ULTIMA ORA – Konè, c’è una lesione muscolare: stop di un mese

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Arrivano aggiornamenti dall’infermeria di Trigoria e non sono buone notizie per la Roma. Manu Koné ha riportato una lesione del bicipite femorale della gamba destra. Il centrocampista ha già iniziato il percorso riabilitativo: i tempi di recupero stimati sono di circa quattro settimane.

Uno stop pesante, che priva la squadra di un elemento fondamentale proprio in una fase particolarmente delicata della stagione: il francese salterà, oltre al Lecce, di sicuro anche Inter-Roma.

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Novità invece sul fronte Matías Soulé. L’argentino, alle prese con la pubalgia, dovrebbe tornare a lavorare parzialmente in gruppo dalla prossima settimana, primo passo (se tutto andrà bene) verso il rientro a disposizione.

Redazione GR.net

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6 Commenti

  5. serve un reset totale!
    arrivare fuori dalla zona europea per giocarne una sola a settimana, liberarci di 4-5 over e di altri 3-4 improponibili, comprarne 5-6 alla Ziolkowsy/Ghilardi (bassa spesa alto rendimento) che non siano solo fisico, evitare salti nel buio onerosi (vaz/dovbyk), over30 solo se non di movimento, fisicamente sani e che accettano la panchina…. in pratica seguire il modello Como!

  6. bene, bene, bene. ella Roma il peggio
    deve sempre venire. chi lo ha fatto giocare? gasp, il medico o lui si è preso il rischio. comunque, mi sembra che nel club ci sia un qualcosa che non funziona.
    sfr. ❤️🧡💛

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