Roma-Bologna 3-4: le pagelle

La Roma saluta l’Europa League, battuta agli ottavi dal Bologna dopo i tempi supplementari per 4 a 3: decide un gol di Cambiaghi al 110′ minuto.
Le pagelle della nostra redazione ai giocatori scesi in campo allo Stadio Olimpico per giocare il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League:
Svilar 5,5 – Incassa 4 gol, quasi tutti imparabili. Non perfetto sulle uscite.
Mancini 5 – Soffre tremendamente il dinamismo di Rowe, ha sulla coscienza il gol dell’inglese che sblocca il match.
Ndicka 5 – L’attacco fatica a essere incisivo, ci pensa di nuovo lui a riaccendere le speranze giallorosse. Ma ha responsabilità sulla rete di Castro, così come quella di Cambiaghi.
Hermoso 5 – Bernardeschi gli rende la serata difficile.
Celik 6 – Ce la mette tutta andando oltre i suoi limiti. Dal 108′ Zaragoza 4,5 – Cambio che non paga, lo spagnolo sbaglia tutti i palloni giocati.
Koné sv – Si fa male quasi subito. Evidentemente non era il caso di rischiarlo. Dal 14′ Pellegrini 7 – Coglie un palo che grida vendetta dopo una splendida punizione, poi serve a Ndicka l’assist del momentaneo 1 a 1. Realizza il gol del 3 a 3 che fa sognare i tifosi, ma l’illusione non dura molto.
Pisilli 6,5 – Viaggia a velocità superiore rispetto ai suoi compagni. Lo fa anche nei supplementari, ma Gasp lo cambia. Dal 104′ El Aynaoui sv.
Wesley 6 – Italiano gli costruisce attorno una gabbia da cui fatica a uscire. Inesauribile, ma gli manca lo spunto.
Cristante 5 – Troppo compassato, la mediana avrebbe bisogno di più qualità.
El Shaarawy 5 – Intervento sciagurato su Zortea che costa un rigore pesantissimo poco prima dell’intervallo. Dal 57′ Robinio Vaz 6 – Scoordinato, impreciso ma a tratti efficace. Il suo ingresso ha un impatto positivo sulla rimonta giallorossa.
Malen 6,5 – Freddo dal dischetto, ma non è la sua serata. Prova a scuotere la squadra e l’Olimpico, purtroppo non basta.
Gian Piero Gasperini 5 – Incassare in casa 4 gol dal Bologna fa male. Indovina la mossa Vaz, ma sbaglia i cambi nei supplementari: togliere Celik per Zaragoza è stato, a conti fatti, un azzardo pagato a caro prezzo.
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Giallorossi.net – Andrea Fiorini
in due partite sei gol dal Bologna , Gasperini 4 in pagella su ….
la difesa a 3 in realtà è una difesa a 1, massimo 1.5.
mai visti 3 allineati contemporaneamente.
zeman 2.0.
❤️🧡💛
sono davvero deluso, ormai ogni partita subiamo gol. la difesa non c è più. anche quest anno niente champions.
son davvero deluso, il Bologna si è trovato 4 gol e non sa nemmeno come
Il mio voto va ai Friedkin, è un voto per oggi e per i sei anni di mediocrità dei 6/7 posti: voto 4
che amarezza.
Voto 4, come i goal presi in casa, nell’ennesima partita decisiva buttata nel Tevere.
Un buon plauso anche a Gasp, che ha fatto 120 minuti sempre con quelli, o quasi.
Oggettivamente stagione finita. Finita prima di quelle con Mou, Ranieri. Solo DDR fece uguale, perdendo la CL in casa, ma era qualche giornata piu avanti.
Bravi tutti, grazie.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.