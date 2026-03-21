Scintilla Vaz: ora Gasp pensa di farlo giocare titolare

Nel buio di un momento complicato, una luce si è accesa all’improvviso. Porta il nome di Robinio Vaz, diciannove anni e quella leggerezza che spesso manca ai più esperti quando la pressione diventa soffocante.
Il giovane attaccante ha dato una scossa all’Olimpico nel momento più difficile, mostrando coraggio, talento e una buona dose di incoscienza. Ingredienti che, in una squadra appesantita mentalmente, possono fare la differenza.
LEGGI ANCHE – Vaz e Ziolkowski fanno arrabbiare lo staff di Gasp: il retroscena
E pensare che il suo arrivo era stato accompagnato da più di qualche dubbio. I 25 milioni versati al Marsiglia rappresentavano un investimento importante, reso ancora più delicato dalle difficoltà iniziali di ambientamento tra lingua, ritmi e nuove abitudini. Un percorso fisiologico, ma che aveva rallentato il suo inserimento.
La sfida europea di giovedì, però, ha cambiato tutto. Vaz è entrato con personalità, ha guadagnato un rigore e ha servito l’assist per il gol di Lorenzo Pellegrini, diventando in pochi minuti uno dei protagonisti più incisivi.
Una prestazione che non è passata inosservata a Gian Piero Gasperini, che ora riflette seriamente sull’idea di lanciarlo dal primo minuto nella prossima partita contro il Lecce. L’obiettivo è chiaro: inserire energia fresca, rompere gli equilibri e provare a liberare una squadra che, nelle ultime settimane, è sembrata ingabbiata.
LEGGI ANCHE – Robinio Vaz, parla l’ex allenatore: “Non ero un suo fan, ma poi è cresciuto tantissimo. Ricorda Bonny”
In un periodo in cui tutto pesa di più, la spensieratezza di un ragazzo può diventare un’arma. E magari anche l’inizio di qualcosa di diverso.
Fonte: Corriere dello Sport
A me non sembra per niente forte. Zero controllo palla zero tiro zero tecnica di base spero di sbagliare. Io lo farei giocare per vedere se è un giocatore su cui si può puntare tanto ormai gli obiettivi sono sfumati inutile illudersi tanto vale fare crescere i giovani
in questo momento difficile, dove Gasp rischia la congiura dei soliti noti, come successo a Mourinho e Fonseca, bisogna cambiare: 352
Svilar, Mancini N’Dicka e Ghilardi in difesa,
Soulè(Celic)Cristante(El Aynaoui)Pisilli, Konè, Wesley a centrocampo,
Malen e Vaz(Dybala)in attacco
Giusto, Vaz riesce a creare spazi, con Malen e il ritorno di Soulè può essere un ottimo attacco, sufficente a fare uno/due gol a partita senza mandare avanti i difensori per creare superiorità numerica perchè, oggi, la Roma non può più permettersi l’inserimento dei difensori in attacco e il resto dei difensori sulla linea di cnetrocampo. La Roma non riesce più a gestire l’uno contro uno in difesa ,deve giocare più coperta , perchè se ti scopri gli attaccanti rapidi avversari ti prendono d’infilata e lo stato fisico dei nostri difensori non è in grado di prendere le contromisure . Oggi i difensori devono restare in difesa e fare i difensori e gli attaccanti se la devono vedere da soli. Ritengo che se non schiacci gli avversari nelle propria area gli spazi si allargano e i tre su citati ,Malen, Vaz e Soulè possono muoversi meglio . Insomma Gasperini deve fare di necessità virtù e adattare il gioco della Roma all’attuale rosa e stato fisico della squadra.
pensate come hanno ridotto la Roma a giocarsi le ultime chance Champions con Vaz
deve giocare per forza insieme a Malen o stiamo sempre con Malen da solo li davanti
con il lecce non sara semplice, si devono salvare ma noi dobbiamo vincerle tutte le prossime 9 partite per sperare nella champions
daje Roma daje
E’ finita la stagione poteva farlo prima
Ma no, continuiamo con l’esperienza della Compagnia del Sesto Posto, scherziamo?
“Gasp sbaglia sempre I cambi” mi spiegate chi sono sti grandi giocatori che stanno in panchina? Sti grandi fenomeni che fanno la differenza?
Delle due l’una: o era “strano” che Gasp non si accorgesse in allenamento del potenziale dell’inserimento di Vaz, o è “strano” che se sia accorto solo con una sostituzione “alla disperata” in una partita disastrosa (dove le energie nervose e gli spazi seguono logiche anomale).
E’ tutto molto strano…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.