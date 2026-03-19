Roma-Bologna, notte da dentro o fuori: Gasp si gioca la stagione

Novanta minuti per decidere tutto. Roma e Bologna si affrontano all’Olimpico nel ritorno degli ottavi di Europa League dopo l’1-1 dell’andata, con in palio un posto nei quarti e la possibilità di tenere viva la strada più breve verso la Champions. Una sola italiana andrà avanti.

Gian Piero Gasperini conosce bene questo tipo di notti europee. Nel marzo 2024 la sua Atalanta eliminò lo Sporting e avviò un percorso che portò fino al trionfo finale. Ma questa Roma arriva alla sfida tra alti e bassi, con una fase difensiva fragile e una produzione offensiva limitata.

Il tecnico non si nasconde: “È una partita da dentro o fuori”. Un vero spartiacque, anche se il termine non lo convince fino in fondo. Di certo, il peso specifico della gara è evidente: un’eliminazione aprirebbe riflessioni più ampie, mentre il passaggio del turno darebbe ossigeno a tutto l’ambiente.

All’Olimpico sono attesi circa 64 mila spettatori, con la Curva Sud pronta a trasformare lo stadio in una bolgia. In palio, oltre ai quarti, anche un possibile incrocio con Aston Villa o Lille. Sul piano delle scelte, restano alcuni dubbi.

Manu Koné è tra gli acciaccati quello che preoccupa di più e potrebbe partire dalla panchina, nonostante il rientro in gruppo. In difesa e sulle corsie esterne vanno monitorate anche le condizioni di Gianluca Mancini e Zeki Çelik.

Davanti, invece, le scelte sono obbligate. Stephan El Shaarawy è favorito per una maglia da titolare dopo il rientro visto a Como, dove ha procurato un rigore. Potrebbe essere una delle sue ultime notti europee in giallorosso, una sorta di “last dance”. Discorso simile per Lorenzo Pellegrini, anche lui tra i possibili protagonisti di una serata che può segnare il finale di stagione.

È una notte da dentro o fuori, senza appello. Più che i sistemi di gioco o le rotazioni, conteranno nervi, lucidità e capacità di reggere la pressione. La Roma si gioca il passaggio del turno, ma anche una parte consistente del proprio futuro. Per riuscirci ha bisogno di trovare qualche energia in più dal fondo delle energie rimaste. Ma con la spinta dell’Olimpico, si sa, tutto può cambiare.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Tempo/ Leggo