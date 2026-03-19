Cristante: “Non dovevamo prendere tutti questi gol. Noi respinti dai tifosi? Siamo tutti delusi”

Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Bologna, gara valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore sulla sfida appena conclusa allo Stadio Olimpico.
Con chi te la prendi quando si perdono partite così?
“Con noi stessi, non dovevamo prendere tutti questi gol. Eravamo stati bravissimi a recuperarla e nei supplementari eravamo in controllo”.
Il pubblico vi ha quasi respinto a fine partita: sei stupito anche tu?
“Siamo tutti delusi e anche i tifosi lo sono. È dura, volevamo passare e l’avevamo ripresa”.
È un discorso anche di stanchezza?
“In certi punti della stagione è normale che ci sia più stanchezza. Eravamo lì per poter passare il turno, ma ora c’è poco da lamentarsi. Dobbiamo rimboccarci le maniche, domenica c’è una gara fondamentale”.
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Redazione GR.net
In estate via tutti ve prego. E se non si da una svegliata anche l’allenatore.
gran professionista, ma rapprensenta i 6′ posti.
per favore cambiamo marcia.
c’è bisogno di forze fresche, questa è gente che ha dato (poco).
chi non lo capisce è complice, gli vanno bene i 6′ posti.
e intanto gli anni senza champions sono 7.
❤️🧡💛
fino a 3 settimane fa difesa impenetrabile
poi ogni tiro un goal
stasera il top, 4 goal subiti dal Bologna
vi sembra una cosa normale ?
giocatori fuori posizione, che fanno come gli pare
se non è ammutinamento questo cos’è
stagione finita, a questo punto meglio far fare minutaggio ai giovani, meglio non qualificarsi per le coppe, così non ci sono paletti del ffp per il prossimo mercato che dovrà essere una rivoluzione
chiacchiere al vento..
A Crista …questa era la partita fondamentale!!
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