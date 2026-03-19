“ON AIR!” – ROSSI: “Se si esce stasera rischio contestazione”, ORSI: “A Roma si è convinti di passare, secondo me no”, CASANO: “Si sta caricando eccessivamente un ottavo di finale”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La partita di stasera è fondamentale, Gasp ha parlato di partita da dentro o fuori per dire che è dirimente, se passiamo è un conto, e se usciamo è un altro…è proprio il giorno e la notte. Se stasera andiamo fuori non andiamo tanto lontani a dire che la gente va in contestazione…perchè se poi vai a Milano e perdi ci potremmo trovare in una situazione ambientale molto complicata per la squadra e per i tifosi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Quella di stasera non è la partita della vita, ma una partita che ci darà indicazioni sulla considerazione che dovremo fare della stagione della Roma. Se la Roma dovesse uscire agli ottavi, Gasperini avrebbe fatto peggio di De Rossi, di Mourinho, di Fonseca…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Per Gasperini gli intoccabili sono solo tre: Svilar, Wesley e Malen. Gli altri sono tutti potenzialmente sostituibili. Per me sia Konè che Ndicka sono entrambi sostituibili, il problema è che io non mi fido molto di chi fa il mercato della Roma… La partita di stasera? Forse si sta caricando di eccessivi significati un ottavo di finale, quando negli ultimi anni abbiamo giocato semifinali e finali…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Chi sacrificherei tra Konè e Ndicka? In entrambi i casi sarebbe una perdita, perchè sono due giocatori forti e giovani su cui andrebbe costruita la squadra, ma se sono costretto, personalmente venderei l’ivoriano, perchè in difesa un minimo di ricambio ce l’hai già, mentre a centrocampo se perdo Konè mi hai completamente ammazzato il reparto…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Non si può nascondere che la Roma sia più vicina alla vittoria del Bologna. L’unica cosa è che non so se sta meglio del Bologna…loro hanno Castro, poi il ballerino (Bernardeschi, ndr), che ne ha fatto due di partite bene, e una delle due è stata contro la Roma, e poi c’è Rowe…che ragazzi, è una pippa al sugo…scherzi a parte, è uno che corre, ma in certi stadi di Champions manco lo fanno entrare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma deve appellarsi all’esperienza di alcuni singoli, perchè l’avversario è ostico. Il Bologna ha più energie, ma forse meno esperienza. La partita di stasera darà un contraccolpo alla stagione, dopo un marzo del genere, essere eliminati darebbe un colpo quasi finale. La Roma ha più pressione sulle spalle, perchè gioca in casa ed è favorita, ma non si può fidare della sua superiorità tecnica perchè il Bologna l’ha già messa in difficoltà all’andata…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Gasperini deve fare la conta, i giocatori sono quelli… Partita difficile, il Bologna è in un buon momento, sta recuperando energie e calciatori, e l’andata ha detto che non c’è tanta differenza ora tra le due squadre. La Roma deve andare in controtendenza rispetto alle ultime partite, se vediamo le ultime tre capiamo che la squadra non sta benissimo. L’obiettivo è restare in corsa per i due obiettivi. Non è un’impresa battere il Bologna, ma il momento è delicato, quello è sicuro…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Quella di stasera mi sembra una partita equilibrata, dove ci si gioca tanto, e il risultato di parità potrebbe essere un risultato giusto, in questo momento sono uguali Roma e Bologna, hanno le stesse possibilità. La Roma ha il vantaggio di giocare in casa ma non mi sembra superiore al Bologna, mi sembrano uguali visto che la Roma ha tante assenze di qualità invece il Bologna ha diversi giocatori che ti possono spaccare la partita come Orsolini, Bernardeschi e Rowe. Vedo che a Roma c’è in giro un’aria frizzantina del tipo “tanto si passa“, e invece secondo me no…”

Redazione Giallorossi.net