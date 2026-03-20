ULTIMA ORA – Konè, c’è una lesione muscolare: stop di un mese

Arrivano aggiornamenti dall’infermeria di Trigoria e non sono buone notizie per la Roma. Manu Koné ha riportato una lesione del bicipite femorale della gamba destra. Il centrocampista ha già iniziato il percorso riabilitativo: i tempi di recupero stimati sono di circa quattro settimane.
Uno stop pesante, che priva la squadra di un elemento fondamentale proprio in una fase particolarmente delicata della stagione: il francese salterà, oltre al Lecce, di sicuro anche Inter-Roma.
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Novità invece sul fronte Matías Soulé. L’argentino, alle prese con la pubalgia, dovrebbe tornare a lavorare parzialmente in gruppo dalla prossima settimana, primo passo (se tutto andrà bene) verso il rientro a disposizione.
Redazione GR.net
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tutte le guaste che ci fanno da inizio hanno direi che hanno funzionato alla grande
Bravo GAsperì…. la prossima volta se un giocatore non sta bene, lascialo in panchina
Non è che piove… Grandina sul bagnato. Sono stanco!
Se stava a rischio perchè farlo giocare? Ecco i risultati di una gestione infortunati ridicola
serve un reset totale!
arrivare fuori dalla zona europea per giocarne una sola a settimana, liberarci di 4-5 over e di altri 3-4 improponibili, comprarne 5-6 alla Ziolkowsy/Ghilardi (bassa spesa alto rendimento) che non siano solo fisico, evitare salti nel buio onerosi (vaz/dovbyk), over30 solo se non di movimento, fisicamente sani e che accettano la panchina…. in pratica seguire il modello Como!
bene, bene, bene. ella Roma il peggio
deve sempre venire. chi lo ha fatto giocare? gasp, il medico o lui si è preso il rischio. comunque, mi sembra che nel club ci sia un qualcosa che non funziona.
sfr. ❤️🧡💛
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.