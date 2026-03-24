El Aynaoui, il tempo stringe: rendimento in calo e futuro in bilico

Il rendimento di Neil El Aynaoui continua a far discutere. Il suo arrivo in estate non aveva entusiasmato. Lo scetticismo era diffuso, alimentato anche dal confronto con altri profili seguiti dalla Roma prima di virare su di lui — su tutti il colombiano Rios, poi finito al Benfica. Le reazioni sui social erano state eccessive, come spesso accade, ma il dibattito aveva una sua ragion d’essere. Oggi, però, la questione non è più una questione di pregiudizi iniziali: è ciò che si è visto in campo a imporre una riflessione.

Il problema è che El Aynaoui, tra i giovani della rosa, è l’unico a non aver mostrato una crescita evidente nel corso della stagione. Un dato che pesa doppio se confrontato con l’evoluzione di Pisilli, che ha saputo approfittare delle sue difficoltà per scalare posizioni nelle gerarchie di Gasperini. Nelle ultime settimane mancano incisività, personalità e continuità: qualità fondamentali per il ruolo che ricopre.

Eppure la stagione del marocchino non era iniziata male. Nella prima fase aveva trovato spazio con continuità, disputando 12 delle prime 14 gare disponibili e raccogliendo un assist. In Europa League Gasperini lo aveva schierato titolare nelle prime sei partite, e contro il Midtjylland era anche andato a segno. Con il Marocco, in Coppa d’Africa, era stato impiegato da playmaker con continuità, senza mai essere sostituito nemmeno nelle partite decisive.

Il ritorno a Roma ha cambiato tutto. Da quel momento il giocatore sembra irriconoscibile, incapace di ritrovare il livello espresso nei mesi precedenti. Gasperini ha continuato a dargli fiducia, inserendolo in diverse occasioni tra campionato ed Europa, ma i segnali di ripresa non sono arrivati. La stagione appare nettamente divisa in due: prima e dopo la Coppa d’Africa.

Sul piano umano, nulla da eccepire. El Aynaoui si è sempre comportato in maniera impeccabile, presentandosi regolarmente agli allenamenti anche nei giorni successivi alla violenta rapina subita nella sua abitazione all’Infernetto, insieme ai familiari. Un atteggiamento che gli viene riconosciuto da tutti a Trigoria.

Ma il calcio, alla fine, parla attraverso i numeri e le prestazioni. Pagato 23 milioni di euro, El Aynaoui potrebbe finire sul mercato a fine stagione: l’interesse dall’estero non manca, e la Roma potrebbe seriamente valutare le offerte. Il finale di campionato sarà il suo ultimo banco di prova per ribaltare un giudizio che, al momento, pende dalla parte sbagliata.

Fonte: Corriere della Sera