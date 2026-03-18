“ON AIR!” – TORRI: “Frizioni tra Gasp e Ranieri”, CASANO: “Non tutti sono convinti di continuare con lui”, CORSI: “Una follia, la colpa è di Massara”, NARDO: “Domani è durissima”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le percentuali Champions da campionato e coppa? Al momento direi 52% Europa League e 48% campionato. Se passassimo il turno domani sera, direi 55% e 45%, perchè c’è l’Aston Villa… Nelle telefonate e nelle ricerche di informazioni emerge che non c’è idillio tra Gasperini e Ranieri. Se la Roma dovesse uscire dalla coppa e non si arrivasse in Champions, sarebbe in linea con quanto successo negli ultimi anni. Detto questo, per me non sarebbe una stagione negativa perchè si è cominciato a costruire qualcosa con Gasperini che deve essere portato avanti. Se Gasp non dovesse essere l’allenatore della Roma il prossimo anno è perchè è lui che decide di andarsene, e non perchè lo cacciano…”
Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Gasperini sta cercando di fare quel tipo di gioco che aveva all’Atalanta, ma i giocatori per farlo non li ha. Ma a questo punto, perchè non provare a giocare con due centravanti? Io ci proverei…”
Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Le fasce vanno rifatte con un vice Wesley e due esterni a sinistra, in attacco serve un vice Soulè, serve il titolare alto a sinistra con il suo vice, e poi serve il vice Malen. Questo al netto delle cessioni, perchè se dovessero partire Ndicka e Konè, che sono quelli più a rischio, dovresti rimpiazzarli. Si è unanimemente convinti a Trigoria sul fatto che sia giusto continuare con Gasperini anche il prossimo anno a prescindere dai risultati? Io purtroppo temo di no. E il nome è uno: Ranieri…”
Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sappiamo che Gasperini è in bilico. Gasperini sta chiedendo da tempo che ci sia che ci sia Ryan Friedkin fisso a Trigoria per pianificare la prossima stagione, e continuano a prendere tempo. C’è qualcosa che non torna… Siamo passati dal trio delle meraviglie Gasperini-Ranieri-Massara a un allenatore che è di nuovo solo dopo pochi mesi come era successo con gli altri allenatori…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Perchè i Friedkin non devono aiutare Gasperini? Con lui la Roma sta andando bene. Se non sta andando benissimo è solo per colpa di un ds che non gli porta giocatori giocatore all’altezza. Non dico che devi portargli i campioni, sarebbero bastati buoni calciatori…Se la Roma non aveva El Aynaoui ma un altro centrocampista con le palle, e un’altra punta in Champions ci arrivava tranquillamente. Per cui la colpa è del ds e del suo entourage. Basta cambiare loro, ma perchè devi cambiare Gasperini, è una follia questa…”
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Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Questo momento della stagione ci fa essere molto pessimisti. Abbiamo vissuto un campionato sempre tra le prime quattro, ora vediamo tutto con occhi diversi. Ma se ad agosto ci avessero detto che saremmo stati a tre punti dalla Champions e agli ottavi di Europa League, ci sarebbe sembrato uno scenario verosimile. La Roma sta dentro le aspettative, da gennaio in poi ha perso tanti giocatori e questo ha inciso. Se guardiamo freddamente i numeri, ci sta una Roma in questa posizione…”
Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La partita di domani è dura…è durissima per tremila motivi, ed è davvero un crocevia della stagione per entrambe le squadre visto che il Bologna si gioca tutto in Europa League, e la Roma rischia di aver compromesso a Como la lotta Champions…”
Piero Torri (Radio Manà Sport): “Gasperini via a fine stagione? Ha altri due anni di contratto, e anche piuttosto importante. Le domande semmai sono altre: Gasp e Massara possono continuare a lavorare insieme? E Gasp e Ranieri possono ancora lavorare insieme? La risposta è nebulosa…Io penso che alcune cene non abbiano fatto molto piacere alla proprietà. Penso che sia il momento di fare un punto, e sarà fatto, anche sulla programmazione della prossima stagione. Mi auguro che questo avvenga con il sorriso della qualificazione. E mi auguro un riavvicinamento tra tutte le parti in causa…Un po’ di frizioni tra Ranieri e Gasperini ci sono state, non solo con Massara…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Spero che la Roma domani sarà in grado di tirare in porta con più convinzione. In questo momento non so se la Roma è più forte del Bologna, l’andata ha dimostrato che forse loro avevano qualcosa in più, anche senza forse… L’avversario è alla pari, ma ha più giocatori a disposizione. Sarà una partita da giocare sui nervi, dove andrà sfruttato l’ambiente perché i tifosi possono dare un grande supporto. Battere il Bologna non è un’impresa, ma il momento è decisivo…”
Nando Orsi (Radio Radio): “Vediamo come finirà la stagione, la Roma a inizio anno era prima in classifica. Secondo me sta avendo un’involuzione, la squadra come l’allenatore, e anche lui deve trovare soluzioni. Non andare in Champions fa tutta la differenza del mondo, così come non passare il turno d’Europa League domani…”
Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma deve ritrovare un gioco quantomeno sufficiente per dimostrare cosa può fare. Non vedo una squadra cotta o bollita, può ancora dare il suo a cominciare dal Bologna. Di sicuro ultimamente è una Roma diversa, non so che cosa stia succedendo, si pensa siano le scorie del 3 a 3 con la Juventus… è anche probabile, ma sarebbe grave perché non è una squadra di ragazzini ma anche di calciatori esperti…”
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Redazione Giallorossi.net
Il solito rumore di fondo. Andiamo avanti, Forza Roma e basta!
