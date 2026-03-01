Il Sassuolo in dieci non dà scampo all’Atalanta (2-1): frenata Champions per i bergamaschi

Un Sassuolo eroico fa festa al Mapei Stadium e firma una vittoria tutt’altro che banale superando l’Atalanta per 2-1 nonostante oltre 75 minuti giocati in inferiorità numerica. Una prova di carattere e organizzazione che esalta il pubblico emiliano e rallenta in modo significativo la corsa Champions dei bergamaschi.

La gara si mette subito in salita per i padroni di casa: dopo appena un quarto d’ora arriva l’espulsione di Pinamonti, che costringe il Sassuolo a ridisegnare completamente il piano partita. Da lì in poi, però, la squadra si compatta, stringe i denti e colpisce con cinismo.

Il vantaggio arriva nel primo tempo grazie a Ismael Koné, centrocampista canadese col vizio del gol. Nella ripresa, con l’Atalanta sbilanciata alla ricerca del pareggio, è Thorstvedt a firmare il raddoppio, chiudendo definitivamente i conti. La rete di Musah nel finale serve solo a fissare il punteggio finale.

Per l’Atalanta di Raffaele Palladino arriva uno stop pesante: i nerazzurri restano fermi a quota 45 punti, rallentando nella corsa a un posto in Champions League. Grande balzo invece per il Sassuolo, che sale a 38 punti e si porta proprio alle spalle dei bergamaschi.

