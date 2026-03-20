FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 20 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Soulé scalpita: nel mirino il rientro contro l’Inter
Matias Soulé accelera il recupero dopo la pubalgia che lo ha tenuto fuori per sei partite: l’argentino è tornato a correre e lavora a parte, con la voglia di rientrare già contro il Lecce. Lo staff però frena e punta a gestirlo con cautela: l’obiettivo più concreto resta il ritorno in campo dopo la sosta, nella sfida contro l’Inter. La Roma aspetta la sua fantasia per il finale di stagione. (Corriere dello Sport)
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Ore 8:20 – Konè si ferma: niente Francia
Era stato profetico Gasperini mercoledì scorso: “Quello che sta peggio di tutti è Koné: vedremo cosa fare“. Alla fine il centrocampista ci ha provato, arrendendosi però quasi subito per un problema muscolare alla coscia destra. Il francese ora salterà le amichevoli contro Brasile e Colombia. Tra oggi e domani poi gli esami strumentali, la speranza è che la sosta rende l’assenza il meno dolorosa possibile. (Gazzetta dello Sport)
IN AGGIORNAMENTO…
Stadio vuoto! Non meritate questa Tifoseria unica al mondo!
Vi lasciamo soli e a maggio scappate da Roma!
“Matias Soulé accelera il recupero dopo la pubalgia”
Che è una frase che leggiamo una settimana sì e una no, ma pazienza.
La pubalgia, a differenza delle altre problematiche, non può dare adito a polemiche mediche:
c’è finchè c’è, passa quando passa.
Se Soulè non è in campo significa che ha ancora problemi, e nessuno può onestamente
dire quando sarà pronto.
Comunque,
contro il Lecce siamo senza Konè e Wesley.
Kone non si allenato quasi, in conferenza Gasp dice che è in dubbio,
ma poi lo schiera e dura 10 minuti- mah
Hai Zaragoza e gli preferisci Elshaa che ormai viene superato anche dal guardialinee.
Dici. Zara è scarso. Ok- ma allora che senso ha metterlo negli ultimi critici minuti?
Lo hai già fatto contro la Juve quando serviva contenere, Zara quello non può farlo,
e ieri per metterlo togli anche il terzino, e poi becchi gol proprio su quella fascia.
Mah mah
Hermoso nei supplementari non ne aveva più: non è di primo pelo,
torna da un infortunio, hai Ghilardi e Zio in panchina, hai spazio per altri cambi,
ma no, lasci Hermoso 120 minuti….
non lo so, sono l’unico a vedere un tecnico molto in confusione?
al netto ovviamente delle lacune della rosa e della quantità assurda di infortuni, certo.
Adesso che non servono più, rientreranno tutti per l’obiettivo stagionale “derby di primavera” che garantirà lauti rinnovi ai nostri eroi
SEMPLICITÀ.
Quello che sta MANCANDO e quello che aveva riportato Ranieri.
Giochiamo con una difesa a 5 , per poi lasciare GRANDI SPAZI agli avversari.
KONE schierato vs Atalanta e ieri in PRECARIE condizioni fisiche
Mancini schierato con la pubalgia
Calciatori schierati in zone del campo quasi a loro SCONOSCIUTE
Wesley fortissimo in fase offensiva impiegato in difesa su Bernardeschi.
Trequartista di sinistra MAI trovato
Forma fisica e/o lucidità mentale in campo : bassissima.
Cocktail micidiale
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Mati e Pisilli i miei due preferiti.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.