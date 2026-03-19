FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

0
66

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 19 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – In gioco c’è un tesoro: ai quarti con 25 milioni

Corsa europea che pesa (eccome) anche sui conti: la Roma ha già incassato 6,9 milioni di euro, contro i 4,8 del Bologna, ma il vero salto arriva adesso. I quarti garantiscono altri 2,5 milioni, le semifinali 4,2 e la finale 7, con ulteriori 6 milioni in caso di vittoria. Considerando anche il “value” tra market pool e ranking, l’accesso ai quarti può valere fino a 25 milioni complessivi: un tesoretto che può indirizzare strategie e futuro. (Corriere dello Sport)

LEGGI ANCHE – Obiettivo Friedkin: scudetto Roma in tre anni

Ore 8:45 – Italiano cambia pelle al Bologna

Il Bologna prepara la “mandrakata” europea e si presenta all’Olimpico con una formazione quasi rivoluzionata: Italiano è pronto a cambiare 9-10 undicesimi rispetto all’ultima di campionato. Davanti spazio a Bernardeschi, con Rowe e Castro (in ballottaggio con Dallinga), mentre in mezzo Freuler guiderà il centrocampo con Ferguson e Pobega. In porta Ravaglia sostituirà l’infortunato Skorupski, con Lucumí punto fermo. Resta un dubbio sulla fascia sinistra, tra Lykogiannis e un possibile adattamento di João Mario. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – Malen vs Castro: Roma e Bologna è una prova del nove

La sfida di Europa League si decide soprattutto davanti: la Roma si affida a Donyell Malen, già a quota 7 gol in 10 partite, mentre il Bologna punta su Santiago Castro, pericoloso negli spazi. All’andata l’olandese ha creato problemi alla difesa rossoblù con velocità e primo controllo, e Gasperini è pronto a tenerlo in campo fino alla fine. Molte delle speranze giallorosse passano dai suoi piedi. (La Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedentePer Pellegrini offerte dalla Premier, ma Spalletti spinge

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome