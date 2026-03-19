Roma-Bologna, la probabile formazione dei giornali: tocca a El Shaarawy, dubbi Mancini-Konè

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È la notte delle scelte, e anche dei dubbi. Allo Stadio Olimpico la Roma si gioca tutto contro il Bologna, e Gian Piero Gasperini arriva alla sfida con alcune incertezze legate soprattutto alle condizioni fisiche di diversi titolari.

I riflettori sono puntati su Gianluca Mancini, Manu Koné e Zeki Çelik: tutti e tre si sono allenati in gruppo, ma non sono ancora al meglio e verranno valutati fino all’ultimo. In porta, invece, nessun dubbio: Mile Svilar sarà regolarmente tra i pali. Davanti a lui, Evan Ndicka e Hermoso sono pronti a partire dall’inizio, mentre la presenza di Mancini dipenderà dalle sensazioni delle ultime ore.

Sulle corsie esterne spazio a Wesley, mentre in mezzo una maglia sembra destinata a Niccolò Pisilli. Intorno a lui ruotano le altre scelte: se Koné dovesse dare garanzie, partirà titolare, altrimenti scalpitano le alternative come Neil El Aynaoui. Discorso simile per Çelik, con opzioni pronte a subentrare in caso di forfait.

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Davanti, invece, le idee sono più chiare. Bryan Cristante agirà alle spalle delle punte, con Stephan El Shaarawy favorito su Bryan Zaragoza per affiancare Donyell Malen.

Le indicazioni dei quotidiani vanno tutte nella stessa direzione, con variazioni minime soprattutto sulla trequarti, dove solo il Corriere dello Sport ipotizza l’inserimento di Lorenzo Pellegrini (con Pisilli in panchina). Per il resto, la struttura della squadra sembra ormai definita.

Questo l’undici più probabile secondo i quotidiani: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante; El Shaarawy, Malen.

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Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gasport / Corsport / Corsera

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3 Commenti

  2. celik in netto calo, pare demotivato, già gobbo?

    avanti ghilardi e/o ziolkowski, giovani, futuro della Roma.

    ❤️🧡💛

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