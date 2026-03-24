ULTIME DA TRIGORIA – Soulé vede la luce: ritorno in gruppo, obiettivo Inter

Buone notizie da Trigoria per Matías Soulé. L’esterno argentino, fermo dal 15 febbraio per problemi legati alla pubalgia, è tornato oggi ad allenarsi insieme ai compagni, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. A riferirlo è il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo.
Nelle scorse settimane non erano mancati i dubbi sulle sue condizioni, con alcune voci che parlavano di una situazione ancora non risolta. Il rientro in gruppo, però, racconta uno scenario diverso e riaccende un pizzico di ottimismo in casa giallorossa.
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Per Gian Piero Gasperini si tratta di un segnale fondamentale, soprattutto alla luce delle tante assenze nel reparto offensivo. Il ritorno di Soulé potrebbe infatti restituire alternative preziose a una squadra che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con rotazioni ridotte e soluzioni spesso adattate.
L’obiettivo, adesso, è chiaro: averlo a disposizione per la sfida contro l’Inter del 5 aprile. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il recupero potrà completarsi senza intoppi, ma intanto la Roma ritrova almeno una speranza in più per il finale di stagione.
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Redazione GR.net