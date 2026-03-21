Totti-Roma, fumata nera: interrotti i contatti con i Friedkin

In questo clima di forte incertezza a Trigoria, resta ancora da chiarire la posizione di Francesco Totti. Al Capitano era stato prospettato un ruolo da ambasciatore in vista del centenario del club, una funzione che avrebbe dovuto valorizzare il suo legame storico con la squadra e consolidare la sua presenza all’interno della società.

Tuttavia, i contatti tra Totti e la proprietà Friedkin si sono interrotti, lasciando in sospeso il futuro dell’ex numero 10. Se fino a qualche giorno fa il ritorno di Francesco in società sembrava scontato, ora invece tutto è congelato.

Dopo le parole di Ranieri, che aveva anticipato il probabile rientro a Trigoria di Totti, e le dichiarazioni dello stesso Capitano, tutto sembra essersi raffreddato: la cena con Gasperini sembra non essere stata gradita ai vertici del club.

Fonte: Il Messaggero