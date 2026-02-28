Il Como non molla: battuto il Lecce 3 a 1, Juve scavalcata e Roma a -2

Il Como conquista tre punti pesanti battendo il Lecce per 3-1 e salendo a quota 48 punti in classifica, a meno due dalla Roma e dal quarto posto, seppur momentaneamente, in attesa del big match giallorosso contro la Juventus di domani sera.
La partita si era messa subito in salita per i lombardi, con il Lecce in vantaggio grazie al gol di Koulibaly. La reazione del Como è stata però fulminea: prima del riposo, i ragazzi di Fabregas hanno ribaltato il risultato calando un tris firmato da Duvakis, Rodriguez e Kempf.
Tre marcature che hanno trasformato completamente l’inerzia del match, chiudendo la partita già nel primo tempo, rendendo la ripresa una semplice formalità. Il Como fa sul serio: Juve momentaneamente scavalcata in attesa di capire cosa succederà domani sera all’Olimpico.
Giallorossi.net – T. De Cortis
Io poi vorrei sapere una cosa, quando ci andavamo noi in Champions , era per il fallimento , calcistico, delle altre squadre.
Se il Como dovesse andare in Champions, o comunque in una qualsiasi coppa europea, scommetto che sarà perché sono forti, belli, grandi ect ect.
Ad oggi stanno davanti alla giuve, che qualcuno dava pure pretendente allo scudetto,e li hanno pure bastonati a Torino.
A marzo Como-Roma, altro snodo fondamentale nella corsa Champions e in mezzo le partite con i lasagnari.
Urge recuperare per quelle date Dybala, Soule’ ed Hermoso, sperando che tutti gli altri stiano bene.
