La notte che vale la Champions

Stasera l’Olimpico ospita molto più di un big match. Roma-Juventus è uno scontro diretto che profuma di Champions League e può indirizzare in modo pesante la corsa al quarto posto. Una vittoria giallorossa spingerebbe i bianconeri a -7, creando un solco difficilmente colmabile e consegnando alla Roma un vantaggio enorme, sportivo ed economico.
Gian Piero Gasperini non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione, anche perché la partita apre un ciclo complicatissimo tra campionato ed Europa. Il tecnico ha tracciato la rotta con chiarezza: niente calcoli, niente speculazioni. «Bisogna stare dentro a tutto, partita per partita», ha spiegato, immaginando una gara giocata a viso aperto, nel segno dell’intensità e dell’aggressività. Sul tavolo, oltre ai tre punti, ci sono anche i circa 60 milioni garantiti dalla qualificazione Champions, risorse decisive per il futuro del club.
La Roma arriva allo scontro nel suo momento migliore. Dopo il passaggio a vuoto di inizio febbraio, la squadra ha cambiato passo, raccogliendo sette punti nelle ultime tre gare e mostrando una produzione offensiva diversa, più continua e incisiva. Merito anche dell’impatto di Donyell Malen, diventato il riferimento centrale del gioco offensivo. Con lui in campo, i numeri della Roma sono cresciuti sensibilmente e l’obiettivo è chiaro: servirlo il prima possibile e sfruttare ogni spazio alle spalle della difesa juventina.
Le scelte di formazione raccontano molto dell’idea di partita. Gasperini recupera (forse) Paulo Dybala per la panchina, ma deve rinunciare a Matías Soulé. La vera novità, però, è l’impiego di Niccolò Pisilli sulla trequarti, una mossa che serve ad aumentare densità, pressione e capacità di recupero palla, nel pieno rispetto del credo del tecnico.
Dall’altra parte, la Juventus arriva reduce da una delusione europea e da una partita dispendiosa anche sul piano nervoso. I bianconeri vogliono reagire e puntano al bottino pieno per restare agganciati alla zona Champions, ma la Roma parte da un vantaggio di classifica e da una condizione mentale più solida. Per Gasperini stasera l’obiettivo è prendersi quella “poltrona Champions” che a Torino considerano quasi un diritto acquisito.
Per il tifoso è un sogno, per la società una necessità. Stasera la Roma può dare una spallata decisiva alla corsa Champions e, forse, scrivere una pagina chiave della sua stagione.
Chi non canta stasera è della lazio.
non è una finale, siamo padroni del nostro destino ma, come da tradizione, sempre, maledettamente, in emergenza..!
Gambe, testa e cuore e Forza Roma!
Ecco la solita vigilia delle partite importanti in casa giallorossa. Titoli roboanti alla ” nnamo e sfonnamo”.
Personalmente non credo molto a una vittoria stasera per la obiettiva forza dell’avversario e per la nostra atavica capacità di sbagliare gli scontri diretti, ed anzi metto in conto anche una possibile sconfitta che rimescolerebbe le carte rimettendo in gioco la stessa Juve, il Como è anche l’Atalanta che non penso fallirà lo scontro con il Sassuolo.
La strada è ancora lunga quindi piedi per terra. Poi tutti speriamo ovviamente in una vittoria.
Prenditela con chi fa i titoli roboanti.
Mi sembra che , almeno su questo sito , in molti abbiamo tenuto un profilo basso, che non significa avere paura o considerarsi inferiori , ciò che fai te.
Considerare questa Juve uno squadrone , o comunque più forte di noi è il vero provincialismo.
E ‘ la Juve che deve avere paura di noi stasera, è la Juve che deve avere paura di perdere e finire a-7 , è la Juve che si deve preoccupare di Como ( con cui già ha perso in casa e dominati) non noi.
Obiettiva forza? Prendono almeno due goal a partita…
O parli di forza politica?
@Gaetano da Sarno Giallorossa
Ma tu te la sei vista la partita di champion league della Juve?
Hanno giocato in inferiorità numerica per un tempo e hanno fatto al Galatasaray 2 gol. Poi nei supplementari hanno ceduto per la fatica.
La Juve è forte punto. Poi questo non significa naturalmente partire battuti ma essere consapevoli che sarà dura. Questo perchè qui pare che abbiamo già vinto 3-0 e poi se si perde cominciate a prendervela con l’arbitro o con Gasperini.
