Roma-Juventus, i convocati di Gasperini: c’è Dybala

La Roma ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Juventus.
Ecco i giocatori a disposizione del nostro allenatore per la sfida: tornano a far parte del gruppo Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy, due rientri importanti che ampliano le soluzioni offensive in vista di una gara fondamentale. Assenti invece Hermoso e Soulé.
Portieri: De Marzi, Zelezny, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Malen, Venturino, Dybala, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.
Il Magico Paoletto farà l’assist per malen
Daje Roma Daje
Soule assenza pesantissima.. affrontare la Juve con Soule piuttosto che Zaragoza o Venturino, almeno ai nastri di partenza, cambia. Poi siamo tutti d’accordo che la pubalgia è fastidiossima e probabilmente per il calciatore è stato meglio farlo riposare
spero che Venturino e Zaragoza vi purghi, socere!!!!
Forza ROMA !!!!!!
il Napoli segna al m 96, il Milan al 90 ….ahia….tutto gira storto…a questo punto mi accontento anche di un pari…non sembra una domenica molto favorevole di risultati
Asfaltiamo i gobbi senza se e senza ma. Occasione di quelle da non sbagliare vista la condizione delle 2 squadre.
ma quale pareggio ,io voglio vincere soprattutto stasera e soprattutto contro i gobbi!!
Sempre forza Roma!!
