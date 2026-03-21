Roma, si rischia un nuovo “anno zero”: almeno due cessioni eccellenti senza Champions

Il rischio di un nuovo “anno zero” non è più solo un’ipotesi lontana. In casa Roma, il finale di stagione può cambiare completamente gli scenari futuri, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, senza il quarto posto la società sarebbe costretta a intervenire in maniera pesante sul mercato, mettendo in conto almeno due cessioni importanti per riequilibrare conti e progetto tecnico.
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Sul tavolo ci sarebbero nomi pesanti, tutt’altro che marginali. Tra i possibili sacrificati figurano Manu Koné, Evan Ndicka, Mile Svilar e Niccolò Pisilli. Profili diversi tra loro, ma tutti considerati asset di valore su cui costruire — o, in questo caso, fare cassa.
Uno scenario che evidenzia quanto sia sottile il confine tra continuità e rivoluzione. Da una parte la volontà di dare stabilità a un progetto tecnico, dall’altra la necessità di intervenire in modo drastico qualora venissero meno gli obiettivi stagionali. La qualificazione in Champions League non rappresenta solo un traguardo sportivo, ma anche un passaggio cruciale per evitare l’ennesimo reset e la perdita di pezzi chiave della rosa.
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Fonte: Corriere della Sera
Lo stesso articolo ogni anno.
Com’era l’anno scorso?
Almeno 30-40-50ML di cessioni entro il 30 Giugno altrimenti si rischia l’Armageddon.
Poi, 3ML di multa.
C’è costato più Bailey.
Il problema più che altro è che i nostri non li vuole nessuno,
neanche svincolati.
da quando ci sono gli americani è sempre l’anno zero, c’è sempre il Fair play finanziario e c’è sempre il progetto a lunga scadenza ogni anno sarebbe ora di dirle certe cose
Ma fatela finita non sapete nulla il prossimo anno del centenario la società investira ancora il problema è farlo bene
è inutile illudersi… ormai siamo entrati in un loop che i migliori li vendi e gli scarponi ti rimangono sul groppone per poi non riuscire ad andare in Champions e così via… non c’è peggior cosa di questo. mi chiedo, veramente senza fpf la situazione economica della Roma sarebbe stata disastrosa da rischiare il fallimento o forse un trofeo in più lo avrebbe avuto?
Possibilmente, se proprio si deve, Ndika e Kone. in cinquant’anni di Roma, i due più sopravvalutati mai visti. Il problema è che sono eccellenti per noi. Le partite, purtroppo, le vedono tutti. Non illudiamoci che ce li strapaghino
Si può dire che sta proprietà ha fallito o dobbiamo aspettare altri 6 anni? Non sono in grado di allestire una Roma competitiva? Mettessero la società in vendita e vediamo se c’è qualcuno interessato
@Anno Zero — Mi sembra di capire che vogliano ripartire da te. Che ne pensi? –
Te la senti?
Friedkin go to Hollywood…!!!
Game over..
By, by… 👋
La mancata qualificazione in Champions cambia in modo rilevane il quadro delle entrate dotate di certezza per competenza alla verifica del 30.6.2026 (quella che consente di operare sul mercato dal 1° luglio sul mercato e che sconta una proiezione dei saldi alla fine del 2026, che è il vero momento di verifica dell’effettivo consolidamento). Quindi è strettamente consequenziale che entro il 30.6, in assenza di certi aumenti delle entrate a seguito della qualificazione, debbano essere realizzati volumi di nuove entrate (plusvalenze) per i quali siano avvicinati i saldi cumulati del triennio corrente (2024-2025-2026). I minori costi derivanti dai fine contratto e dalla restituzione prestiti, in realtà, sono stati già scontati alla verifica del 31.12.2025, il che (previa piccolo multa) ha infatti consentito di agire sul mercato di gennaio.
Non starò a quantificare: i dati sul saldo cumulato da correggere, ai fini del SA, sono ricostruibili da fonti disponibili in rete.
