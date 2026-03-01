Roma-Juventus, le ultime: Gasp cambia, spazio a Rensch e Pisilli dal 1′

Roma pronta a sfidare la Juventus allo Stadio Olimpico: a poche ore dal fischio d’inizio emergono le prime conferme e alcune sorprese nello scacchiere di Gian Piero Gasperini.

Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, confermata la presenza dal primo minuto di Niccolò Pisilli, inserito come trequartista per supportare Donyell Malen e dare dinamismo alla manovra offensiva.

La vera novità, però, riguarda le corsie esterne: il terzino olandese Rensch dovrebbe partire titolare, una scelta a sorpresa che potrebbe rivoluzionare la disposizione dei giallorossi. La presenza dell’ex Ajax apre infatti più scenari: Celik potrebbe spostarsi all’interno dei tre di difesa, garantendo maggiore copertura, oppure Wesley potrebbe avanzare sulla fascia d’attacco, modificando leggermente il consueto equilibrio della squadra viste le assenze.

Redazione GR.net 

  1. wesley alto potrebbe essere un’idea niente male ma non la proverei in un Roma Juve di così elevata importanza

  2. Io non farei tutte ste modifiche in una partita così importante…oggi bisogna vince e ammazzallì…
    Celik a Dx
    Wesley SX
    PISILLI Dybala
    Malen
    Daje Roma ♥️

  5. O semplicemente lascia Celik in panchina visto che si vocifera di un suo accordo con la Juve per l’anno prossimo.
    Vero o meno che sia, magari il Gasp vuole evitare qualsiasi tipo di disequilibrio della squadra e non vuole dare eventuale legna da ardere ai giornalisti.

  11. Se davvero sarà così mi fido del Gasp!
    Rensch più volte ci ha sorpreso, non si puodore gli manchi “gamba”…
    E soprattutto più volte abbiamo realizzato che Gasp porta al risultato valuyando gli allenamenti.
    Un nome su tutti Ghilardi !!!
    FORZA ROMA

