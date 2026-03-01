FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 1 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:55 – La Roma Primavera

Vittoria importante della Roma Primavera di Guidi che al Tre Fontane batte i pari età del Milan: decisivo il gol di Morucci, arrivato alla fine del primo tempo.

Ore 11:00 – Ghini su Roma-Juve: “Vincere sarebbe una svolta”

Massimo Ghini, attore e tifoso giallorosso, ha parlato a La Repubblica della sfida tra Roma e Juventus: «Vincere sarebbe una vera svolta. La Roma deve tornare in Champions». Su Gasperini: «La proprietà deve fare quello che lui chiede». E sul cambio d’umore della piazza: «Amo la schizofrenia dei romanisti: quando stava per essere annunciato sembrava la calata degli Unni, ora è intoccabile». Apertura anche su un possibile ritorno di Totti: «Sarebbe ideale, aiuterebbe Gasperini a gestire un ambiente difficile». (La Repubblica)

Ore 9:30 – FPF, in arrivo una multa da 4 milioni

La Roma, sottoposta al settlement agreement dell’Uefa, dovrebbe pagare una multa di 4 milioni per gli sforamenti della stagione 2024-2025. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:40 – Celik contro Yildiz, cose turche sulla fascia

In Roma-Juventus riflettori puntati sul confronto tra Zeki Çelik e Kenan Yıldız. Compagni in nazionale, avversari stasera all’Olimpico: il terzino giallorosso dovrà contenere il talento bianconero ma anche spingere in avanti, come chiede Gasperini. Sullo sfondo c’è anche il mercato: con il contratto in scadenza a giugno, Çelik è finito nel mirino proprio della Juve. (gasport)

