno coinvolto la Roma nelle ultime settimane, esponendo un suo personale “teorema” sulle decisioni prese durante le partite dei giallorossi.

Secondo l’ex calciatore, alcuni errori arbitrali tenderebbero in qualche modo a compensarsi, come accaduto – a suo dire – nella gara di Marassi contro il Genoa. Queste le sue parole: “C’era il rigore sul tiro di Koné, perché Malinovskyi ha stoppato la palla con la mano. Ma nessuno ha mai parlato dell‘espulsione che ci doveva essere su Malen, il quale fa una sforbiciata e dà un calcio in testa pericolosissimo a Ostigard.

L’attaccante è stato solo ammonito. Quindi è pari e patta. Se è pericoloso entrare sulla caviglia, è grave anche dare un calcio in piena sforbiciata in testa a uno…”.

Ah ecco. Malen era da rosso. La sforbiciata. Pari e patta. È grave. Ecco che pic.twitter.com/UgmkOHOHg2 — mdr (@MatteoDeRose) March 15, 2026

Redazione GR.net