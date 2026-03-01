Roma-Juventus, le ultime: Gasp cambia, spazio a Rensch e Pisilli dal 1′

Roma pronta a sfidare la Juventus allo Stadio Olimpico: a poche ore dal fischio d’inizio emergono le prime conferme e alcune sorprese nello scacchiere di Gian Piero Gasperini.
Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, confermata la presenza dal primo minuto di Niccolò Pisilli, inserito come trequartista per supportare Donyell Malen e dare dinamismo alla manovra offensiva.
La vera novità, però, riguarda le corsie esterne: il terzino olandese Rensch dovrebbe partire titolare, una scelta a sorpresa che potrebbe rivoluzionare la disposizione dei giallorossi. La presenza dell’ex Ajax apre infatti più scenari: Celik potrebbe spostarsi all’interno dei tre di difesa, garantendo maggiore copertura, oppure Wesley potrebbe avanzare sulla fascia d’attacco, modificando leggermente il consueto equilibrio della squadra viste le assenze.
wesley alto potrebbe essere un’idea niente male ma non la proverei in un Roma Juve di così elevata importanza
Io non farei tutte ste modifiche in una partita così importante…oggi bisogna vince e ammazzallì…
Celik a Dx
Wesley SX
PISILLI Dybala
Malen
Daje Roma ♥️
Celik 🧳 Daje Rensch
svillar
celik
mancini
ndicka
ghilardi
kone
cristante
El anauir
pisilli
malen
Wesley
mica è brutta!
😅😅😅😅😅😅
❤️🧡💛
O semplicemente lascia Celik in panchina visto che si vocifera di un suo accordo con la Juve per l’anno prossimo.
Vero o meno che sia, magari il Gasp vuole evitare qualsiasi tipo di disequilibrio della squadra e non vuole dare eventuale legna da ardere ai giornalisti.
scelta giusta. bisogna raddoppiare sempre su Yldiz
Hmm… è la partita giusta per fare esperimenti? Non saprei…
Non ce credo
Bisogna annullare Yldiz
Della rubentus non mi fido…però DAJE ROMA!!
Se davvero sarà così mi fido del Gasp!
Rensch più volte ci ha sorpreso, non si puodore gli manchi “gamba”…
E soprattutto più volte abbiamo realizzato che Gasp porta al risultato valuyando gli allenamenti.
Un nome su tutti Ghilardi !!!
FORZA ROMA
significa che si mette a 4 dietro. vedremo possiamo giocare con entrambi i moduli
