Il Como non molla: battuto il Lecce 3 a 1, Juve scavalcata e Roma a -2

Il Como conquista tre punti pesanti battendo il Lecce per 3-1 e salendo a quota 48 punti in classifica, a meno due dalla Roma e dal quarto posto, seppur momentaneamente, in attesa del big match giallorosso contro la Juventus di domani sera.

La partita si era messa subito in salita per i lombardi, con il Lecce in vantaggio grazie al gol di Koulibaly. La reazione del Como è stata però fulminea: prima del riposo, i ragazzi di Fabregas hanno ribaltato il risultato calando un tris firmato da Duvakis, Rodriguez e Kempf.

Tre marcature che hanno trasformato completamente l’inerzia del match, chiudendo la partita già nel primo tempo, rendendo la ripresa una semplice formalità. Il Como fa sul serio: Juve momentaneamente scavalcata in attesa di capire cosa succederà domani sera all’Olimpico.

