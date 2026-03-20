ULTIMA ORA – Konè, c’è una lesione muscolare: stop di un mese

Arrivano aggiornamenti dall’infermeria di Trigoria e non sono buone notizie per la Roma. Manu Koné ha riportato una lesione del bicipite femorale della gamba destra. Il centrocampista ha già iniziato il percorso riabilitativo: i tempi di recupero stimati sono di circa quattro settimane.

Uno stop pesante, che priva la squadra di un elemento fondamentale proprio in una fase particolarmente delicata della stagione: il francese salterà, oltre al Lecce, di sicuro anche Inter-Roma.

Novità invece sul fronte Matías Soulé. L’argentino, alle prese con la pubalgia, dovrebbe tornare a lavorare parzialmente in gruppo dalla prossima settimana, primo passo (se tutto andrà bene) verso il rientro a disposizione.

Redazione GR.net