Secondo me è una panzana colossale. Gasperini è stato preso per un progetto triennale nel quale, come da dichiarazioni urbi et orbi, il primo anno non ci si aspettava risultati immediati. Figuriamoci se lo mandano via.
Piuttosto, ho visto il centrocampista n° 8 del Watford in ampi spezzoni della partita che ha visto Bove tornare al goal e continuo ad essere convinto che la serie A è a livello della serie B inglese. Uno come lui sarebbe titolare in molta più di mezza serie A.
Come siamo caduti in basso…
Torri……perche Ranieri conta qualcosa? non mi pare, non parla mai, non si sente mai….arbitri e dirigenti comprano ancora giocatori rotti o da rottamare…..non era lui che doveva correggere certe cose?
D’accordo con Marione
Incredibile cosa succede in questa m … di piazza , da nessun altra parte , ad oggi, verrebbe messo in discussione Gasperini
Alla societal non interessano i risultati sportivi altrimenti si sarebbero finalmente strutturati dal lato tecnico. Temo che fin quando ci saranno loro, non ci sara’ da sperare granche’…. Mi auguro di sbagliare!
non ti sbagli purtroppo e la colpa non è mai loro ma sempre dell’ allenatore o del Ds di turno
Gli avvoltoi mediatici si stanno passando parola,non vedono l’ora di potersi avvenatre sulle spoglie di Gasperini o di qualche altra vittima (Ranieri?Massara?) in caso di debacle della squadra fin da domani sera.
A Roma c’è sempre la corsa a cercare un capro espiatorio nel caso che le cose vadano male.
Spero ardentemente che questi menagramo siano clamorosamente smentiti.
mi spiegate come fate a tirare fuori ogni giorno una polemica…un litigio …un mezzo casino societario…tre giocatori venduti…na caciara…portate male
Tutta la vita con il mister…se riescono a mandar via pure lui…fallimento totale!
Già incominciano questi scribacchini et pseudo giornalisti ed opinionisti a fare supposizioni su cose che non hanno alcun fondamento , giusto per creare sconforto e stress su quei pochi tifosi e creduloni che puntualmente, ci cascano e pensano che quello che dicono questi signori sia la vera realtà.
Questo succede ,purtroppo e puntualmente, ogni qualvolta che ci sono dei risultati negativi per la nostra squadra.
È veramente vergognoso riportare notizie infondate che servono solo per generare discussioni da bar.
Secondo le loro informazioni, tra pochissimi giorni se la Roma non dovesse qualificarsi per il prossimo turno in Europa league ,Gasperni :per il prossimo anno non sarà più l’allenatore della Roma.
Evviva il Il Re.
Per questi signori ci sono parecchi campi da coltivare e bonificare invece di speculare con notizie false che destabilizzato l’ambiente .
Forza Roma
quanti parlano per radio a sproposito con notizie infondate!… tutti remano dalla stessa parte per costruire qualcosa di importante già nella prossima stagione anno del centenario…. il resto è fuffa inventata
ma quanti giocatori mancano per infortunio vari??? o simile vari…… la colpa è che abbiamo una rosa scarsa e mal costruita.
Mi raccomando, vendiamo Konè e teniamo Cristante aumentandogli lo stipendio a 3,5 milioni, che andiamo alla grande!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.