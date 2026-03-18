Calciomercato Roma: nessun contatto con Giuntoli, Friedkin soddisfatti di Massara

Il nome di Cristiano Giuntoli torna ad affiancarsi alla Roma in vista della prossima stagione. L’ex direttore sportivo di Napoli e Juventus è stato accostato al club giallorosso come possibile opzione in caso di addio di Frederic Massara.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, si tratta però di uno scenario ancora lontano da sviluppi concreti. Giuntoli è alla ricerca di un progetto convincente — in passato è stato sondato anche da club dell’Arabia Saudita — e vanta un ottimo rapporto con Gian Piero Gasperini, elemento che alimenta il gradimento.

Al momento, però, non esistono trattative in corso tra le parti. Anche perché la posizione di Massara resta solida: il rapporto con la proprietà, la famiglia Friedkin, è considerato molto positivo e non lascia presagire cambiamenti imminenti.

Redazione GR.net