Il Milan passa sul campo della Cremonese: decisivo Pavlovic al 90esimo

Il Milan espugna lo Zini nel lunch match domenicale e lo fa nel modo più sofferto possibile, al termine di una gara a lungo bloccata e risolta solo nei minuti finali. Contro una Cremonese organizzata e compatta, i rossoneri faticano a trovare spazi e occasioni limpide, rischiando di lasciare per strada punti pesantissimi nella corsa Champions.

A decidere l’incontro è Pavlović, che al 90’ trova il guizzo giusto in mischia, sbloccando una partita rimasta inchiodata sullo 0-0 per quasi tutto l’arco dei novanta minuti. Un gol pesantissimo, che spezza l’equilibrio e manda in apnea i padroni di casa.

Nel recupero arriva poi il colpo del definitivo ko firmato da Rafael Leão, che sfrutta gli spazi concessi dalla Cremonese sbilanciata in avanti e chiude i giochi con la rete dello 0-2.

Grazie a questo successo, il Milan torna alla vittoria e sale a quota 57 punti in classifica, allungando momentaneamente a +7 sulla Roma, in attesa del big match di questa sera contro la Juventus. Un risultato che pesa, soprattutto nella lotta serrata per i primi posti e per un piazzamento Champions che resta centrale in questa fase di stagione.

Giallorossi.net – T. De Cortis