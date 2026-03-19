Roma, tensione Gasperini-staff medico: il tecnico sbotta, sotto accusa la gestione infortuni

Non è solo una questione di campo. In casa Roma, nelle ultime settimane, cresce la tensione anche fuori dal rettangolo di gioco, in particolare sul fronte della gestione degli infortuni. Come riportato dal Corriere della Sera, venerdì scorso si è registrato un nuovo confronto acceso tra Gian Piero Gasperini e lo staff medico, l’ennesimo di una serie che sta segnando questa fase della stagione.
L’episodio più recente riguarda il forfait di Manu Koné al Dall’Ara, una situazione che ha riacceso il malcontento del tecnico. Non si tratta però di un caso isolato, ma di un problema che si trascina da mesi e che continua a riproporsi con regolarità. Emblematiche, in questo senso, le situazioni legate alla gestione degli infortuni di Paulo Dybala e Artem Dovbyk.
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Le conseguenze si riflettono inevitabilmente anche sul rendimento. Tra indisponibilità e recuperi non sempre lineari, la Roma ha perso continuità proprio nel momento chiave della stagione, vedendo complicarsi la corsa alla Champions. Un fattore che pesa e che aumenta la pressione su tutto l’ambiente.
In questo contesto, la presenza in tribuna di Ryan Friedkin assume un significato particolare. Il tecnico conta di confrontarsi a breve con la proprietà per fare il punto non solo sul mercato, ma anche su una gestione fisica dei giocatori che, finora, non ha convinto.
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Fonte: Corriere della Sera
Ma perché a Roma quando piove…grandina sempre??
Quando le cose non vanno bisogna trovare le soluzioni ma senza alzare polveroni…a patto che siano vere queste notizie anche perché la Roma non ha ancora capito che serve un responsabile della comunicazione… anche per tutelare i tifosi.
…fuffa.
Per quanto riguarda la gestione degli infortuni e roba simile preferisco ricordare MILIK, pettinato dai Friedkin prima di chiudere il contratto e poi lasciato alla Juventus che purtroppo se lo sta godendo…🙂.
Sei ironico, giusto? 🙂
Ecco ne avete scoperta un ‘altra. Sebbene la questione degli infortuni potrebbe esistere, non mi sembra che altre società abbiano le chiavi risolutive: tutte soffrono del medesimo problema
Non so per altri, ma sulla gestione dei casi Dybala e Ferguson l’errore è evidente.
Prima di decidere di operarsi Dybala si era sottoposto ad una visita con il dott. Alhbaumer, luminare di St Moritz, il quale senza indugio aveva suggerito al giocatore di operarsi.
Paulo invece ha proseguito con terapie conservative per un mese circa, e solo con la nascita della figlia si è deciso. È stato perso un mese.
Si fosse operato quando doveva al rientro dall’imminente sosta per le nazionali sarebbe stato pronto per dare una mano.
Io posso capire che un calciatore ventenne sia conservativo sui menischi che comunque evitano usura all’articolazione, ma uno come Dybala agli ultimi anni di carriera dovrebbe pensare solo ad affrontarli al meglio, senza dolori che ne limitano o impediscono la prestazione.
Quanto a Ferguson, anche in questo caso il consulto che ha indicato come necessaria l’operazione andava anticipato. Nella migliore delle ipotesi avremmo recuperato un altro attaccante per le ultime partite, si spera importanti per il raggiungimento di obbiettivi, nella peggiore avremmo avuto la consapevolezza di averlo fuori fino a fine stagione e magari in lista uefa avremmo inserito uno tra Arena e Venturino.
Visto che giochiamo quasi da sempre con mezza squadra titolare infortunata, mia amata Roma, vinci questa partita e le nove che rimangono nel campionato e fallo anche giocando male.
Sempre Forza Roma!!
Gasp ha ragione, la gestione degli infortuni di Dybala e Dovbyk è semplicemente vergognosa.
Forza Gasp, tieni duro!
non credo a questo articolo perché soltanto con la Roma ed è strano ogni volta che va male una partita si scrive sempre di tensioni con allenatore staff medico giocatori o Ds
Veramente anche io ( che vedo le cose da fuori ) non sono convinto delle scelte fatte da questo gruppo di medici ( anche in passato ) non mi sono piaciute molte cose e molte non mi hanno convinto ,forse è ora di fare scelte diverse !!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.