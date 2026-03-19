Per Pellegrini offerte dalla Premier, ma Spalletti spinge

Il futuro di Lorenzo Pellegrini torna al centro delle voci di mercato. Il capitano giallorosso, in scadenza di contratto, potrebbe lasciare la Capitale a parametro zero, attirando l’interesse di diversi club.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sta pianificando una strategia mirata sugli svincolati, con l’obiettivo di inserire 5-6 giocatori d’esperienza in una rosa già strutturata. Tra questi, proprio Pellegrini rappresenta uno dei profili più seguiti.

Il centrocampista viene considerato un’occasione importante, sia per qualità tecniche che per leadership, e l’assenza di costi per il cartellino lo rende particolarmente appetibile. A spingere per il suo arrivo sarebbe anche Luciano Spalletti, che lo stima e lo ritiene un elemento ideale per completare il centrocampo bianconero.

La trattativa, però, non è priva di ostacoli. Sul giocatore si registrano infatti anche diverse proposte di club di Premier League, pronti a inserirsi e a sondare la sua disponibilità per un’esperienza all’estero. Al momento la sua permanenza alla Roma sembra la soluzione meno probabile.

Fonte: Tuttosport