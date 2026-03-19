Malen e Pellegrini guidano i tiratori: Gasp ha già pronti i rigoristi

Novanta minuti potrebbero non bastare. Roma-Bologna si prepara anche all’eventualità più imprevedibile, quella dei calci di rigore, una possibilità concreta dopo l’1-1 dell’andata. E allora entrano in gioco scelte, gerarchie e nervi saldi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini ha già individuato il primo nome: Donyell Malen. L’olandese, a segno dagli undici metri contro Napoli e Como, è diventato il riferimento principale in assenza di Paulo Dybala.

Alle sue spalle, però, le scelte dipenderanno anche dalla gestione della gara. Lorenzo Pellegrini e Neil El Aynaoui sono tra i rigoristi designati, ma potrebbero partire dalla panchina proprio per essere utilizzati a gara in corso, magari nei supplementari. Subito dietro c’è Bryan Cristante, mentre il quinto slot potrebbe essere affidato a Gianluca Mancini, nonostante il precedente amaro nella finale contro il Siviglia.

Sul fronte Bologna, invece, la situazione è più definita, almeno sulla carta. Tra i pali c’è Federico Ravaglia, che in carriera ha già dimostrato una certa efficacia nel parare i rigori, con interventi decisivi in diverse competizioni.

Per quanto riguarda i tiratori, il primo nome è quello di Riccardo Orsolini, seguito da Federico Bernardeschi, Lewis Ferguson, Remo Freuler e Jonathan Rowe, già protagonista in passato in situazioni simili. Molto, però, dipenderà da chi sarà in campo al termine dei 120 minuti. Le sostituzioni e la gestione delle energie potrebbero cambiare completamente la sequenza e le scelte finali.

Fonte: Gazzetta dello Sport