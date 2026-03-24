“ON AIR!” – Orsi: “Gasperini deve darsi una calmata”, Rossi: “Ranieri profondamente deluso dai suoi comportamenti”, Ferrazza: “Fa comodo nascondersi dietro a queste tensioni”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Questa pausa di campionato si annuncia piena di veleni. Il silenzio di Gasp ha innescato una serie di meccanismi. Ormai siamo in grado di dire che a Trigoria non c’è una bella aria e che la triade che avevamo salutato come quella che poteva risolverci i problemi comincia a perdere pezzi. Interpellati personalmente, sia il tecnico che Ranieri non fanno mistero della propria posizione antitetica, di contrasto, e che non corre buon sangue tra i due. C’è una profonda delusione di Ranieri sui comportamenti di Gasp, che è venuto meno all’accordo inziale sul fatto che il primo anno era di costruzione. Sono bastate due moine di Gasperini da Grugliasco, che fino a poco fa ci trattava come una pezza da piedi, per diventare il testaccino della prima ora…questo banduerolismo della tifoseria non lo sopporto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’unico modo di ricomporre la frattura è cercare di ottenere i risultati sul campo, penso che quello sarà dirimente alla fine della stagione. Credo che la volontà di Gasperini di restare è legata a una prospettiva che oggi può essere data solo dalla qualificazione in Champions, perché se la Roma non dovesse arrivare quarta e dovesse avere altre sessioni di mercato con queste difficoltà, o se addirittura si prolungasse di un altro anno l’accordo con la Uefa per il FPF, io credo che Gasperini potrebbe far saltare l’accordo con molta facilità. Perchè gli avevano assicurato che le sessioni di mercato con sofferenza erano queste due, se ora gli dicessero che serve un altro anno non la prenderebbe molto bene…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Vendere El Aynaoui sarebbe un errore, ora lo svenderesti. A me sembra che si sia un po’ spento dopo la Coppa d’Africa, succede spesso, certi calciatori pagano tantissimo quell’impegno. Cederlo subito sarebbe un investimento fallito. Secondo me si intravede qualcosa in lui. Le Fee non era fisicamente utile alla Roma, El Aynaoui invece ha un gran motore, come diceva lo stesso Gasp. Poi certo, in questo momento sembra più pronto Pisilli di El Aynaoui…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Si sta preparando l’addio al povero Gasp, che spero non si faccia fregare…Io crederei tutti i giorni un’intervista a Friedkin, e ogni giorno scriverei che non vuole parlare. Poi mi chiederei come mai da quando ci sono loro se la sono passata tutti bene, meno che l’allenatore. Ci sarà un motivo.. E invece ci tocca leggere che Vaz è come Yamal… Vaz è un ragazzo promettente, grezzo, sicuramente si farà, ma paragonarlo a Yamal è una presa in giro. Perchè al prossimo stop sbagliato ci verrà in mente Yamal, e così non gli si fa del bene… Il problema è solo del presidente della Roma: se non mette soldi e manager all’altezza, la squadra non arriverà mai agli obiettivi…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Mentre Gasperini continua a chiedere un incontro per pianificare il futuro, loro gli rispondono di aspettare, di vedere come finisce la stagione, di abbassare i toni…ma che sono i ragazzini a scuola? Io direi: “Litigate, ma cominciamo a costruire la Roma dell’anno prossimo per vincere lo scudetto”. E invece no. Perchè fa comodo nascondersi dietro le antipatie che ci sono inevitabilmente in un posto di lavoro: dividi et impera non l’ho inventato io o i Friedkin. Ci si nasconde dietro queste tensioni, si riprende tempo, e si rivà avanti navigando a vista. Si fa un passo avanti e trecento indietro…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “E’ un dato di fatto che ci siano frizioni tra le parti, non solo tra Gasperini e Massara, e nessuno lo smentisce. Ci sarebbe bisogno di fare chiarezza, in un senso o nell’altro. L’importante è che tutti pensino prima alla Roma, e non sempre questo succede. Io non penso che un direttore generale risolverebbe i problemi: c’è una frattura piuttosto ampia, e vi dico, soprattutto tra Ranieri e Gasperini. Siamo ad aprile e c’è un bel nuvolone sopra il futuro della Roma: Gasperini sarà l’allenatore della Roma la prossima stagione?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se uno guarda il trascorso di Gasperini, si vede bene il suo percorso, a cominciare da Genova dove aveva uno scontro con Preziosi che durava tutto l’anno. Poi c’è stata la rottura definitiva e lui è andato a Bergamo. Alla fine lì ha fatto quello che nessuno poteva ipotizzare: è rimasto lì 10 anni, facendo un lavoro eccezionale e non escludo che possa succedere anche a Roma. Lì però avevano presidenti che erano in loco, e conoscevano molto bene la materia…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io penso che Gasperini debba darsi una calmata. Gli hanno dato la possibilità di allenare una squadra importante, e un mercato che in parte è andato incontro alle sue richieste, e poi a inizio anno mi sembra che Ranieri aveva detto che il mercato sarebbe stato complicato. Gasp non può sempre lamentarsi: attenzione, perchè i Friedkin mandano via gli allenatori quando meno se lo aspettano… Gasp sta facendo bene in un ambiente non facile, ma deve avere un po’ di adattamento. Devono andare l’uno incontro all’altro: gli è stato preso un attaccante che soddisfaceva le sue esigenze, e se gli è stato detto che piano piano nei prossimi anni il mercato sarà sempre meglio, deve avere pazienza…”

Redazione Giallorossi.net