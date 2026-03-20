Roma: date e orari dei match contro Pisa, Atalanta e Bologna

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi delle giornate 32, 33 e 34, definendo così il calendario della Roma nelle prossime settimane.

I giallorossi torneranno in campo venerdì 10 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico contro il Pisa. Sempre in casa, la sfida contro l’Atalanta è stata programmata per sabato 18 aprile alle ore 20:45.

Nella giornata successiva, invece, la Roma sarà impegnata in trasferta: appuntamento sabato 25 aprile alle ore 18:00 sul campo del Bologna.

Redazione GR.net