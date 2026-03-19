Pellegrini: “Settimane dure. Dobbiamo ritrovare le forze, ma oggi è difficile”

Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Bologna, gara valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore sulla sfida appena conclusa allo Stadio Olimpico.

Esistono sconfitte che riempiono di orgoglio?

“L’orgoglio te lo riempie vestire questa maglia sia nelle sconfitte sia nelle vittorie. Oggi c’è tanta delusione, abbiamo provato in tutti i modi a fare una grande partita. Non siamo stati perfetti in occasione dei gol, ma abbiamo sempre ripreso la partita. Nei supplementari non ho mai percepito il pericolo di poter perdere. C’è tanta delusione, soprattutto per l’abnegazione che è stata messa”.

Momento duro…

“Le ultime due settimane sono state dure. Dobbiamo ritrovare la forza, ma oggi è difficile. In queste ultime gare le cose non sono andate, ma oggi ci sono tanti buoni spunti come la reazione dopo i gol subiti. Ci sono cose positive, ma dobbiamo migliorare su altri aspetti. Le cose sono cambiate in negativo, ma in 3/4 partite possono cambiare anche in positivo”.

Redazione GR.net