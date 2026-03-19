LIVE! Gasperini: “Abbiamo visto il meglio e il peggio di quello che possiamo fare. Troppi errori, abbiamo buttato via la partita”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di Europa League. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine della partita dell’Olimpico.

GASPERINI A SKY SPORT

Gli appassionati di calcio si sono divertiti…

“È stata una partita molto avvincente. C’è grande rammarico, abbiamo visto il meglio e il peggio di ciò che possiamo fare. Il meglio in quasi tutta la partita, il peggio nei gol subiti. Abbiamo fatto una partita sempre in rimonta nonostante avessimo fatto cose importanti contro una squadra forte come il Bologna. Un peccato aver fatto certi errori…”.

Nelle ultime settimane si sono un po’ ripetuti questi episodi individuali…

“Anche Mancini ha sbagliato in occasione del primo gol, quando è rimasto a terra dopo una trattenuta. Era una situazione abbastanza anomale, ma questi errori sono costati dei gol”.

L’attenzione difensiva è cambiata nelle ultime settimane…

“Il livello si alza, così come la fatica e la pressione. Abbiamo fatto tante cose buone e recuperato tre gol, l’inerzia della gara sembrava a nostro favore. Ma quando sbagli così ci sta che perdi…”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Come si spiega certi errori difensivi? I fischi della Curva?

“I fischi sono dettati dalla delusione di essere usciti, non di sicuro alla prestazione dei giocatori. Ci sono stati errori grossolani che hanno determinato il risultato. Si è visto il meglio e il peggio, no? Il risultato poi determina tutto”.

Scelte curiose inizialmente, come mai?

“Sono soddisfatto. La prestazione è sempre stata di livello da parte di tutti. Prestazione rovinata dal risultato”.

La squadra ha la forza fisica e mentale per reagire?

“Deve assolutamente. Ci sono nove partite e deve assolutamente riportare l’attenzione al campionato. Il percorso è stato molto positivo, oggi rovinata dal risultato. Questa è una partita dove siamo stati superiori all’avversario in tanti aspetti, ma purtroppo abbiamo buttato via la partita. Bravi loro ad approfittarne. Il percorso fatto merita di finire bene”.

Come sta Konè?

“Probabilmente un guaio muscolare”.

Continua…

Redazione GR.net