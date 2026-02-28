Il Napoli vince a Verona al 96esimo: Lukaku porta gli azzurri a +3 sulla Roma

Allo Stadio Bentegodi il Napoli conquista una vittoria pesantissima superando 2-1 l’Hellas Verona nel match valido per la 27ª giornata di Serie A. Tre punti sofferti, arrivati all’ultimo respiro, che permettono ai partenopei di consolidare il terzo posto e salire a quota 53.
La partita si mette subito sui binari giusti per gli ospiti: dopo appena due minuti, Højlund trova il vantaggio con un colpo di testa preciso e angolato. Il Napoli prende il controllo del possesso, gestisce i ritmi ma senza affondare, lasciando il risultato in bilico.
Nella ripresa arriva l’episodio che rimette tutto in discussione. Al 64’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Akpa Akpro calcia verso la porta dopo una respinta: la deviazione maldestra di Højlund beffa i suoi e vale l’1-1 per il Verona. I padroni di casa, rinvigoriti, nel recupero sfiorano addirittura il colpaccio, ma Bowie non approfitta dell’uscita imprecisa di Alex Meret, con il pallone che attraversa tutta l’area senza trovare la zampata decisiva.
L’errore costa carissimo all’Hellas. All’ultimo secondo utile, sul cross di Giovane, è Romelu Lukaku a firmare il 2-1 che chiude la gara e regala la vittoria alla squadra di Antonio Conte.
Con questo successo il Napoli allunga a +3 sulla Roma, impegnata domani contro la Juventus, e si porta a -1 dal Milan, secondo in classifica e atteso dalla sfida con la Cremonese. Situazione opposta per il Verona, che resta ultimo a quota 15 punti: la salvezza, ora, dista nove lunghezze.
Giallorossi.net – T. De Cortis
30 secondi oltre il tempo di recupero! Me fate schifo
l’ho vista in diretta.
hanno avuto un kulo enorme perchè 2 min prima il verona ha buttato via un gol fatto, ma l’azione del gol di lukaku andava terminata sebbene 10 secondi oltre il recupero, non esiste fischiare la fine mentre stai per concludere in area, siamo onesti…
Ehhhhh ma u Napule è scfortunaaat…!
Mavaxxanguuulu va!!!
ma che c…o
Cagn e fot…cagn e fot… il loro “motto” gli da sempre ragione!praticamente una partita intera compresa di 1tempo di supplementari alla faccia del bicarbonato…
Dovremmo iniziare a vincere anche noi partite al 96
Giusto, peccato che non ce li danno mai 6 minuti di recupero, tranne quando stiamo in vantaggio noi di 1 gol ..
come al solito le partite di Milan e napoli durano 110 minuti e come al solito conte e allegri hanno una fortuna incredibile
ovviamente a tempo scaduto oltre il recupero. non avevo dubbi
Le solite botte di c.. lo, però pure il Verona, ma come si fa a prendere un gol al 96’…..
io penso sempre male…. penso alle scommesse. In coppa stranamente queste rimonte non gli riescono
Ma cosa pretendi dal Verona , ultimo in classifica , che giocava contro O Real napule dei 250 mln spesi sul mercato ??
l’arbitro non mi è piacito, aveva dato 5 minuti di recupero, c’era angolo per il Napoli il tecupero era scaduto, il Napoli non ha calciato l’angolo ma ha giocato la palla, qui l’arbitro ha sbagliato doveva fischiate la fine, il Verona ha preso goal dipo 10 secondi dopo del tempo di recupero. Credo che non calcio si debba passare al tempo effettivo e non decisionale dell’arbitro.
certo lasciare solo Lukaku nell arietta piccola all ultimo secondo fa. capire che queste squadre devono solo retrocedere e manco possono dire di non averlo visto vista la stazza del Belga, che schifo che fanno. Forza Roma
Inutile fare drammi, la vittoria del napoli a Verona non era quotata. Rimane questo si il rammarico di non aver vinto al Maradona una partita che sembrava segnata a nostro favore.
E mo che dice er parucchino ? Ah adesso va tutto bene. Potrebbe andare meglio se si mettesse il naso rosso a pallina, si dipingesse la faccia e la specie di parrucca la facesse riccia. Andrebbe meglio con il mestiere da clown quindi.
Eh, ma poi c’è chi ha avuto il coraggio di spolliciare quando avevo scritto che ci ha rubato 2 scontri diretti tra gol con contropiede viziato dal fallo all’andata ed il mancato rosso al ritorno in occasione del rigore per noi.
La palla è entrata a 95:10 con l’angolo fischiato (o battuto, non ricordo) a 94:48.
quante partite vinte oltre il novantesimo…🤡🤡
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.