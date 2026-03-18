Calciomercato Roma: nessun contatto con Giuntoli, Friedkin soddisfatti di Massara

Il nome di Cristiano Giuntoli torna ad affiancarsi alla Roma in vista della prossima stagione. L’ex direttore sportivo di Napoli e Juventus è stato accostato al club giallorosso come possibile opzione in caso di addio di Frederic Massara.
Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, si tratta però di uno scenario ancora lontano da sviluppi concreti. Giuntoli è alla ricerca di un progetto convincente — in passato è stato sondato anche da club dell’Arabia Saudita — e vanta un ottimo rapporto con Gian Piero Gasperini, elemento che alimenta il gradimento.
Al momento, però, non esistono trattative in corso tra le parti. Anche perché la posizione di Massara resta solida: il rapporto con la proprietà, la famiglia Friedkin, è considerato molto positivo e non lascia presagire cambiamenti imminenti.
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Redazione GR.net
Con Massara continuerei, ma si desse una svegliata. Non sta lavorando per la Pergolettese. Siamo la Roma.
E allora mi sa che Gasperini a giugno ci saluta perciò prepariamoci a de Zerbi o Palladino
E allora perché il suo nome torna ad essere accostato alla Roma? Chi vi capisce è bravo
Gli acquisti sbagliati sono stati in prestito (ovviamente prestiti voluti dalla società per non pesare troppo sui bilanci), a fine anno scadranno contratti pesanti e prestiti inutili, non possiamo cambiare DS tutti gli anni, vediamo cosa farà avendo margine di manovra, questa Roma è una squadra giovane e promettente ma servono innesti mirati e soprattutto giocatori alla Malen, non dico forti come lui ma che in campo sono tori e non ti danno l’impressione che al primo contrasto si fanno male, gente senza storie cliniche disastrate. Questa squadra con questo allenatore se verranno presi i giusti giocatori ha un futuro ma i titolari non puoi prenderli in prestito.
SOddisfatti loro insoddisfatti in tanti e soprattutto insoddisfatto Gasperini del lavoro fatto da Massara. Guardate se a fine anno ci lascia e se tenermi sto fenomeno e portano De Zerbi a Roma con cristante e mancini titolari dell ennesimo progetto a perdere. Qui bisogna stringerci e dire a gran voce Gasperini non si tocca e mettere le colpe alla società e a Massara .Giuntoli sarebbe un modo per far restare Gasperini e dirgli ti abbiamo dato anche un DS di tuo gradimento ma si sa è una mossa troppo intelligente per gli americani.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.