LIVE! Roma-Bologna: le probabili formazioni

Notte da dentro o fuori allo Stadio Olimpico, dove la Roma si gioca l’accesso ai quarti di finale di Europa League contro il Bologna dopo l’1-1 dell’andata. Una sfida che vale una fetta importante della stagione, tra tensione, scelte obbligate e un ambiente pronto a spingere la squadra per tutti i novanta minuti.
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IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra la capitale, cancelli aperti all’Olimpico da circa mezzora. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma sembra esserci un ballottaggio tra Pellegrini ed El Shaarawy.
ROMA-BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante; El Shaarawy, Malen. All.: Gasperini.
A disp.: –
BOLOGNA: Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All.: Italiano.
A disp.: –
Arbitro: I. Kovacs
Assistenti: Marica – Tunyogi
Quarto uomo: S. Kovacs
VAR: Martins
AVAR: Van Driessche
Giallorossi.net – Andrea Fiorini