Roma-Juve, la Champions vale oro: duello in rosso e corsa ai milioni UEFA

La Champions League non è solo un obiettivo sportivo. Per Roma e Juventus è una necessità vitale, quasi una questione di sopravvivenza economica, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Ecco perché la sfida di stasera assume un peso che va ben oltre i tre punti, diventando un passaggio chiave anche sul piano finanziario.

E’ fin troppo facile dire che la Champions sposta i bilanci. Ma non tutti i club partono dallo stesso punto. Roma e Juventus sono quelle che hanno più bisogno dei ricavi UEFA, perché sono anche le più indietro nel percorso verso una reale sostenibilità. I numeri degli ultimi anni lo raccontano senza sconti.

Nelle ultime cinque stagioni, la Roma ha accumulato perdite per 642 milioni di euro. Ancora più pesante il dato della Juventus, che nello stesso periodo arriva a 847 milioni di rosso. Nessuno ha fatto peggio in Serie A: Inter e Milan si fermano, si fa per dire, a deficit aggregati rispettivamente di 472 milioni.

A reggere l’urto, in casa giallorossa, è stato soprattutto Dan Friedkin, che ha coperto un conto economico strutturalmente in perdita con continui apporti di capitale. Tra finanziamenti soci poi convertiti in conto capitale, l’impegno complessivo ha raggiunto quota 824 milioni, compresi i 50 milioni immessi nei primi mesi di questa stagione.

Non meno significativo lo sforzo sul fronte juventino. È vero che Exor, la holding della famiglia Elkann-Agnelli, si è fermata a 446 milioni nello stesso arco temporale. Ma il dato complessivo degli aumenti di capitale, considerando anche il contributo degli azionisti di minoranza e le tre operazioni straordinarie tra il 2021 e il 2025, sale a 698 milioni. Se si include anche la ricapitalizzazione del 2019, il totale sfiora il miliardo: 998 milioni.

Dentro questo quadro, la Champions diventa molto più di un traguardo sportivo. È ossigeno per i conti, credibilità per il progetto e una leva decisiva per programmare il futuro. Ecco perché Roma-Juventus non è solo una sfida di campo: è uno snodo cruciale anche per i bilanci.

