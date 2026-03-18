FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 19 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Ryan Friedkin presente all’Olimpico

La Roma si prepara a una sfida delicata con qualche recupero importante e diverse assenze pesanti. Tra campo e tribuna, segnali di attenzione arrivano anche dalla proprietà. In vista del ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna, infatti, il vice presidente Ryan Friedkin sarà all’Olimpico, segnale di vicinanza alla squadra in un momento delicato della stagione. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – Il Bologna ne cambia dieci

Vincenzo Italiano cambia dieci giocatori rispetto al Sassuolo, confermando solo Lucumi in difesa. Skorupski out per lesione al bicipite femorale (7 settimane, stagione finita): dentro Ravaglia. Il Bologna ha vinto 6 volte fuori casa come l’Inter e arriva da 5 successi consecutivi in trasferta in Europa League grazie ad atteggiamento più difensivo. Strategia: aggressione ragionata e attendismo. (Gasport)

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