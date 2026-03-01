Koopmeiners nella lista della Roma: la Juve apre e chiede 30 milioni

Teun Koopmeiners è uno dei nomi finiti sul taccuino della Roma in vista del mercato estivo. L’interesse giallorosso è reale e trova terreno fertile anche a Torino, dove la Juventus non considera l’olandese incedibile.
I bianconeri, infatti, hanno la necessità di fare cassa per finanziare i prossimi acquisti, soprattutto alla luce dei possibili rientri dai prestiti di alcuni esuberi, tra cui Nico e Douglas Luiz. Una situazione che spinge la dirigenza juventina a valutare sacrifici mirati, ma solo a determinate condizioni.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus è disposta a sedersi al tavolo solo davanti a un’offerta non inferiore ai 30 milioni di euro. Una cifra ritenuta necessaria per evitare una minusvalenza a bilancio, considerando il peso dell’ammortamento del cartellino.
A fare da contorno alla voce di mercato ci sono anche le parole di Gian Piero Gasperini, che ieri in conferenza stampa ha speso elogi importanti per il centrocampista: “È un giocatore forte, questo sì. Poi perché non sia riuscito magari a mantenere le aspettative iniziali non lo so, ma con l’Atalanta era un giocatore molto forte”.
Fonte: Tuttosport
Sentito?
vorrebbero 30 ennò manco se siedono al tavolo però chiedono Svilar
Svilar costa 300 sennò manco ne parliamo
a parte le valutazioni che, come hai già scritto tu Paolo, fanno sorridere, ma se la notizia viene da Tuttosport allora si possono dormire sonni tranquilli.
Notizia innescata da una normale dichiarazione di Gasp
Io me lo prenderei di corsa perchè è un pupilli di Gasp e credo che lui sarebbe molto contento se la Roma lo acquistasse.
Ovviamente non con Svilar come contropartita. Vendere Svilar significa non avere ambizioni di vittoria, se pensiamo che quest’anno ci ha regalato almeno 10 punti con le sue parate.
Svilar se lo scordano
subito proprio lo prenderei, ovviamente solo se non dovessero chiedere svilar in cambio.
Chi pensa questo è un genio, togliamo un peso alla Juve e le diamo anche il più forte portiere d’Europa!
Ma non glielo danno non dare retta a tutte le scemenze che scriveranno fino alla fine del prossimo calcio mercato
Mah, non sanno che inventarsi, Gasperini ha risposto ad una domanda sul rendimento di Koopmeiners lontano dalla sua Atalanta. Come da questo esca fuori un interessamento della Roma per il giocatore solo Tuttosport lo sa…mah…tutta fuffa, solo ieri lo volevano dare alla Roma per Svilar. La verità è che non sanno che scrivere.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Bravo MERLINO,
Hai fatto un sunto corretto di ciò che professionisti (giornalari) dovrebbero capire ma, fanno finta o non capiscono proprio..!!
Preferisco Vlasic più mobile e intenso…
Blanka? . . .
Anche a me piace Vlasic, ma sia lui che Koop hanno 28 anni.
Vlasic almeno è quasi a scadenza e lo prendi Con una decina, Koop a 30 son soldi buttati.
Vlasic sarebbe un elemento fondamentale in questa rosa e per il gioco che fa la Roma. Non so se le chiacchiere siano vere ma lo spero. Come spero che la Roma sogni in grande e col prossimo mercato trovi la formula per portare a Gasperini Palestra e Nico Paz. Come ha detto ieri Capello, meglio prendere 1 o 2 top l’anno che puntare 5/6 promesse per volta. La Roma non ha più bisogno di rivoluzioni, ha almeno 12 giocatori validi per la prima squadra ma deve mettere due top in quei due ruoli, trequartista/seconda punta ed esterno destro (o sinistro se rimettiamo wesley sulla sua fascia).
Tuttosport fa il lavoro di Massara ormai?
Hahaha, che bella… inventa un finto interesse della Roma per uno che vuole sbolognarsi la rube e poi fa la risposta..Poi arriverà tra 2 gg il finto contatto tra Svilar e la rube per un contratto da 7 milioni l’anno….
Ahoo tuttosporc…🐽… che oggi è il 1° marzo, mica il 1° aprile!
“La Juventus è disposta a sedersi al tavolo solo davanti a un’offerta non inferiore ai 30 milioni”!!! La Juventus lo svolgerebbe a chiunque dato che in questo anno e mezzo è stato un totale disastro e quadagna 6 milioni a stagione!!! Non scherziamo per favore…
All’ Atalanta sono molto molto forti tutti e sappiamo anche i vari perché (Percassi vicepresidente della lega, ispettori cacciati dal centro sportivo…).
che ridere! . . . com’era quella del dirigente gobbo che chiese al Gasp di dargli argomenti validi per convincerlo di prenderlo alla giuve? . . . vere macchiette!
