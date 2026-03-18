LIVE! Gasperini: “Konè in dubbio. Ragazzi straordinari, abbiamo la coscienza a posto. L’espulsione di Wesley? Quando ti senti preso in giro…” – VIDEO!

A Trigoria si respira già aria di sfida europea. Gian Piero Gasperini prende la parola nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo l’1-1 dell’andata, la posta in gioco è altissima: novanta minuti che decideranno quale delle due italiane continuerà il cammino continentale.

Il tecnico giallorosso fa il punto sulla situazione della squadra, tra acciacchi e rotazioni limitate, e sulle scelte tattiche da adottare in un match in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza. Queste le sue dichiarazioni.

Konè, Mancini e Celik a parte per precauzione dall’allenamento di ieri. Chi sta peggio?

“Forse Konè. Vediamo oggi con l’ultimo allenamento…”

Come se la immagina la partita col Bologna?

“Deve uscire un vincitore, c’è la possibilità di supplementari e rigori. Sono diverse dal campionato, e per questo anche più affascinanti”.

Avete la percezione che sia la partita spartiacque della stagione?

“Sono già state tante le partite importanti per avere sempre obiettivi più alti. E’ una partita da dentro o fuori, ti dà l’opportunità di giocare altre due partite spartiacque. Ma questo termine non piace molto, ma rende l’idea ed è sicuramente più importante di una partita del campionato”.

Come sta la squadra dal punto di vista del morale? Vi ha convinto la spiegazione dell’Aia?

“Come stai col morale? (Chiede Gasperini a Wesley, al suo fianco in conferenza, ndr). Ehm… (Il mister prende tempo e sorride, ndr) rivedendo le immagini, non so, a volte quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo. Diciamo così, per non mettere in difficoltà nessuno”.

Come si raggiunge una maturità tale tra sconfitte e vittorie?

“Tutte le reazioni sui social e dei tifosi o degli addetti ai lavori vanno accettate, nel bene e nel male. Noi dobbiamo lavorare al meglio per dare risultati. Abbiamo la coscienza a posto, l’impegno della squadra è totale e ci garantisce serenità. Tutto quello che sta cercando di fare è straordinario, ma non per indorare la pillola, ma perchè questo gruppo sta dimostrando grande serietà e applicazioni, sta cercando di fare il massimo da inizio stagione”.

Quanto può essere la partita secca più congeniale?

“L’episodio diventa più determinante che in campionato, poi questo è il ritorno ed è importante l’attenzione. Quello che incide poi è la capacità realizzativa quando hai l’occasione, e di saper difendere quando subisci. Sono due squadre che possono portare lustro al nostro calcio, in Europa si sono sempre comportate bene”.

La Roma ha perso a Udine, a Genova e Como: quando la Roma affronta squadre che l’hanno aggredita ha perso sul suo terreno migliore, dell’aggressività. Come mai?

“In mezzo ci sono partite contro Napoli, Juve, Milan, Cagliari…ne abbiamo giocate tante. In alcune partite abbiamo fatto meglio, altre un po’ sotto. In quei 40 giorni ci sono formazioni diverse, difficoltà di organico. Non sono alibi, ma ci sono tante situazioni. Non si pouò far riferimento solo a quelle partite lì. In questo momento non stiamo attraversando il momento migliore, che è stato fino a metà dicembre. Poi abbiamo pagato squalifiche e infortuini. Io credo che la squadra non abbia mai sbagliato atteggiamento, mai. Domani c’è un’altra partita e vogliamo giocarla al meglio delle nostre possibilità”.

El Shaarawy può giocare dal primo minuto?

“E’ stato fuori 40 giorni, e non si è mai allenato, fermo. Poi ha avuto due settimane di recupero, domenica ha giocato. Domani non abbiamo neanche Venturino. Domani abbiamo lui, Pellegrini e Zaragoza. Tutti stanno cercando di fare il massimo. Ora che El Shaarawy è tornato a posto può essere uno dei protagonisti”.

Il Bologna ha potuto fare turnover in campionato. La spaventa questo?

“Fuori abbiamo solo Soulè e Dybala, non ci sono altri assenti. Non mi spaventa, siamo temprati al ritmo del Bologna. Quando devi riposare non è detto che dopo stai meglio, lo vedremo domani. Può essere anche a favore nostro, lo vedremo domani…”

Domani altro sold-out. Com’è vivere l’Olimpico da allenatore?

“E’ sempre così, non solo domani. E’ sempre un valore in più. Ora abbiamo trovato risultati in casa, all’inizio era un cruccio”.

Che Bologna si aspetta domani? La Roma è favorita, sente pressione di dove passare?

“No, l’ambizione è uguale per entrambe. Il Bologna l’anno scorso giocava la Champions, non c’è tutta questa differenza sono vicine come valori”.



Redazione GR.net