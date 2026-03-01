Koopmeiners nella lista della Roma: la Juve apre e chiede 30 milioni

Teun Koopmeiners è uno dei nomi finiti sul taccuino della Roma in vista del mercato estivo. L’interesse giallorosso è reale e trova terreno fertile anche a Torino, dove la Juventus non considera l’olandese incedibile.

I bianconeri, infatti, hanno la necessità di fare cassa per finanziare i prossimi acquisti, soprattutto alla luce dei possibili rientri dai prestiti di alcuni esuberi, tra cui Nico e Douglas Luiz. Una situazione che spinge la dirigenza juventina a valutare sacrifici mirati, ma solo a determinate condizioni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus è disposta a sedersi al tavolo solo davanti a un’offerta non inferiore ai 30 milioni di euro. Una cifra ritenuta necessaria per evitare una minusvalenza a bilancio, considerando il peso dell’ammortamento del cartellino.

A fare da contorno alla voce di mercato ci sono anche le parole di Gian Piero Gasperini, che ieri in conferenza stampa ha speso elogi importanti per il centrocampista: “È un giocatore forte, questo sì. Poi perché non sia riuscito magari a mantenere le aspettative iniziali non lo so, ma con l’Atalanta era un giocatore molto forte”.

Fonte: Tuttosport