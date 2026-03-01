Il Sassuolo in dieci non dà scampo all’Atalanta (2-1): frenata Champions per i bergamaschi

Un Sassuolo eroico fa festa al Mapei Stadium e firma una vittoria tutt’altro che banale superando l’Atalanta per 2-1 nonostante oltre 75 minuti giocati in inferiorità numerica. Una prova di carattere e organizzazione che esalta il pubblico emiliano e rallenta in modo significativo la corsa Champions dei bergamaschi.
La gara si mette subito in salita per i padroni di casa: dopo appena un quarto d’ora arriva l’espulsione di Pinamonti, che costringe il Sassuolo a ridisegnare completamente il piano partita. Da lì in poi, però, la squadra si compatta, stringe i denti e colpisce con cinismo.
Il vantaggio arriva nel primo tempo grazie a Ismael Koné, centrocampista canadese col vizio del gol. Nella ripresa, con l’Atalanta sbilanciata alla ricerca del pareggio, è Thorstvedt a firmare il raddoppio, chiudendo definitivamente i conti. La rete di Musah nel finale serve solo a fissare il punteggio finale.
Per l’Atalanta di Raffaele Palladino arriva uno stop pesante: i nerazzurri restano fermi a quota 45 punti, rallentando nella corsa a un posto in Champions League. Grande balzo invece per il Sassuolo, che sale a 38 punti e si porta proprio alle spalle dei bergamaschi.
Giallorossi.net – T. De Cortis
le coppe ti succhiano l anima
ê l’ambizione di Palladino…. comunque speriamo anche la juve sia ugualmente stanca
buon risultato
Insomma, la morale di questa settimana è che se giochi in 10 fai 2 goal !
Quasi mi tranquillizza per stasera, hai visto mai…..
Cmq ottima notizia dal Mapei Stadium.
FORZA ROMA
si, dieci contro undici si può fare, ma contro quattordici la vedo dura.
Ooops….
Bene per noi
L’atalanta ha pagato l’impegno infrasettimanale di Champions.
Spero altrettanto la Yuve.
beh la juve pagherà l’impegno di coppa solo se la Roma farà la sua partita e la mette sotto,questa è la serie A non i dilettanti si allenano come macchine e fisicamente possono giocare tranquillamente ogni 3 giorni come noi lavoriamo ogni giorno per pochi spicci,è la testa che conta,dobbiamo essere noi a non fargli capire un c….o è a prenderli a sberle!!!!! Daje ROMA
Stasera dobbiamo cercare di vincere ad ogni costo, non può bastarci il pareggio. Anche la juve si spera che paghi l’impegno di coppe, ma poi saremo solo noi a giocare in Europa e meglio mettere più distanza possibile
