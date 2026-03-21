Scintilla Vaz: ora Gasp pensa di farlo giocare titolare

Nel buio di un momento complicato, una luce si è accesa all’improvviso. Porta il nome di Robinio Vaz, diciannove anni e quella leggerezza che spesso manca ai più esperti quando la pressione diventa soffocante.

Il giovane attaccante ha dato una scossa all’Olimpico nel momento più difficile, mostrando coraggio, talento e una buona dose di incoscienza. Ingredienti che, in una squadra appesantita mentalmente, possono fare la differenza.

E pensare che il suo arrivo era stato accompagnato da più di qualche dubbio. I 25 milioni versati al Marsiglia rappresentavano un investimento importante, reso ancora più delicato dalle difficoltà iniziali di ambientamento tra lingua, ritmi e nuove abitudini. Un percorso fisiologico, ma che aveva rallentato il suo inserimento.

La sfida europea di giovedì, però, ha cambiato tutto. Vaz è entrato con personalità, ha guadagnato un rigore e ha servito l’assist per il gol di Lorenzo Pellegrini, diventando in pochi minuti uno dei protagonisti più incisivi.

Una prestazione che non è passata inosservata a Gian Piero Gasperini, che ora riflette seriamente sull’idea di lanciarlo dal primo minuto nella prossima partita contro il Lecce. L’obiettivo è chiaro: inserire energia fresca, rompere gli equilibri e provare a liberare una squadra che, nelle ultime settimane, è sembrata ingabbiata.

In un periodo in cui tutto pesa di più, la spensieratezza di un ragazzo può diventare un’arma. E magari anche l’inizio di qualcosa di diverso.

Fonte: Corriere dello Sport