Roma, tensione Gasperini-staff medico: il tecnico sbotta, sotto accusa la gestione infortuni

Non è solo una questione di campo. In casa Roma, nelle ultime settimane, cresce la tensione anche fuori dal rettangolo di gioco, in particolare sul fronte della gestione degli infortuni. Come riportato dal Corriere della Sera, venerdì scorso si è registrato un nuovo confronto acceso tra Gian Piero Gasperini e lo staff medico, l’ennesimo di una serie che sta segnando questa fase della stagione.

L’episodio più recente riguarda il forfait di Manu Koné al Dall’Ara, una situazione che ha riacceso il malcontento del tecnico. Non si tratta però di un caso isolato, ma di un problema che si trascina da mesi e che continua a riproporsi con regolarità. Emblematiche, in questo senso, le situazioni legate alla gestione degli infortuni di Paulo Dybala e Artem Dovbyk.

Le conseguenze si riflettono inevitabilmente anche sul rendimento. Tra indisponibilità e recuperi non sempre lineari, la Roma ha perso continuità proprio nel momento chiave della stagione, vedendo complicarsi la corsa alla Champions. Un fattore che pesa e che aumenta la pressione su tutto l’ambiente.

In questo contesto, la presenza in tribuna di Ryan Friedkin assume un significato particolare. Il tecnico conta di confrontarsi a breve con la proprietà per fare il punto non solo sul mercato, ma anche su una gestione fisica dei giocatori che, finora, non ha convinto.

Fonte: Corriere della Sera