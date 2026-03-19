Pellegrini: “Settimane dure. Dobbiamo ritrovare le forze, ma oggi è difficile”

Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Bologna, gara valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore sulla sfida appena conclusa allo Stadio Olimpico.
Esistono sconfitte che riempiono di orgoglio?
“L’orgoglio te lo riempie vestire questa maglia sia nelle sconfitte sia nelle vittorie. Oggi c’è tanta delusione, abbiamo provato in tutti i modi a fare una grande partita. Non siamo stati perfetti in occasione dei gol, ma abbiamo sempre ripreso la partita. Nei supplementari non ho mai percepito il pericolo di poter perdere. C’è tanta delusione, soprattutto per l’abnegazione che è stata messa”.
Momento duro…
“Le ultime due settimane sono state dure. Dobbiamo ritrovare la forza, ma oggi è difficile. In queste ultime gare le cose non sono andate, ma oggi ci sono tanti buoni spunti come la reazione dopo i gol subiti. Ci sono cose positive, ma dobbiamo migliorare su altri aspetti. Le cose sono cambiate in negativo, ma in 3/4 partite possono cambiare anche in positivo”.
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Redazione GR.net
Pellegrini, anche le parole contano. Dire che non siete stati perfetti in alcune occasioni sa di presa per il c..o. Bisogna dire, quantomeno, abbiamo sbagliato in alcune occasioni. Il fatto è che la squadra è da 6/8 posto e, nonostante la spinta fisica e mentale avuta nel girone di andata, le sconfitte contro tutte le grandi ha sempre fatto la fotografia della realtà: squadra inferiore alle prime 4.
Io continuo a rifare Roma, con la speranza minima di poter risalire, ma la società è dilettantistica.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.