Il teorema di Di Canio: “Torti contro la Roma? Malen andava espulso, è pari e patta…” – VIDEO

Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio e oggi opinionista di Sky Sport, è tornato sugli episodi arbitrali che hanno coinvolto la Roma nelle ultime settimane, esponendo un suo personale “teorema” sulle decisioni prese durante le partite dei giallorossi.
Secondo l’ex calciatore, alcuni errori arbitrali tenderebbero in qualche modo a compensarsi, come accaduto – a suo dire – nella gara di Marassi contro il Genoa. Queste le sue parole: “C’era il rigore sul tiro di Koné, perché Malinovskyi ha stoppato la palla con la mano. Ma nessuno ha mai parlato dell‘espulsione che ci doveva essere su Malen, il quale fa una sforbiciata e dà un calcio in testa pericolosissimo a Ostigard.
L’attaccante è stato solo ammonito. Quindi è pari e patta. Se è pericoloso entrare sulla caviglia, è grave anche dare un calcio in piena sforbiciata in testa a uno…”.
Ah ecco. Malen era da rosso. La sforbiciata. Pari e patta. È grave. Ecco che pic.twitter.com/UgmkOHOHg2
— mdr (@MatteoDeRose) March 15, 2026
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Redazione GR.net
Lei gesticola troppo con le mani … lei è minaccioso sempre… calciatore mediocre… mai da nazionale… e a Sky lo pagano pure ! 🤣🤣🤣🤣
adoro questo crapa pelata, guarda tutte le partite della Roma e si ricorda tutte le azioni.
Di Canio lascia perdere. Se c’è qualcuno da espellere sei tu da tutte le TV italiane per i motivi che conosci benissimo
Insignificante, insulso, inappropriato e soprattutto inutile…di canio sei la quinta essenza della mediocrità
Ma perché non sta zitto e ringrazia il cielo che ancora guadagna soldi con il calcio senza capire un cavolo?
Anti romanista nato….
Ma questo dopo la topica sui salmonari parla ancora?
Malen manco lo vede il giocatore del Genoa, tanto che nessuno del Genoa si è azzardato a protestare chiedendo il rosso che sarebbe stato ridicolo.
E’ gioco pericolo e quindi giallo, rosso sarebbe stato in caso di calcio volontario, ma pure 4 giornate allora.
Però lì è meno grave di ieri: a Genova avremmo potuto e dovuto vincere comuqnue,
ieri l’espulsione inventata lo scandaloso silenzio del VAR chiudono la partita.
e’ resuscitato …
Di Canio …..fazioso opinionista e sky lo paga pure….
ma stai zitto!
“Di Canio chi ?!?”…(cit.)
Unico, inimitabile e autentico SALMONARO che non perde mai occasione per scendere nel ridicolo 👍🏻
ahahahahah…..a Di Ca’….ormai potrai dire tutto quello che ti pare contro la Roma ….ma il pezzo di quando ti metti le mani in faccia dal rosicamento non ha prezzo …rimarrà nella storia….
ma lo fanno ancora parlare, possibile che su questo sito facciamo parlare quersto gufo frlla miseria, mandatelo sui siti formellesi e basta
Sky deve avere rispetto per i tifosi della Roma, che pagano l’abbonamento come i tifosi delle altre squadre e devono sentire le farneticazioni sempre a senso unico contro la Roma di questo squallido personaggio. DEVONO AVERE RISPETTO. Ma tanto nessuno farà nulla, e questo continuerà a dire c., nel silenzio totale, come sempre, della società. Mettetelo seconda voce per la partita col bologna a questo punto…oppure marchegiani, oppure orsi
non facciamo di ogni erba un… fascio
Un individuo che non dovrebbe apparire in nessuna trasmissione televisiva. Nuoce gravemente alla salute.
Questo fa commenti da caciottaro non da opinionista. Il fallo di MALEN da espulsione??
lui è uno dei motivi per il quale disdico Sky…… uno che vuole fare l’esperto di calcio uno che ha giocato nella Lazio al massimo può andare a pasce le pecore.
non ho mai visto un giocatore espulso x un fatto del genere ….su un tentativo di.sforbiciata
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.