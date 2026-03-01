La notte che vale la Champions

Stasera l’Olimpico ospita molto più di un big match. Roma-Juventus è uno scontro diretto che profuma di Champions League e può indirizzare in modo pesante la corsa al quarto posto. Una vittoria giallorossa spingerebbe i bianconeri a -7, creando un solco difficilmente colmabile e consegnando alla Roma un vantaggio enorme, sportivo ed economico.

Gian Piero Gasperini non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione, anche perché la partita apre un ciclo complicatissimo tra campionato ed Europa. Il tecnico ha tracciato la rotta con chiarezza: niente calcoli, niente speculazioni. «Bisogna stare dentro a tutto, partita per partita», ha spiegato, immaginando una gara giocata a viso aperto, nel segno dell’intensità e dell’aggressività. Sul tavolo, oltre ai tre punti, ci sono anche i circa 60 milioni garantiti dalla qualificazione Champions, risorse decisive per il futuro del club.

La Roma arriva allo scontro nel suo momento migliore. Dopo il passaggio a vuoto di inizio febbraio, la squadra ha cambiato passo, raccogliendo sette punti nelle ultime tre gare e mostrando una produzione offensiva diversa, più continua e incisiva. Merito anche dell’impatto di Donyell Malen, diventato il riferimento centrale del gioco offensivo. Con lui in campo, i numeri della Roma sono cresciuti sensibilmente e l’obiettivo è chiaro: servirlo il prima possibile e sfruttare ogni spazio alle spalle della difesa juventina.

Le scelte di formazione raccontano molto dell’idea di partita. Gasperini recupera (forse) Paulo Dybala per la panchina, ma deve rinunciare a Matías Soulé. La vera novità, però, è l’impiego di Niccolò Pisilli sulla trequarti, una mossa che serve ad aumentare densità, pressione e capacità di recupero palla, nel pieno rispetto del credo del tecnico.

Dall’altra parte, la Juventus arriva reduce da una delusione europea e da una partita dispendiosa anche sul piano nervoso. I bianconeri vogliono reagire e puntano al bottino pieno per restare agganciati alla zona Champions, ma la Roma parte da un vantaggio di classifica e da una condizione mentale più solida. Per Gasperini stasera l’obiettivo è prendersi quella “poltrona Champions” che a Torino considerano quasi un diritto acquisito.

Per il tifoso è un sogno, per la società una necessità. Stasera la Roma può dare una spallata decisiva alla corsa Champions e, forse, scrivere una pagina chiave della sua stagione.

