FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 19 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – In gioco c’è un tesoro: ai quarti con 25 milioni

Corsa europea che pesa (eccome) anche sui conti: la Roma ha già incassato 6,9 milioni di euro, contro i 4,8 del Bologna, ma il vero salto arriva adesso. I quarti garantiscono altri 2,5 milioni, le semifinali 4,2 e la finale 7, con ulteriori 6 milioni in caso di vittoria. Considerando anche il “value” tra market pool e ranking, l’accesso ai quarti può valere fino a 25 milioni complessivi: un tesoretto che può indirizzare strategie e futuro. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – Italiano cambia pelle al Bologna

Il Bologna prepara la “mandrakata” europea e si presenta all’Olimpico con una formazione quasi rivoluzionata: Italiano è pronto a cambiare 9-10 undicesimi rispetto all’ultima di campionato. Davanti spazio a Bernardeschi, con Rowe e Castro (in ballottaggio con Dallinga), mentre in mezzo Freuler guiderà il centrocampo con Ferguson e Pobega. In porta Ravaglia sostituirà l’infortunato Skorupski, con Lucumí punto fermo. Resta un dubbio sulla fascia sinistra, tra Lykogiannis e un possibile adattamento di João Mario. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – Malen vs Castro: Roma e Bologna è una prova del nove

La sfida di Europa League si decide soprattutto davanti: la Roma si affida a Donyell Malen, già a quota 7 gol in 10 partite, mentre il Bologna punta su Santiago Castro, pericoloso negli spazi. All’andata l’olandese ha creato problemi alla difesa rossoblù con velocità e primo controllo, e Gasperini è pronto a tenerlo in campo fino alla fine. Molte delle speranze giallorosse passano dai suoi piedi. (La Gazzetta dello Sport)

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