Totti-Roma, fumata nera: interrotti i contatti con i Friedkin

In questo clima di forte incertezza a Trigoria, resta ancora da chiarire la posizione di Francesco Totti. Al Capitano era stato prospettato un ruolo da ambasciatore in vista del centenario del club, una funzione che avrebbe dovuto valorizzare il suo legame storico con la squadra e consolidare la sua presenza all’interno della società.
Tuttavia, i contatti tra Totti e la proprietà Friedkin si sono interrotti, lasciando in sospeso il futuro dell’ex numero 10. Se fino a qualche giorno fa il ritorno di Francesco in società sembrava scontato, ora invece tutto è congelato.
Dopo le parole di Ranieri, che aveva anticipato il probabile rientro a Trigoria di Totti, e le dichiarazioni dello stesso Capitano, tutto sembra essersi raffreddato: la cena con Gasperini sembra non essere stata gradita ai vertici del club.
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Fonte: Il Messaggero
mo il problema è la cena, madonna che pochezza avete per creare dissapori, neanche le bocchiv*endole per creare zizzania arrivano cosi in basso
Non c’è AS ROMA senza Totti!!! Ci avete strappato via il cuore e ancora molti non se ne sono accorti! Grazie.
Totti non è fesso fa bene a non farsi coinvolgere in questo marasma di questa pseudo società
e un enorme chissene no?
se doveva venire a fare l’ambasciatore,
dal punto di vista sportivo cambiava zero.
E magari qualcuno dovrebbe notare che noi abbiamo uno sponsor che ha come principali concorrenti anche lo sponsor di Totti.
Lo capite che non funziona si?
Il problema non è la cena con il Gasp ma il ruolo. Vuole una collocazione tecnica e non di rappresentanza.
un’altra presa in giro degli americani
cercavano un altro parafulmine, visto la realtà dei fatti: in 6 anni il nulla cosmico
Sta Società non gradisce niente…..una gestione assurda e senza senso e comunque coerente, non gradiscono neanche i risultati visto la pochezza di questi 7 anni di nulla!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.