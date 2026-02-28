FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 28 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Tommasi: “Conquistato da Pisilli”

È anche la partita di Damiano Tommasi, che guarda con fiducia alla sfida tra Roma e Juventus: «La Roma diverte, fa risultati e può togliersi parecchie soddisfazioni». Sulla gara: «In palio c’è tanto, sarà una partita piena di tutto» e «in Roma-Juve non c’è mai un pronostico». Su Gasperini: «Ha dato identità a un gruppo che lo segue», mentre sul ritorno di Luciano Spalletti all’Olimpico: «Costruisce calciatori e sa motivare». Infine un passaggio sui giovani: «Mi piace il centrocampo, Niccolò Pisilli è veramente interessante, ha personalità e continuerà a crescere».

Ore 9:35 – Di Livio avverte: «Juve arrabbiata»

Angelo Di Livio presenta la sfida dell’Olimpico: «Partita fatta di episodi, non c’è mai un pronostico». L’ex centrocampista elogia il lavoro di Gasperini («ha dato identità») e avverte sulla Juventus: «Non è depressa, la rabbia può darle qualcosa in più». Su Donyell Malen: «Fortissimo, ma Bremer può limitarlo». In chiusura: «Per vincere bisogna osare, sfruttando il fattore campo della Roma». (Il Messaggero)

Ore 8:40 – Juve, test Bremer. Perin verso la Roma

In casa Juventus giornata decisiva in vista della sfida di domani all’Olimpico contro la Roma. Gleison Bremer svolgerà oggi un test in rifinitura per valutare il rientro dal problema muscolare alla coscia destra: filtra ottimismo, ma la decisione finale spetterà allo staff medico. Novità tra i pali: Mattia Perin è favorito per partire titolare, con Di Gregorio verso la panchina. (Il Romanista)

IN AGGIORNAMENTO…