@Wise Publio
E’ ovvio che negli scontri diretti con le squadre del nord la sudditanza psicologica dell’arbitro è sempre un elemento da prendere in considerazione, quindi si, mi riferisco anche a quello.
Questa è la Giuve più scarsa da molto tempo anche se resta forte. Nessun proclama (ma anche togliamoci i complessi di inferiorità); dobbiamo vincere (dovere di necessità) o rimandiamo tutto ai prossimi anni? Credo che il pareggio serva a poco, napule e Como hanno vinto.
Che questa sia una sfida importante non vi sono dubbi ma continuare a sostenere che la juve non godano di “favoritismi arbitrali, mi sembra un po troppo. Vuoi per i diritti televisivi, vuoi per il brand, vuoi per altre motivazioni a noi sconosciute, i “clientelismi” ci sono e ci saranno sempre vi sono fatti che lo dimostrano Guardate il Napoli, per carità avrà anche meritato, però dopo i “pianti” del parrucchino, ecco li che arriva il punticino servito su di un piatto d’argento. Semplice casualità o coincidenza? Ma si dai contiuiamo a pensarla cosi’ Nel frattempo; non sarà stasera, forse sarà piu’ avanti ma qualche inghippo da qui alla fine del Campionato me lo aspetto La storia insegna.
spero solamente che Gasperini li abbia tenuti con la testa bassa a lavorare, perché in settimana se ne sono dette tante:
la Roma è favorita
la Juve è in crisi
storicamente queste partite la Roma le toppa spesso.
Ok allenare le gambe e il gioco, ma mai come questa volta andava allenata la testa, speriamo bene
Occasione unica e propizia, allungare e staccarsi a +7 significa controllare il 4° posto il minimo essenziale. È sempre Roma juve, ma con un GASP in panca mi sento più rilassato.
Dajeee.
Oggi conta solo la vittoria! FRS 🐺💛❤️
Quanto vale questa partita!!! 3 punti che valgono forse una Champions, 3 punti che valgono decenni di favoritismi ai gobbi, 3 punti che valgono la Champions scippata lo scorso anno all’ultima partita, 3 punti che valgono una Società e una squadra ritrovate, senza attaccanti e fantasisti ma che se la gioca alla pari con una disprezzata juve ma cmq forte, la differenza la faranno i tifosi, l’aria di Roma e senza le gambe molli di paura che hanno caratterizzato spesso la squadra contro le dirette avversarie. Impecettata ma determinata grazie al grande condottiero Gasp. Antipatico? un simpaticone! Antipatico a chi non l’ha come allenatore. Come diceva il grande volpone Andreotti, il potere logora chi non ce l’ha. Quanti siamo, un milione di Romanisti? (spero di più), bene una sola mente concentrata, energia totale ❤️💛🦓💣💣
e dagli con sto maledetto -7 . . .
forza Cremonese!
È ormai assodato che al rientro dalle fatiche di coppa si paga dazio.
Capita a tutte le squadre, anche a quelle più attrezzate e dalla panchina più lunga.
Per quanto la Juve con la rimonta sfiorata abbia ritrovato gioco e convinzione, i 120 minuti ad alta tensione fisica e mentale vissuti 4 giorni fa non potranno non pesare.
Tra l’altro il migliore contro il Gala, Locatelli, sarà pure squalificato stasera.
Dobbiamo approfittarne e puntare ai tre punti senza indecisioni.
Questo anche perché nel prosieguo di campionato il problema sarà nostro, visto che il calendario da qui alla fine sarà pieno di scontri diretti o comunque partite insidiose.
Dopo la Juve avremo il Como 3 giorni dopo l’andata di EL col Bologna, poi Inter, Atalanta, ancora Bologna e Derby, partite che potrebbero cadere a ridosso di un quarto o di una semifinale di EL.
Non c’è solo la Juve. Anche Como ed Atalanta spingono forte. I 3 punti stasera servono come il pane.
Stasera è una delle partite più importanti della nostra storia recente, un bivio fondamentale per indirizzare il nostro futuro!! (Giusto per non caricarla di pressioni 😅)
purtroppo non c’è solo la juve. ci sono Como e Atalanta che sono piu’ pericolose e che stanno pienamente in corsa per le prime quattro posizioni
calma e ghiaccio, qui vedo troppo entusiasmo a priori .
dimenticavo , ci sono ancora 36 punti in palio e , per noi , una trofeo uefa