Facciamo un gioco ma non mi fucilate vi prego e ripeto prendiamolo come un gioco 🤣
Ipotizziamo di dover fare un mercato con 50ml a disposizione più i ricavi delle cessioni, dovendo costruire una rosa di 25 giocatori (due squadre + 3 ulteriori riserve).
Via:
El Aynaoui 45ml, Ndicka 35ml, Dovbik 25ml,Angelino 10,Vasquez 5ml, Dybala 0,El Shaarawy 0, Pellegrini 0, Tsimikas 0, Celik 0, Zaragoza 0, Ferguson 0 (tot a disposizione 170ml (120 + 50)
Dentro:
Koopminers 30, kessie 0, Senesi 0, Nusa 50
Kean 40, Venturino 8, De cuyper 22, McKennie 0, Mykolenko 0, Icardi 0 (170ml)
Rosa a 3-4-3
Svilar,
Mancini, Senesi, Ghilardi
Wesley, Koopminers, Kone, De cuyper
Nusa, Malen, Kean
Rosa B 4-2-3-1
Gollini
Rensch,Ziolkowsky, Hermoso, Mykolenko
kessie,Cristante
McKennie,Pisilli, Soule
Icardi
Zelezny,Vaz,Venturino
EA a 45 è pura fantascienza, non un gioco…e con Ndika forse puoi arrivare a 40…Dovbik a 25 è giusto un gioco, quindi inutile…Icardi lo lascerei stare.
Comunque tutto sto giro de milioni, per essere più debole in difesa… Senesi x Ndika ci perdi troppo secondo me… l’attacco andrebbe bene , ma dovresti sacrificare anche Soule per prendere Nusa e Kean
PS: De Kuiper non lo hai messo in conto
@Cassio. EA è stato anche finalista della Coppa d’Africa. Se gliela sai incartare, lo vendi pure a 50. Ma io non lo venderei, a meno di richieste importanti (e il prezzo allora lo fai tu)
Questa è più bella di quella sentita ieri dai soloni del calcio: hanno paragonato il gol di De Marco, cmq bello, a quello di Totti con la Samp! A parte la distanza ma la diversa coordinazione di Francesco! Braccia rubate all’agricoltura!
30 milioni per un giocatore di quasi 29 anni! che affare..se ce lo danno a 15 e si riduce l’ingaggio, visto il suo attuale rendimento, allora potrebbe avere senso, ma altrimenti..il Manchester darà via Zirkzee per non più di 25 milioni e spendere per spendere, mi porterei a casa lui per giocare con Malen. se poi vogliono fare scambi per evitare esborsi di denaro per tutti, abbiamo: Pellegrini, El Shaarawy, Celik, Dovbtk..
Se la trattativa riguardasse solo lui io lo prenderei perché nel nostro centrocampo è con gasp tornerebbe sicuramente forte forte
La vedo in occasione da cogliere lasciando perdere ovviamente il discorso svilar un centrocampo con kone koopm Pisilli e cristante sarebbe tanta roba ..
Il marocchino non lo considero perché ad oggi non è un giocatore poi vedremo
Tuttosport è il procuratore mediatico della Yuventus.
Perciò è sull’orlo del default.
Noi semi disposti a sedecce al tavolo solo pe na carbonara
vuoi svilar? va bene ma tu mi dai yldiz.
no punto
Koop con Gasperini secondo me tornerebbe vicino a quello visto a Bergamo. Se riuscissimo ad andare in Champions a scapito della Juve ci starebbe prenderlo a 20-25 mln. Secondo me il giocatore sarebbe interessato a tornare dal suo vecchio allenatore, la Juve senza soldi Champions si troverebbe a dover svendere un pò… le condizioni potrebbero esserci. Sono d’accordo con chi vede bene l’acquisizione di Vlasic – magari al posto di Pellegrini – ma non mi dispiacerebbe nemmeno Vitinha del Genoa.
Vabbè dai hanno dimenticato di scrivere la valuta, intendevano 30 milioni di lire
quanto é di basso livello il giornalismo sportivo ( o in mala fede, o entrambi).
É bastata una una domanda in conferenza stampa nella quale chiaramente Gasperini era obbligato a rispondere e obbligato a dare una risposta positiva su un suo ex calciatore, per scrivere il giorno dopo “La Roma vuole koop, Gasp strizza l’occhio”. Che schifo
In Italia Svilar non può permetterselo nessuno. quindi si mettessero l anima, in pace
Va bene, ma vi diamo una contropartita con opzioni scelte da noi. Anche perche se Koop ne vale 30 mil, Svilar ne vale 130 mil..quindi regolateve.
con l’atalanta sono tutti molto forti , anche zalewski lo è diventato