Poi, nel caso non ci qualificassimo per nessuna coppa, sarebbe inapplicabile il FFP (non dovremmo ottenere la licenza UEFA 2026-2027); ma il SA continua autonomamente ad applicarsi e ci sarà, molto probabilmente, una (prevista) proroga del “rientro”, e dei conseguenti limiti di azione di spesa, fino a tutto il 2027.
piu che rischio è quasi certo, l’ennesimo, anno zero da cui ripartire
sono 20 anni che si riparte per non andare da nessuna parte ma avendo sperperato tantissimi soldi. tutto ciò uguale a dire malagestione della società che ha scelto tecnici e/o ds, dirigenti, giocatori, medici e quant’altro sbagliato o che non hanno reso per quanto speso
ma si ripartiamo…qua se semo rotto er cavolo a riparti ogni volta da piu di 20 anni
spero vendano come sia pronto lo stadio ma ciò vuol dire altri anni buttati fino al 2030/32 quando sara pronto lo stadio
SFR
non Pisilli
Cioè invece di vendere le mezze tacche vendono quelli forti, meravigliosamente incompetenti.
Se cambi allenatore ogni 6 mesi finisci in Serie B. Stiamo molto attenti.
Welcome to the Friedkin circus
si basta che insieme alle due cessioni vadano via in ordine pellegrini cristante elsha e gente che giocava con Totti poi si può fare tutto ma non cambiare allenatore farlo sarebbe un suicidio ripartire nuovamente ,cambiare allenatore uno all anno roba che si mettono a ridere anche i laziali che hanno Lotito come presidente
perché solo due cessioni eccellenti? io farei tre: mancini, cristante e pellegrini.
”Eccellenti” e’ un parolone visti i risultati !
Basta che verranno rinnovati e messi al centro del “proggetto” i vari Riso e Pocetta…
Dispiace doverlo ammettere ma la società non sta in piedi e, di conseguenza, neanche la squadra. Quindi mancano i presupposti affinché, a questo punto, la qualificazione in Champions possa essere credibile. Sarei curioso di sapere chi fa la pianificazione strategica della società e della squadra. Giusto qualche spunto di riflessione: 1) chiudere in modo tombale la questione del Financial Fair Play per liberarsi da questo capestro; 2) assicurare presenza della proprietà che trasmetta costantemente mentalità vincente (intervenire ora è un bel po’ tardivo, così come assumere a metà giugno -2025- il DS quando c’era già una squadra da rifondare); 3) scegliere un allenatore in grado di formare una mentalità vincente nella squadra in sintonia con la società e con idonee capacità strategiche e tattiche; 4) costruire una squadra che abbia un senso e fatta con giocatori che abbiano fame di vittoria, non a parole. Magari è un inizio. Se poi alla proprietà i risultati sportivi non interessano, allora è un altro discorso. Dopo 6 anni il dubbio è lecito.
Cessioni eccellenti senza Champions.
Come volevasi dimostrare.
E la vecchia guardia rimane salda al suo posto.
Balle sesquipedali, la qualificazione alla Champions non incide in alcun modo sul FPF, in quanto gli eventuali proventi sarebbero iscritti su un bilancio al di fuori dell’accordo stipulato con l’UEFA. La Roma deve fare le plusvalenze necessarie entro il 30 giugno e per farle può tranquillamente cedere giocatori normali e non i migliori elementi. Ad esempio si inizi dalle cessioni di Cristante e Mancini, che potrebbero portare una trentina di milioni e alleggerire notevolmente il monte ingaggi. Se si decide di cedere Konè o Ndicka, o tutti e due, sarà solo una scelta societaria.
Sono 6 anni senza champions e ogni volta parlate di cessioni importanti? Ma chi abbiamo venduto? Ma cambiate registro no?
SE vendi a 40/50 milioni i nomi fatti nell’articolo per poi prendere 2 Saragoza a 25 milioni l’uno allora dico STOP, teniamoci quelli e non compriamo nessuno.
Vedo squadre come Atalanta e Bologna oggi , e Fiorentina e Udinese ieri, acquistare giocatori con qualche manciata di milioni che poi si rivelano molto forti, ( l’ultimo quel Rowe del Bologna che ci ha sbattuto fuori dalla coppa) , deve imparare a farlo anche la Roma .
Abbiamo una rosa che ha dimostrato che sa stare al passo delle grandi per mezzo campionato. Se oggi avevamo tre quattro giovani rodati da Gasp nel girone d’andata ( tipo quel Rowe su detto) e li buttavamo dentro nel girone di ritorno al posto di gente spompata , sicuramente avremmo fatto un altro finale di stagione. Non sfasciamo di nuovo quel che di buono abbiamo, cerchiamo di aggiungere senza togliere, altrimenti anche il prossimo anno sarà un anno zero.
eccellenti… ma per chi? io di eccellenti ne vedo solo 2 malen e svilar gli altri sono giocatori buoni nulla di eccellente
Perché quali giocatori eccellenti abbiamo
la unica cessione da fare e gasperini.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.