Massara: “Abbiamo fiducia nel mister e nei giocatori più esperti, saranno da guida”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di Europa League. Queste le dichiarazioni del ds sulla gara che deciderà quale tra le due italiane proseguirà il cammino europeo.

Hai sentito Florenzi parlare dell’Olimpico?

“Sì, sono sempre d’accordo con lui. Questo stadio spinge sempre, spinge forte. Sarà un’atmosfera bellissima, non vediamo l’ora di giocare”.

Pensi sia quasi un’ossessione il passaggio del turno?

“Un’ossessione no, ma una forte ambizione. Un traguardo a cui vogliamo ambire, ci sono tante partite da giocare ma ci concentriamo su questa sera. C’è un Bologna molto forte da affrontare”.

Cos’è che può dare gente di esperienza dentro al campo? E la società? Qual è l’antidoto per non arrivare con troppa pressione in campo?

“Penso che questa sera ci sarà forte motivazione, una spinta del pubblico importante ma allo stesso tempo lucidità. C’è fiducia nel mister e nei giocatori più esperti, che saranno da guida per i più giovani che affronteranno questo tipo di serate per la prima volta”.

Redazione GR.net