“ON AIR!” – FERRAZZA: “Superati anche dal Como, ci stanno prendendo in giro”, CASANO: “Se perdi giovedì la stagione è già finita”, ROSSI: “Massa ha un problema evidente con la Roma”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Partita bruttarella. Dopo il vantaggio abbiamo avuto la sensazione che avremmo dovuto reggerlo col sangue, perchè si vedeva che il Como aveva molta più benzina e calcio della Roma, e ha giocato molto meglio. Con Massa la Roma ha perso le ultime sei partite. Ieri Massa non aspettava altro: l’unica vera critica a Gasp è non aver tolto Wesley per far entrare Rensch, io sapevo che al prossimo fallo Massa lo avrebbe espulso. Ma Massa ti supera sempre a destra, perchè siccome Wesley di falli non li stava facendo, allora se l’è inventato. Me la immagino la soddisfazione di Massa, che ha un problema evidente con la Roma: statisticamente è impossibile che una squadra che arriva tra le prime 5-6 del campionato metta di fila sei sconfitte con lo stesso arbitro… Detto questo, secondo me ieri la Roma avrebbe perso lo stesso…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Oggi è difficile fare un’analisi. Il rischio di voler buttare tutto a mare è grande. Hanno ragione un po’ tutti: ha ragione chi dice che la rosa è inadeguata dimostrando negli anni di valere il sesto posto, ha ragione chi dice che la società è colpevole non riuscendo ad assecondare le richieste chiare di un allenatore, ha ragione chi dice che anche l’allenatore qualche errore lo ha commesso…Io però ripartirei del buono che c’è, e cioè da Gasperini…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Tutti noi a Roma-Juve sul 3 a 1 abbiamo pensato “ce l’abbiamo fatta“. Poi quel gol di Gatti ha tolto quasi tutto ai giocatori della Roma. Ti ha tolto entusiasmo, e ti ha dato stanchezza fisica e mentale. Quel gol ti ha distrutto, ti ha massacrato, ti ha tolto certezze. Non dico che è finito tutto perchè c’è ancora l’Europa League. Ma il campionato purtroppo è difficile…Anche io riparto da Gasperini, però gli faccio un piccolo rimprovero: ha cercato di fare a Roma quello che ha fatto a Bergamo non avendo interpreti per farlo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Siamo sospesi alla partita di giovedì prossimo contro il Bologna. Quella è la partita del redde rationem. Perchè se la Roma esce anche dall’Europa League, allora tutti al mare, perchè la stagione sarebbe praticamente finita. Ormai non sei più padrone del tuo destino, e quando la Roma deve rincorrere non arriva mai al risultato…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “I Friedkin sapevano che chiamando Gasperini avrebbero dovuto aspettare un paio d’anni, uno sta passando e poi c’è il prossimo. Se loro gli danno i mezzi, Gasp è forte come gli altri, sennò i miracoli stanno da altre parti, Padre Pio sta a Pietralcina… I Friedkin hanno pagato e ci fanno pagare l’istinto prepotente del ricco miliardario. Bisogna avere fiducia nel progetto e dare tempo, se poi però comprano un altro Zaragoza allora no. Tu devi comprare tre giocatori veri…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma è stata penalizzata dall’arbitro, perchè l’espulsione non c’era e nessuno può dire il contrario. Però poi c’è la partita: la Roma la palla non l’ha mai vista. Diao fisicamente assomiglia a Vaz, ma tra i due c’è una bella differenza. E Jesus Rodriguez per me è meglio di Soulè…questi giocatori che ha preso il Como sono forti. La partita è stata una vergogna per la Roma, perchè per quanto siano buoni è sempre il Como. Gasperini dice che non sa che vuole fare la dirigenza con Malen. Ma come non lo sai…se dici una cosa del genere mi prende un colpo…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il Napoli ha messo la feccia superando la Roma, e quello c’è andato bene. Poi ci siamo fatti superare dall’Atalanta, poi dal Bologna, e ora accettiamo l’umiliazione di essere stati superati anche dal Como. La verità è che ci prendono in giro: Massara dice che la Roma non rinuncerà a fare mercato in linea con le ambizioni del club. Ma quali sono le ambizioni del club? Il capro espiatorio sarà Gasperini, ma lui tanto questo alibi non glielo dà, perchè se ne andrà prima lui a fine campionato…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Il Como ti ha fatto una capoccia come un melone anche 11 contro 11, e questo non va bene. Non so se c’è stanchezza o deconcentrazione, ma ho visto errori preoccupanti. Il problema è che i giocatori vanno scelti con l’allenatore, e invece Gasperini non mette mezza parola perchè la società non lo interpella. La società gioca su altre strade, ha altri interessi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “L’espulsione di Wesley indirizza la partita ed è determinante come il mani di Malinovskyi di domenica scorsa, e mi aspettavo una reazione diversa a fine partita dalla società. Detto questo, a parlare solo dell’arbitro si farebbe un torto perchè ci sono tante cose che non stanno andando bene e oggettivamente la Roma anche 11 contro 11 avrebbe perso lo stesso, perchè, è brutto dirlo, il Como ci ha preso a pallonate dal primo all’ultimo minuto. Questo è il manifesto di una grande difficoltà in cui si trova la squadra. Le assenze ci sono, ma il problema è che diversi giocatori non sono in un periodo di grande forma. Unisci tutto, e viene fuori la partita di ieri. Tra Genoa e Como la Roma fa un solo tiro in porta, sono numeri preoccupanti…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La prestazione è stata brutta a livello assoluto, e anche 11 contro 11 avevo la sensazione che si potesse perdere. Ma se tu poi mi dai il colpo di grazia, mi ammazzi definitivamente. E questo non può passare in secondo piano: la Roma deve intervenire per dire che sei stata penalizzata due volte da due errori arbitrali evidenti. Sono cose gravi, e in un momento di grande difficoltà dove hai tante colpe, se commetti certi errori non mi concedi nemmeno la possibilità di provarci. Ma è ancora più grave che nessuno parli. La realtà comunicativa della Roma non cambia, è assente nei momenti decisivi…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Quella di ieri è la decima sconfitta stagionale: ragazzi, sono tante. Nelle ultime tre partite hai fatto solo un punto, la Roma sta pagando le assenze in attacco. La squadra sta facendo fatica, ci sono calciatori che hanno giocato troppo e cominciano a sentire stanchezza, soprattutto mentale. A questo punto il percorso più semplice è l’Europa League, perchè in campionato ora è dura…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La domenica prima a Marassi non ti danno un rigore e va bene, la domenica dopo ti buttano fuori un giocatore che non c’era…Voi continuate a dire che la Roma è favorita dagli arbitri, e questi sono i risultati. Ma io non sono stupido, e dire che la Roma è fuori per gli arbitri è una caz*ata…C’è una cosa che non riesco a fare, e cioè essere critico con Gasperini, perchè non ha alternative, manda in campo la squadra che è la migliore possibile. Poi si volta verso la panchina e non ha alternative…Fabregas con le mosse dalla panchina ha cambiato la partita, Diao ha sconquassato la difesa della Roma, che anche 11 contro 11 avrebbe perso uguale. La squadra è in difficoltà fisica e tecnica. Konè è un buon portatore d’acqua, ma quando affronta gente che la palla non gliela fa vedere ha questo tipo di risultato…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Se dobbiamo parlare dell’errore di Wesley, allora non parliamo più della partita. Se parliamo solo di quello, tutto il resto non c’è senso…Ma parliamo della partita, di Gasperini, della Roma, di come ha giocato…ogni tanto un po’ di obiettività la gradirei, e invece la Roma c’ha sempre la scusa. Al di là delle assenze puoi fare comunque una partita di intensità. La Roma si è fermata a diciassette minuti dal novantesimo della partita contro la Juve, è una cosa mentale, psicologica. La Roma ieri poteva prendere quattro gol, se finiva 4 a 1 c’era poca da dire. La squadra non reagisce, quando subisci 4-5 tiri a partita vuol dire che non c’è una buona fase difensiva. Ieri ci sono stati errori di reparto, non solo individuali. Mancano i giocatori, ok, ma manca la cattiveria…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Il caso dell’espulsione non ha influito sull’esito della partita. Io non parlerei di stanchezza, è una menata, ma stanchezza di che…sono professionisti, si allenano ogni giorno tutto l’anno, ma dov’è il problema? Il calo della Roma è dovuto a un declino mentale più che fisico, che era da attendersi perchè il rendimento era stato superiore a quello che la squadra può esprimere…”

Redazione Giallorossi.net