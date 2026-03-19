Italiano: “Vittoria che sa di impresa contro una squadra che ci è superiore”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel ritorno degli ottavi di Europa League contro la Roma allo Stadio Olimpico. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossoblù ai microfoni dei giornalisti.

Cosa ti è piaciuto di più in questa gara?

“Il risultato finale, abbiamo fatto un’impresa in uno stadio incredibile e contro una squadra forte. Abbiamo ribaltato i pronostici iniziali, è stata una partita bellissima. Ora andiamo avanti, siamo davvero contenti. Venire qui e fare questa partita non era semplice, è stata una partita da scalare. Prestazione straordinaria, vincere contro la Roma in uno stadio del genere sa di impresa”.

Rowe?

“Nei primi 20 minuti non siamo riusciti a tenere la Roma dentro la metà campo. Poi abbiamo segnato e da lì è cambiato il modo di stare in campo di Rowe e Bernardeschi. Da quel momento abbiamo fatto ciò che avevamo preparato. Poi ci sta subire gol e soffrire”.

Quale è il tuo vero segreto nell’affrontare le coppe?

“Cercare di onorare al meglio qualsiasi competizione e arrivarci con grande spirito e la preparazione adeguata. Non è un percorso lunghissimo, quindi nelle gare a eliminazione diretta cerchi di mettere in difficoltà anche le squadre a te superiori come la Roma. Abbiamo superato un girone tosto, vinto un playoff difficile e oggi battuto una squadra superiore a noi. Sono contento per i ragazzi”.

Ci vediamo ad aprile a Birmingham…

“Sarà una partita da preparare bene. L’Aston Villa ha grande valore, siamo sfavoriti e dobbiamo cercare di fare gli straordinari”.

Redazione GR.net