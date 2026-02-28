Roma-Juventus: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

La Roma ospita la Juventus in uno scontro diretto di alta classifica che può avere un impatto decisivo sulla corsa Champions. Domenica 1 marzo 2026 alle 20:45, l’Olimpico ospiterà la 27ª giornata di Serie A, con i giallorossi terzi a 50 punti e i bianconeri a rincorrere, distanti quattro lunghezze.

Si preannuncia un match equilibrato e tatticamente intenso, con entrambe le squadre che puntano a vincere, ma per le quali sarebbe importante non perdere. La sfida dunque si deciderà sui dettagli.

Le ultime dai campi

QUI ROMA – Gasperini dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Svilar in porta e il terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka e Ghilardi. Sulle corsie esterne agiranno Celik e Wesley, con Cristante e Konè a centrocampo. In avanti l’unica certezza è Malen: sulla trequarti incertezza totale, con Pisilli in corsa per una maglia insieme a Pellegrini e Zaragoza. Assenti gli infortunati Hermoso, Soulè, Dovbyk e Ferguson. Torna El Shaarawy. Diffidati Mancini, Ndicka, Wesley ed El Aynaoui, nessuno squalificato.

QUI JUVENTUS – Spalletti punterà sul 3-4-2-1 con Perin tra i pali, difesa composta da Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo spazio a Koopmeiners e Thuram, con McKennie a completare la linea. Sugli esterni Cambiaso e Conceicao, alle spalle di Yildiz e David. Out per infortunio Milik, Vlahovic e Holm, squalificato Locatelli. Diffidato McKennie.

Dove vederla in TV

Roma-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile su smart TV, Sky Q tramite canale DAZN, e in streaming su smartphone, tablet e PC tramite app o sito ufficiale.

Quote e pronostico

Le quote indicano un match molto equilibrato: pareggio favorito con valori tra 3.15 e 3.20, la vittoria della Roma è data a 2.68‑2.70, mentre la Juventus oscilla tra 2.90 e 3.05. Analisi e modelli statistici suggeriscono una gara tattica, con entrambe le squadre a segno: il risultato più probabile stimato è 1-1.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini

JUVENTUS (3-4-2-1) – Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Koopmeiners, Thuram K., McKennie; Conceicao, Yildiz, David. All.: Spalletti.

Arbitro: Simone Sozza (Milano)

Assistenti: Costanzo – Lo Cicero

IV uomo: Sacchi

VAR: Di Bello

AVAR: Di Paolo

Giallorossi.net – G. Pinoli