Roma-Bologna: i convocati di Gasperini

Questa sera alle 21 va in scena allo Stadio Olimpico il derby italiano tra Roma e Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League dopo l’1-1 dell’andata.

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati e nell’elenco figurano Gianluca Mancini, Zeki Celik e Manu Koné: i tre calciatori non sono al meglio, ma nell’allenamento di rifinitura di ieri hanno lavorato con il resto del gruppo. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Malen, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.

Redazione GR.net