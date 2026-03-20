FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 20 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Soulé scalpita: nel mirino il rientro contro l’Inter

Matias Soulé accelera il recupero dopo la pubalgia che lo ha tenuto fuori per sei partite: l’argentino è tornato a correre e lavora a parte, con la voglia di rientrare già contro il Lecce. Lo staff però frena e punta a gestirlo con cautela: l’obiettivo più concreto resta il ritorno in campo dopo la sosta, nella sfida contro l’Inter. La Roma aspetta la sua fantasia per il finale di stagione. (Corriere dello Sport)

Ore 8:20 – Konè si ferma: niente Francia

Era stato profetico Gasperini mercoledì scorso: “Quello che sta peggio di tutti è Koné: vedremo cosa fare“. Alla fine il centrocampista ci ha provato, arrendendosi però quasi subito per un problema muscolare alla coscia destra. Il francese ora salterà le amichevoli contro Brasile e Colombia. Tra oggi e domani poi gli esami strumentali, la speranza è che la sosta rende l’assenza il meno dolorosa possibile. (Gazzetta dello Sport)

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