Il Milan passa sul campo della Cremonese: decisivo Pavlovic al 90esimo

Il Milan espugna lo Zini nel lunch match domenicale e lo fa nel modo più sofferto possibile, al termine di una gara a lungo bloccata e risolta solo nei minuti finali. Contro una Cremonese organizzata e compatta, i rossoneri faticano a trovare spazi e occasioni limpide, rischiando di lasciare per strada punti pesantissimi nella corsa Champions.
A decidere l’incontro è Pavlović, che al 90’ trova il guizzo giusto in mischia, sbloccando una partita rimasta inchiodata sullo 0-0 per quasi tutto l’arco dei novanta minuti. Un gol pesantissimo, che spezza l’equilibrio e manda in apnea i padroni di casa.
Nel recupero arriva poi il colpo del definitivo ko firmato da Rafael Leão, che sfrutta gli spazi concessi dalla Cremonese sbilanciata in avanti e chiude i giochi con la rete dello 0-2.
Grazie a questo successo, il Milan torna alla vittoria e sale a quota 57 punti in classifica, allungando momentaneamente a +7 sulla Roma, in attesa del big match di questa sera contro la Juventus. Un risultato che pesa, soprattutto nella lotta serrata per i primi posti e per un piazzamento Champions che resta centrale in questa fase di stagione.
Giallorossi.net – T. De Cortis
Tra Allegri e Conte stanno facendo a gara a chi c’ha più bucio de collo.. impressionante tra ieri e oggi.
ma davero, ncesecrede!!!
Una gara tra loro che continua dall’inizio del campionato e che trovo personalmente imbarazzante. Ci sono certi che dicono che vincere al 90esimo e oltre è il marchio di grandi squadre, io non condivido questa estetica un po’ da film hollywoodiano. Per me è solo un grandissimo deretano, in tante occasioni condito da un bell’aiutino arbitrale, e di dabbenaggine degli avversari
Ho pensato la stessa cosa, ma guardiamo da un po’ più in alto, stanno faticando con squadre ridicole, appena arrivano a quelle a ridosso dell’Europa saranno dolori per loro.
Davvero! Spero che tutte le gufate che sto facendo (adesso il Sassuolo sta vincendo con l’Atalanta) e finora inutili non ci si ritorcano contro stasera. Di solito é il nostro Karma. Incrocio le dita e faccio tutti gli altri gesti apotropaici che conosco…
io penso piu all ufficio indagini… non puo essere che col milan finisce sempre cosi..
Non avevo dubbi che sarebbe finita così, un classico di allegri
tra Milan e Napoli fanno a gara a chi ha più 🕳️
Io vorrei per stasera soltanto eh, la chiappa destra de Conte (Lukaky) e la chiappa sinistra de Allegri (Pavlovic, goal “involontario”)!!!
Si’ posto ce potrebbe scappa’ la vittoria al 98′ con rete de Celik!!!
FORZA ROMA
Posso essere sincero? A me tutte queste partite che si risolvono negli ultimissimi minuti di gioco stanno iniziando a stancarmi un po’. Parere del tutto personale, chiaramente.
Condivido pienamente, vedi sopra. Un tempo ste cose succedevano ogni morto di papa, ci coniarono pure il celebre “zona Cesarini” per ricordare l’unicita’ proverbiale degli “exploit” di un oriundo anni 30 a cui sta cosa del gol decisivo a tempo scaduto sara’ riuscita forse due-tre volte in carriera. Il fatto che questo evento che dovrebbe essere statisticamente occasionale si ripeta invece di continuo sempre per le stesse squadre mi comincia sinceramente a puzzare, oltre che a stancarmi.
Il punto è un altro. Oggi un calciatore di 18/30 anni di una squadra di basso o medio cabotaggio ha cento cose a cui pensare prima del risultato. Non gli interessa che la sua squadra si giochi la salvezza. Esiste, più in generale, un problema di svagatezza adolescenziale legata all’abuso di cellulari e social. La metà dei giocatori, in aggiunta, è in prestito gratuito, prestito oneroso senza speranza di riscatto, leasing, comproprietà occulta con diritto di riscatto, controriscatto, controcontroriscatto ecc. Le squadre, infarcite di queste figure, non tengono alta la concentrazione fino alla fine. Prima o poi cedono a chi è più forte. Praticamente nessuna delle piccole resiste, all’ultimo secondo regalano il gol. Succede, così, che il Milan, il Napoli e l’Inter le vincano tutte alla fine. Ma la regola è generalizzata. Il più forte trova il modo di segnare nel recupero. Non è fortuna
Strano che contro di noi il 90% delle volte, mantengono questa concentrazione fino alla fine dei giorni , ho visto emerito sconosciuti fare prestazioni degne del miglior Baresi..
Anche contro la juve, tigna, orgoglio e rabbia da lupi
Ma che sta succedendo in sta giornata di campionato!?
Vuoi dire dall’inizio del campionato?
E per me comunque la tocca di mano, fanno vedere solo un replay e non quello giusto… solito copione
Non è una giornata in cui dobbiamo sperare in passi falsi delle altre. così Como Napoli Inter e Milan hanno avuto una giornata facile.
Oggi è quella giornata che dobbiamo dimostrare di essere forti.E sudarci i 3 punti contro la Juve.
Daje Roma Daje
roba da non credere…. eppure…
mah…
vabbè dai almeno hanno tirato in porta e hanno vinto di due gol e almeno erano 5 minuti di recupero.. sicuramente se non avessero segnato all’89 avrebbe dato minimo 10 minuti di recupero però vabbè noi guardiamo il nostro percorso e stasera tocca vincere!!!
basta pensare alle altre,adesso tocca a noi,se vogliamo andare in champions dobbiamo vincere gli scontri diretti e non solo con le piccole,altrimenti che ci andiamo a fare per sperare di prendere il qarabaq per vincerne una???voglio vedere una squadra che prenda la mentalità del mister che non molla mai e che cerca la vittoria fino all’ultimo secondo e non solo nella gara di stasera ma in qualsiasi partita è con qualsiasi avversario abbiamo difronte……perché noi ……..SIAMO LA ROMA…..la ROMA!!!!!! Sono le altre a dover aver paura di affrontarci!
sono i due allenatori che conoscono meglio il campionato ; sanno che un punto è meglio di zero e che poi ci potrebbe scappare di vincere all’ultimo , il milan ha vinto 16 partite come la roma ma ne ha perse meno , tutta lì la differenza di 7 punti
il Milan è lì per merito di una serie di circostanze che si verificano una volta ogni 88mila anni
Nun ce posso crede
Napoli e Milan se le partite durassero 89 Minuti sarebbero ultime in classifica con due punti 0-0 all’andata e 0-0 al ritorno nello scontro diretto per non retrocedere
cmq ora pensiamo a noi
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.