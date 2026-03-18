Dybala, è sempre più Boca: Oriana spinge per il ritorno in Argentina

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Momento delicato per Paulo Dybala, alle prese con uno stop forzato dopo l’intervento di inizio mese. L’argentino, diventato da poco papà, tornerà a disposizione solo dopo Pasqua, per quello che potrebbe essere l’ultimo tratto della sua esperienza in giallorosso.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni si è intensificato il pressing del Boca Juniors, deciso a riportare in patria il numero 21. Una situazione che, col passare del tempo, sembra prendere sempre più corpo.

A pesare non sono solo le dinamiche di mercato. Anche Oriana Sabatini, compagna del giocatore, sta spingendo per un ritorno in Argentina, elemento che contribuisce a orientare le scelte future. Il quadro che si delinea è quello di una separazione sempre più probabile.

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Fonte: Gazzetta dello Sport

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