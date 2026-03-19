Vaz: “Nello spogliatoio c’era tanta amarezza. Possiamo raggiungere la Champions, daremo il massimo”

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Robinio Vaz parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Bologna, gara valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore sulla sfida appena conclusa allo Stadio Olimpico.

Sulla partita e l’episodio finale con il possibile rigore…
“Peccato, abbiamo creato tanto e l’avevamo rimessa in piedi. L’ultima occasione poteva essere fallosa, l’arbitro non l’ha ritenuto tale”

Cosa vi siete detti nello spogliatoio?
“Ci siamo parlati, c’era tanta amarezza”

Questa Roma può ancora arrivare in Champions?
“Abbiamo ancora il 100% di possibilità di raggiungere la Champions, ci impegneremo al massimo”

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Redazione GR.net

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