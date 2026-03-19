Roma-Lecce: arbitra Sacchi, al VAR c’è Ghersini

Per la 30ª giornata di Serie A sono state ufficializzate le designazioni arbitrali. La sfida tra Roma e Lecce, in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico, sarà diretta da Jean Luca Sacchi della sezione di Macerata.

Al VAR ci sarà Ghersini, mentre gli assistenti designati sono Baccini e Zingarelli. Di seguito le designazioni complete per il prossimo turno di Serie A.

CAGLIARI – NAPOLI    Venerdì 20/03 h 18:30

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:      PERRI

VAR:  MARINI

AVAR:   SERRA

 

  GENOA – UDINESE    Venerdì 20/03 h. 20:45

COLLU

PERETTI – BIFFI

IV:      TURRINI

VAR:   AURELIANO

AVAR:    PEZZUTO

 

  PARMA – CREMONESE    Sabato 21/03 h. 15:00

FABBRI

CIPRESSA – YOSHIKAWA

IV:       GALIPO’

VAR:  PATERNA

AVAR:    DI BELLO

 

  MILAN – TORINO    Sabato 21/03 h. 18:00

FOURNEAU

ROSSI M. – MORO

IV:     DOVERI

VAR:   NASCA

AVAR:    MARESCA

 

  JUVENTUS – SASSUOLO    Sabato 21/03 h. 20:45

MARCHETTI

COSTANZO – BIANCHINI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:   ABISSO

AVAR:    CAMPLONE

 

  COMO – PISA    h. 12:30

PAIRETTO

MASTRODONATO – FONTEMURATO

IV:     MUCERA

VAR:   MERAVIGLIA

AVAR: DI BELLO

 

  ATALANTA – H. VERONA    h. 15:00

AYROLDI

BERCIGLI – FONTANI

IV:     CREZZINI

VAR:    MAGGIONI

AVAR:     LA PENNA

 

  BOLOGNA – LAZIO    h. 15:00

FELICIANI

BERTI – LAUDATO

IV:     ZANOTTI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      GIUA

 

  ROMA – LECCE    h. 18:00

SACCHI J.L.

BACCINI – ZINGARELLI

IV:       MASSIMI

VAR:     GHERSINI

AVAR:  ABISSO

  FIORENTINA – INTER    h. 20:45

COLOMBO (foto)

BAHRI – DEI GIUDICI

IV:       TREMOLADA

VAR:     MARESCA

AVAR:   MASSA

